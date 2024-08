Cereales de Halloween, edificios viejos y gatos en Instagram: Una charla con Nick 13 de Tiger Army

A Tiger Army los conocí por un amigo que tenía una playera suya. Tenía como 13 años y no sabía que el psychobilly era un género musical por lo que bromeamos que quizá la playera decía eso porque uno de los integrantes se llamaba Billy y era un psicópata. Afortunadamente nos dimos cuenta de nuestro error pronto y nos sentimos muy pendejos al respecto durante un tiempo. El psychobilly es un estilo de música que mezcla rockabilly (el estilo de rock’n’roll de los cincuentas) con punk. La primera banda de psychobilly fue The Cramps y el estilo se popularizó en Europa por bandas como The Meteors, Mad Sin y Nekromantix.

De todas esas bandas Tiger Army siempre fue mi favorita. Tenía una banda en la que covereabamos Cupid’s Victim y en algún momento todos hicimos coperacha y compramos un contrabajo que nunca usamos porque nos separamos al poco tiempo de haberlo comprado. Mis amigos y yo nos sentiamos atraidos a la imagería terrorifica que caracterizaba a estas bandas y nos sentíamos bien malotes con nuestras playeras de calaveras. El tiempo pasó, todos crecimos, ellos siguieron con sus vidas y yo seguí aferrandome a mi juventud como cuarentón en cualquier club moda a la 1 de la mañana. Por eso cuando mi editor me preguntó casualmente si quería entrevistar a Nick 13 de Tiger Army, me valió verga y le conteste con puras mayúsculas.

Videos by VICE

El resultado está abajo: una charla extensa con motivo de su regreso a CDMX. Curiosamente, exactamente en la misma fecha en la que tocó el año pasado en la Ciudad. Checa lo que nos dijo y al final entérate de todos los detalles de sus especiales tocadas en la capital mexicana.

Noisey: ¿Dónde estás ahorita y que estás haciendo?

Nick 13: Estoy en mi casa en Los Ángeles, California. El día está un poco soleado y estoy haciendo entrevistas para nuestros próximos shows en México. Eso es básicamente todo lo que estoy haciendo.

¿Regularmente te despiertas a esta hora?

Depende. A veces tengo un itinerario más nocturno, porque me da un poco de insomnio: paso toda la noche escuchando música y me voy a dormir muy tarde aunque depende mucho el día.

¿Cómo fue el primer show de Tiger Army?

Fue en 1996 en el 924 de Gilman Street. En ese entonces era muy inusual en Estados Unidos que una banda fundiera rock n’ roll con punk usando un contrabajo. Le abrimos a AFI y el cartel era muy diverso: había una banda de pop punk y una de hardcore. Aunque realmente no cuadramos mucho musicalmente, la escena en los noventa en el 924 Gilman Street era bastante abierta y afortunadamente para nosotros, parece que a la gente le gustó lo que estábamos haciendo.

¿Hay algo que extrañes sobre los años cuando apenas empezaba Tiger Army?

Creo que siempre habrá algo especial sobre esos años, aunque hay varias cosas a las que no nos gustaría regresar como dormir 4 en el mismo cuarto de hotel o en el suelo, no tener staff que nos ayude y cosas así. Pero definitivamente hay algo romántico al salir y conocer el país o el mundo por primera vez. Es divertido y muy padre para mí, que al estar de gira con este disco, he tenido la oportunidad de conocer muchos lugares por primera vez y esos sentimientos que se generan por conocer lugares como México (a donde fuimos por primera vez el año pasado) o Sudamérica (que conocimos a principios de éste), son cosas que nos siguen emocionando porque tenemos experiencias nuevas.

Foto: Casey Curry

¿Cómo te sientes con la banda actualmente?

Bueno, estoy muy feliz en cuanto al sonido. Creo que sonamos de la mejor manera en la que hayamos sonado jamás. Hay una química muy grande entre los integrantes y se mantiene el ataque sin perder el flujo. En cuanto a escribir canciones o la parte lírica, en el último disco (V •••–, Rise 2016) estoy feliz con la evolución. Creo que se mantiene fiel al núcleo de la banda que es la unión de los primeros años del rock n’ roll con el punk, aunque creo que hay veces en que eso puede cambiar. Siento que nuestro último disco es un poco más cercano a los primeros años del punk en NY. como los NY Dolls, Suicide o los Ramones, con rock n’ roll de inicios de los sesenta en lugar de tomar referencias de la primera ola del rock n’ roll. Aunque creo que surge de las misma líneas de inspiración pero llevándolo hacia adelante y manteniéndolo fresco, por lo que estoy muy feliz.

Tiger Army es una banda que nunca ha sido de sacar disco tras disco solamente para complacer el mecanismo de la industria. ¿El hecho de que estés tan satisfecho con el sonido actual significa que probablemente pronto habrá material nuevo?

