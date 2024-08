Así suena el nuevo tema de Cecilio G desde la cárcel

“Hahaha. Hahaha. Sin comerlo ni beberlo he estao en el trap. Sin quererlo ni beberlo hahaha”. Así arranca “HAHAHAH”, el nuevo tema de Cecilio G., que se estrena hoy, escrito y grabado en el taller musical de la cárcel en la que se encuentra desde el pasado seis de agosto. “Se apuntó al taller nada más entrar”, nos cuenta su mánager, Jesús J. Amores. “En la creación de la letra y la grabación solo participó él, pero sus compañeros le animan a que salga, llene el Camp Nou y les invite a todos a un concierto”, añade.

“Juan [Cecilio] tenía en el taller type-beats, y a partir de ahí escribió la letra, que habla por sí sola. Con el productor, Limabeatz, no ha tenido comunicación en ningún momento. Fue a través de mí, en una de las visitas que le hicimos, cuando conseguimos los audios. Después se los hice llegar al productor junto a todo lo que Juan me dijo con respecto al track”, explica Jesús.

“Limabeatz, que es muy buen productor y muy buen chaval, le puso debajo una base que había hecho días atrás y encajó a la perfección. Me la mandó y me pareció una bomba, así que decidimos sacarla. Cecilio no ha escuchado el tema completo aún. Se fía de mí y de Limabeatz”, cuenta el mánager.

Desde el primer momento, tanto él como el entorno del rapero han protestado por lo que consideran negligencias en el caso y han apuntado a una defensa deficiente que no presentó el historial psiquiátrico del artista como atenuante. “Los recursos legales que se presentarán a lo largo de los próximos días, así como las evidenciables deficiencias del proceso reducirán notablemente la condena y nos devolverán a Cecilio G. muy pronto”, dijo cuando ingresó en prisión el manager del artista.

Y parece que así es. “En breve estará fuera y queríamos empezar a celebrar esto regalándole a su fanbase un single”, cuenta Jesús. Ojalá sea el primero de muchos, producidos en el estudio en lugar de en el taller de la cárcel.