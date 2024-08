La censura aumenta en China: ahora va tras WhatsApp

Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.



El gobierno chino ha bloqueado ciertas características del servicio de mensajería WhatsApp, una muestra más de las estrictas políticas de internet del presidente Xi Jinping.

Tanto usuario de la app como investigadores en seguridad informaron este martes que ciertas funciones de WhatsApp ya no estaban disponibles en China. Videos, imágenes y mensajes de voz no estaban siendo enviados desde los móviles, aunque los mensajes de texto funcionaban con normalidad, de acuerdo con el diario The New York Times.

Hasta ahora, WhatsApp era el único producto de Facebook al que se le había permitido acceso a China, ya que la red social fue prohibida en 2009 después de varios problemas éticos en el país. También Instagram fue bloqueado en 2014 tras varias protestas en Hong Kong.

Sigue sin ser claro por qué WhatsApp está sufriendo restricciones en China, pero el gobierno se está preparando para su Congreso del Partido Comunista número 19, el cual se llevará a cabo en sólo unos meses, lo que marca un periodo marcado por una mayor censura.

‘WhatsApp sólo funciona en #China usando VPNs. El gobierno dice que también bloqueará las VPNs. ¿Recuerdan que la China de las Olimpiadas mostraba mayor apertura?’.

La app de Facebook no es tan popular en el país como el servicio local de WeChat, pero el hecho de que los mensajes estén encriptados de principio a fin en WhatsApp la convierte en una herramienta muy útil para ciertos grupos, incluyendo activistas, periodistas, disidentes y en general aquellos que se quieren comunicar de forma segura con el resto del mundo.

De acuerdo con algunos investigadores que monitorean la infraestructura de WhatsApp, el gobierno chino parece estar apuntando a los servidores que llevan imágenes, audio y videos entre los usuarios, mientras que ha dejado de lado aquellos destinados al envío de texto. Hasta ahora, no hay evidencia de que el gobierno de China sea capaz de desencriptar los mensajes enviados.

Las autoridades del país dijeron este martes que no hablarían sobre el asunto, y la empresa de comunicación no respondió de forma inmediata a las solicitudes de comentarios hecha por VICE News.

Esta nueva maniobra de China no es un buen augurio para WhatsApp. Cuando el gobierno chino comenzó a imponer restricciones a Gmail, fue sólo para bloquearlo de manera definitiva en 2014. Con esta medida, el gobierno continúa sus esfuerzos por filtrar y controlar lo que sus ciudadanos ven en línea, un sistema comúnmente conocido como «Gran Muralla de Fuego».