Tienes razón en ese aspecto. Me siento positivo en cuanto a hacer otro disco de Tiger Army pronto. Aunque el proceso de hacerlo no es algo rápido, la experiencia de que en el segundo en el que salga tenemos que volver a salir de gira a los mismos lugares con algunos nuevos incluidos, es algo que personalmente me encanta. También estoy muy emocionado sobre la manera en la que está tocando la banda ahorita: todos son músicos excepcionales y tienen una actitud muy positiva que me resulta muy inspiradora, por lo que he estado escribiendo material nuevo. Creo que cuando terminemos la gira para promover este disco, poco tiempo después de los shows en México empezaremos a trabajar en el próximo. También me gustaría hacer otro disco de solista eventualmente, pero definitivamente me emociona más Tiger Army en este momento.

¿Qué fue lo que más te sorprendió de tu visita a México el año pasado?

Bueno, pues ya sabíamos que había gente a la que le gustaba nuestra música por los comentarios en las redes sociales, pero me sorprendió lo grande que era la masa de gente en nuestro show y lo fuerte que sonaba. La gente estaba muy prendida y estuvo padre venir a un lugar por primera vez sin saber qué esperar y toparme a uno de los mejores públicos que he tenido. De la Ciudad de México en concreto me llevé una gran impresión porque para mí era raro venir de Estados Unidos, en donde los edificios más viejos son de 1800 y ver arquitectura de 1500 en adelante. Me voló la cabeza. También era Día de los Muertos y ver todas esas cosas para la celebración y la gente con la cara pintada, fue algo simplemente sorprendente.

En su presentación del año pasado en el Plaza Condesa invitaron a Vince de los Rebel Cats a tocar un par de rolas ¿Cómo se conocieron?

Lo conocí en el festival Viva Las Vegas el año pasado que tocamos. Él me entrevistó para un programa de radio que tiene (Banana Split), me lo presentó nuestro bajista porque él había ido a México a tocar un tiempo antes y ahí se conocieron.

¿Cómo es que diste con la meditación trascendental?

A una ex-novia la invitaron a salir en una película de David Lynch y le pregunté que si podía ir al set a ver cómo la hacían y me dijo que sí. Ahí conocí a una mujer que enseñaba meditación trascendental, una vieja amiga de David Lynch que incluso fue quien le enseñó a meditar a Johnny Cash y me pareció que tenía una energía muy tranquila. Ella no me presionó a hacerlo ni nada parecido pero me marcó. En algún punto leí un libro que escribió David Lynch sobre la meditación trascendental en el que hablaba de cómo se relacionaba con la creatividad. Me intrigaba la idea de que este proceso me podía ayudar como autor a crear. Me tomó un par de años dominarlo pero actualmente llevo alrededor de diez años practicándola.

Nick 13. Foto: Casey Curry

¿Y alguna vez te ha tocado visitar The City of Ten Thousand Buddhas en Ukiah?

¡Oh sí! De hecho, esto sonará curioso pero viví ahí brevemente cuando tenía dos o tres años. Mi familia se mudó a Ukiah y rentamos una casa en el terreno en lo que estaba lista la casa que habían comprado. El lugar era originalmente un hospital en los años cincuenta y sesenta manejado por el Estado hasta que lo cerraron y lo compraron los Budistas para hacer una universidad. Viví ahí como por tres meses pero aún conservo memorias de esa casa.

¡Qué curioso! He sido fan de AFI y Tiger Army por mucho tiempo y siempre me llamó la atención Ukiah por ser la cuna de bandas tan peculiares.

Es un pueblo muy pequeño pero es un lugar extraño, tiene un tipo de energía oscura para el tamaño del lugar. Un pueblo pequeño en donde ha habido muchos asesinatos, actividades de cultos y cosas sobrenaturales que cualquiera podría encontrar un poco inusual para un pueblo tan pequeño. Es como Twin Peaks. De hecho, creo que es la mejor manera de describirlo: como el pueblo de Blue Velvet o Twin Peaks.

¿Crees que de ahí se deriva tu pasión hacia la imaginería oscura?

Creo que es algo que siempre ha estado ahí, al menos desde mi infancia. Cosas que pasaban desde que tenía 2 o 3 años como celebrar Halloween o cualquier cosa que me pareciera sobrenatural, por lo que creo que ha estado ahí desde el inicio.

¿Y sigues yendo a pedir calaverita?

[Risas]. No realmente, regularmente estamos tocando en la noche de Halloween. Este año creo que estaré descansando porque haremos 3 shows para nuestro festival Octoberflame en California y al día siguiente viajamos a México por lo que creo que me quedaré en casa y veré una película de terror o algo.

Seguro ya haz escuchado esta pregunta mil veces pero es hora de acabar el debate de una vez por todas ¿Cuál es tu cereal de Halloween favorito?

Voy a tener que decir Frankenberry, aunque siempre estoy cambiando mi favorito entre Frankenberry y Booberry. Me gusta Countchocula, me gusta el chocolate pero ¿sabes qué? Me voy con Booberry.

No sé, yo siempre te vi como un tipo más de Yummy Mummy.

Me gusta Yummy Mummy. Me emocioné mucho cuando lo volvieron a hacer hace un par de años.

Y siendo de la zona ¿Vas seguido a Disneylandia?

