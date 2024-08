Celebrando 20 años de ‘GoldenEye 007’, el primer gran ‘shooter’ de las consolas

Este artículo se publicó originalmente en Waypoint, nuestra plataforma dedicada al mundo de los videojuegos.

Hace 20 años, esta joven de 13 años (que ya era una gran fan de GoldenEye, una de las primeras películas de Bond que vi, y que no me di cuenta en ese momento de lo hilarante que era) jugó su primer first person shooter (FPS) en una consola. Ya había seguido el desarrollo de GoldenEye a través de las revistas Nintendo Power y Electronic Gaming Monthly, y, como una niña que sólo jugaba N64 (que anteriormente jugaba únicamente SNES y NES), estaba muy entusiasmada de conseguir un juego donde disparabas (¡en gloriosa 3D! ), usabas gadgets, y hacías cosas de espías.

No tuve PC hasta que era mayor, así que ni siquiera sabía en qué consistían Doom, Duke Nukem y Quake. Vi imágenes y jugué brevemente Hexen 64 y Turok: Dinosaur Hunter en las consolas de mis amigos, pero GoldenEye fue el primer shooter en el que pude escribir mi nombre con plumón en el cartucho.

Recuerdo que quedé cautivada por los niveles de Dam y Facility, escenarios en los que tenía que cubrirme, dispararle a los malos, y usar gadgets para abrirme camino. Tenía que pensar como un espía y actuar rápido para salvar a los rehenes en Frigate, y estaba legítimamente asombrada por la atmósfera de los escenarios Surface y Jungle, espacios en 3D que no se veían como una caricatura (como mis queridos juegos de plataforma), pero tampoco se veían «realistas» con exactitud. Se sentían como sitios hiperrealistas, lugares de Hollywood, espacios donde tenían sentido las payasadas de las películas de acción.

Pero también había momentos tranquilos entre la acción, especialmente en Severnaya. En la primera misión allí, el cielo es azul y rosa, la nieve es blanca, y las huellas entre las cabañas repartidas en la nieve se sienten solitarias. La segunda vez que juegas en Surface es de noche, y el cielo posee un tinte rojo. Es oscuro y se siente peligroso, al igual que el nivel de Caverns al final del juego. La música es demasiado espeluznante y evocadora, y todavía escucho la banda sonora a veces, cuando quiero recordar las horas que invertí pasando las misiones una y otra vez, cuando ideaba mejores maneras de sorprender a los guardias.

Por supuesto, el modo multijugador es lo que todos recuerdan sobre GoldenEye, y mis compañeros de la prepa y yo lo jugábamos sin fin. Probablemente sea el FPS que más he jugado de manera competitiva, probablemente por un margen bastante grande. Nunca fui buena, exactamente, pero podía arreglármelas sola en una habitación llena de mis amigos varones.

GoldenEye se siente muy lento en la actualidad, como un FPS que se juega bajo el agua. Regresar al control de Nintendo 64 se siente un poco extraño, y estoy bastante segura de que la frecuencia de cuadros llega a un solo dígito cuando usas los lanzagranadas. Pero todavía es un juego que vale la pena visitar de vez en cuando, para recordar el primer FPS que realmente evolucionó la fórmula de los shooters modernos de consola.