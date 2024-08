Catamos los tragos más famosos de las cantinas del centro de la CDMX

Artículo publicado por VICE México.

Suertudos los que llegaron a pisar el suelo de El Nivel, la primera cantina de la Ciudad de México en tener un permiso para vender vinos y licores. Se inauguró en 1857 y pareciera que con la primera licencia otorgada en la historia de los bebederos etílicos venía una maldición: la cantina ubicada en las calles de Moneda y Seminario fue clausurada en 2008, luego de que la Universidad Autónoma de México ganara un juicio y se apropiara completamente del edificio, mismo que en el Siglo XVI comenzó a funcionar como universidad, antes de que inundaran la CDMX en 1692.

Posteriormente, las puertas de la en ese entonces cantina, las cruzaron varios funcionarios públicos de la época, figuras importantes de los medios de comunicación y artistas, entre ellos Carlos Monsivais, Benito Juárez y Luis Donaldo Colosio. Hasta que ese día de los dosmiles, con cientos de cambios y modificaciones en su interior desde que se creó, se entregó la primera locación de la Real Universidad de México —El Nivel— a la UNAM, con todo y la placa metálica en latín que infortunadamente tenía una falta gramatical y que así se conservó hasta la fecha.

Después de conocer la trágica historia de esta cantina, salimos a buscar los tragos representativos de los recintos más clásicos que aún se conservan en la CDMX. Visitamos siete cantinas, entre ellas La Peninsular, una de las más antiguas, y el Bar Mancera, que une lo más moderno de la coctelería con lo histórico de Maria Esperanza, quien dice ser la primera mujer en atender una barra de la Ciudad de México.



LEVANTA MUERTOS





Bar: La Peninsular.

Dirección: Local 4, Alhóndiga 26, Centro, 06000 Ciudad de México, CDMX

Ingredientes: Ron Blanco, vodka, jugo de limón, jarabe natural, cerveza oscura y fernet.

Comentarios: Éste es un trago hecho adecuadamente para despertar cualquier tipo de aburrimiento. La lengua se suelta y sientes una especie de energía que probablemente logre que triunfes socialmente.

Calificación: 8.5/10

Precio: 70 pesos.

LAGARTIJA

Cantina: La Potosina.

Ubicación: Jesús María 21, Centro Histórico, Centro, 06000 Ciudad de México, CDMX.

Ingredientes: Menta, vodka, limón, azúcar, hielo licuado y jarabe.

Comentarios: Es un trago fresco. La decisión más acertada para cuando hay calor o quieres una bebida que llene de frío tu cuerpo. Es tan refrescante que no te das cuenta que es una bebida alcohólica. Cuidado. El lado negativo es que puede llegar a ser bastante dulce y cambiar la experiencia.

Calificación: 7.5/10



Precio: 65 pesos.

PIEDRA

Cantina: El Gallo de Oro.

Ubicación: Calle Venustiano Carranza 35, Centro Histórico, Centro, 06000 Ciudad de México, CDMX.

Ingredientes: Fernet, tequila blanco y anís.

Comentarios: Éste es un trago hecho específicamente para la cruda. Es fuerte y la textura de los alcoholes hace que dentro del pecho sientas una especie de golpe. Definitivamente tiene el poder de matar una cruda, pero no es de lo más disfrutable. Es para emergencias, pero no da para otra cosa.

Calificación: 7/10

Precio: 65 pesos.

LA JOYA DE MANCERA

Cantina: Bar Mancera

Ubicación: Calle Venustiano Carranza 49, Centro, 06000 Cuauhtémoc, CDMX.

Ingredientes: Frambuesa, zarzamora arándano, jugo de naranja, mezcal espadín y sal de chapulín.

Comentarios: Éste es el más tropical de toda la jornada. Las frutitas ayudaron a darnos felicidad, pero el mezcal de espadín sentimos que no logró su cometido. Más bien hacía que las frutas tuviesen una especie de sabor amargo. Menos mezcal, más colores, por favor.

Calificación: 7/10



Precio: 90 pesos.

COCTEL ÓPERA

Cantina: La Ópera.

Ubicación: 5 de Mayo 10, Centro, 06000 Cuauhtémoc, CDMX.

Ingredientes: Tequila, cinzano dulce, amargo de angostura, jugo de limón y agua mineral.

Comentarios: Al ser una cantina tan famosa, esperamos que el trago más famoso del lugar fuese una celebración al alcohol. No estaba mal, pero no logró volarnos la cabeza. Todo bien con el coctel, pero no creemos que logre pasar a la historia.

Calificación: 7.5/10



Precio: 80 pesos.

CONGA BOLA

Cantina: Al Otro Lado del Río.

Ubicación: Ignacio Allende 17, Centro Histórico, Centro, 06000 Ciudad de México, CDMX.

Ingredientes: Jugo de naranja, jugo de piña, jugo de toronja, jarabe y vodka.

Comentarios: Todo trago con tantos jugos tiende a saber bien. Un carnaval hermoso de frutas y vodka. Además, el nombre nos recordó a Donkey Kong de Super Nintendo. El Conga Bola es uno de esos tragos que te puede emborrachar sin darte cuenta. Entre tantos jugos, el alcohol pasa desapercibido y te traiciona. No es muy original el trago, pero de seguro te pone bien feliz.

Calificación: 7.5/10



Precio: 60 pesos.

ALFONSO XIII

Cantina: Portales de Tlaquepaque.

Ubicación: Calle Bolivar 56, Centro Histórico, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México, CDMX.

Ingredientes: Khalua, brandy y leche evaporada.

Comentarios: El ganador absoluto de la jornada. La leche evaporada es de lo mejor que hemos probado, y el brandy unido al khalua es un poema contemporáneo. El sabor y textura fueron puntos altísimos del trago. Ningún otro se le comparó a esa hermosura. Es un trago perfecto para sentarse en alguna terraza, de noche y escuchar cualquier música que te haga sentir bien guapo. Este trago nos hizo sentir guapos. Además puedes pedirte unos tacos de los Cocuyos que están a lado.

Calificación: 9.5/10

Precio: 70 pesos.

