Un homenaje a los grandes peinados de cortinilla de Asia

El artista australiano Paul Schonberger tiene un nuevo libro llamado Up and Over. El libro trata sobre los peinados para disimular la calvicie de los hombres de mediana edad en Asia. No lo hace con la intención de burlarse ni de presentar una imagen deprimente. Lo que quiere es acercarse a ellos y rendir homenaje a estos individuos que viven dentro de una sociedad que los ignora. Cuando hablé con Paul por teléfono, me di cuenta de que él tiene en un pedestal a estos tíos y hasta me dijo que no es digno de formar parte de esa gran fraternidad de calvos que tanto ama. Esto fue lo que me dijo.

VICE: ¿Te propusiste hacer este proyecto o viste a estas personas en tus fotos y decidiste centrarte en ellas después?

Paul Schonberger: Al principio solo era un hobby. Me pasaba el tiempo en la calle en muchos países Asia con la cámara en la mano y me inspiraba con todos los personajes excéntricos que veía. Digamos que los acosaba, pero de buen rollo. Y nunca me imaginé sacar un libro.

Siendo honesto, las personas mayores son las que más me inspiran. Lo que hacen, los lugares que han visitado y su forma de vestirse.

Las personas de la tercera edad tienen una habilidad increíble para que todo les importe una mierda. El otro día vi a un señor que llevaba la camisa planchada, corbata, el cabello muy bien peinado y los pantalones más cómodos del mundo.

Tienes razón. Nada les importa. A pesar de que hay humor, tengo a estos hombres en un pedestal. Deberíamos admirarlos y verlos como líderes de la moda.

A veces parece que a los hombres mayores les es más fácil hacer amigos, es como si hubiera una fraternidad de calvos.

Muchos de ellos se sienten bien consigo mismos. Están felices de estar vivos y no les preocupa nada más. Simplemente salen de casa y se ponen a jugar ajedrez en la calle entre ellos o a cualquier otra cosa.

La mayoría de las fotos las tomaste en Japón, Corea, China y Singapur. ¿Qué diferencias hay entre los hombres de cada uno de esos países?

Supongo que depende de la zona en la que estés. Hay oficinistas, empresarios, etc.

¿Entonces podría decirse que los calvos se dividen en clases?

Sí, algo así. Algunos están orgullosos, otros paranoicos y también están los que lo niegan. Es fascinante el esfuerzo que le ponen a sus peinados.

Además, hay todo tipo de terminología para referirse a esta clase de peinados en las diversas regiones de Asia, como «el código de barras», «la ola»…

Al parecer los implantes capilares son la única solución, pero suena horrible.

Hay muchos atletas que se están quedando calvos por todas las cosas que se meten para ser mejores. En mi opinión, los peinados para disimular la calvicie son la mejor opción, aunque no sé si soy digno de tener uno.

André Agassi usó peluca durante muchos años por miedo a arruinar su pinta y a perder sus ganancias millonarias. Después aceptó que era calvo. Si estuviera en su lugar, le daría todo el dinero que gané con la publicidad a los hombres calvos con los que me encontrara. A fin de cuentas ellos lo necesitan y lo merecen más que yo.

¿A qué partes de Asia te gustaría regresar?

Tomé muchas fotos en una región específica de Corea. Hay muchos jóvenes aburridos que no hacen nada pero a veces me encuentro algunos que hacen cosas muy interesantes. A las 2 de la mañana las personas mayores siguen en la calle escuchando música en vivo, comiendo en puestitos, llevando la ropa que se les antoja y luciendo los peinados para disimular la calvicie más raros que he visto en mi vida.

Me encanta que haya gente a la que de verdad nada le importa nada y lo refleje en su forma de vestir y actuar.

Viven su vida, se divierten y hacen lo que quieren. Aprovechan todo el tiempo que les queda para celebrar que siguen vivos.

Entrevista por Ben Thomson. Síguelo en Instagram.