No diría que voy seguido pero es algo que hago de vez en cuanto. Recientemente me he encontrado muy interesado en los gatos que hay ahí. No sé si lo sabías pero hay una colonia de gatos salvajes que viven en el parque y a Walt Disney les gustaba tenerlos porque controlaban a la población de ratas y ratones. Hay una cuenta en Instagram que sigo en la que gente los busca, les toma fotos y les pone nombres. Me gustaría ir ahí y encontrarme a alguno.

Nick 13. Foto: Casey Curry

El último disco me recuerda mucho al sonido del rock n’ roll británico de principios de los sesenta. Leí un par de entrevistas donde hablabas de la influencia del legendario productor inglés Joe Meek ¿Cómo es que supiste de su existencia?

Estoy intentando recordar cuándo fue que me enteré de él. Creo que fue en un disco del Wrecking Crew o algo parecido pero ¿sabes qué? Mi mamá es inglesa por lo que siempre estuve interesado en el rock n’ roll británico, como las primeras cosas de los Beatles o las primeras cosas del punk. Joe Meek no es alguien del que mucha gente haya escuchado en Estados Unidos, probablemente di con su nombre leyendo sobre los primeros años de los Beatles. Creo que las conexiones con el ocultismo me llamaron mucho la atención. Como el hecho de que estaba obsesionado con Buddy Holly y decía que se comunicaba con su espíritu en sus sueños. Hace algunos años, probablemente a mitades de los dosmiles, me compré un libro sobre él cuando estaba de gira por Inglaterra pero no recuerdo exactamente cómo es que supe de él originalmente. Creo que es bastante menospreciado y no le han dado el reconocimiento que merece en la historia del rock n’ roll. Definitivamente las cosas que hizo fueron innovadoras y cuando me di cuenta que quería incorporar el sonido rockero de inicios de los sesenta en el último disco de Tiger Army, era importante para mí no solo incluir música americana sino también cosas del Reino Unido. No solo cosas de Joe Meek sino también cosas como The Shadows y otras cosas así que fueron también una influencia.

¿Cómo fue que obtuviste tu primera guitarra Gretsch?

Mi primera Gretsch fue una usada de principios de los sesenta que vi en una tienda de guitarras que estaba en una ciudad muy cercana a mi pueblo. Mi pueblo era muy pequeño y no teníamos una tienda de guitarras por lo que tenía que viajar como una hora a la ciudad más cercana y en cuanto la probé supe inmediatamente que era la guitarra para mí. En la tienda le habían cambiado las pastillas originales pero recientemente la mande a restaurar para que tuviera todo lo original. Con esa guitarra he escrito muchas canciones y sigue teniendo ese tipo de vibra especial.

¿Todavía tienes una copia del primer EP de AFI Dork?

Sí lo conservo. Una de las copias originales me la regaló uno de los chicos en la banda. Era un split con otra banda llamada Loose Change en donde tocaba Jade (Pudget) con el que tocaba en otra banda antes (Influence 13).

¿Qué dices si nos juntamos con Davey Havok y hacemos coperacha para comprar la casa de Danzig en Los Feliz?

¡Suena muy bien!

¡Perfecto! Te haré llegar los detalles. ¿Alguna vez te gustó el metal?

No realmente, el metal nunca fue algo en lo que me metí. Cuando era muy chico había algunas bandas que escuchaba como Mötley Crue pero el punk fue como el primer estilo de música en el que realmente me interesé. Mucha gente se mete primero al metal y después al punk aunque yo me metí al punk y de ahí fui al rock n’ roll. Aunque hay cosas de metal que me gustan, como los primeros disco de Metallica o Motorhead.

El rock n’ roll prosperó mucho durante la era atómica ¿Crees que el reciente miedo que hay sobre el poder atómico suponga un revival para el género?

Esa es una idea interesante. Ciertamente lo que está pasando con Corea del Norte es la primera vez que recuerdo haber estado preocupado sobre eso desde la Guerra fría por lo que definitivamente sería algo positivo si de cierta manera influenciara el revival del rock n’ roll.

¿Cuál es el sueño más raro que has tenido?

Hay uno que de hecho se relaciona con Tiger Army. Había un tipo con el que me fui de gira por Japón. Él es el vocalista de una banda de psychobilly japonesa llamada Battle Of Ninjamanz y me acuerdo de haber tenido un sueño en donde estaba él diciendo algo. Yo pensaba que no le podía entender por su acento japonés pero me di cuenta de que realmente estaba hablando en español. Me decía «El Gato Negro» y algo que subconscientemente me di cuenta mientras despertaba fue que el hecho de que me estuviera hablando en español me hizo mucho sentido. Como que me hacía saber que tenía que grabar la canción que eventualmente se convirtió en «Hechizo de Amor» (Music From The Regions Beyond, 2007) en espanol. De alguna manera lo supe, sentí que era una una orden muy clara y directa la que recibí en ese sueño.

***

Tiger Army se presenta en Ciudad de México este 2 y este 3 de Noviembre en el Plaza Condesa como parte de la gira para promocionar su más reciente disco titulado V •••–, disponible en todas la plataformas digitales. Las fechas pintan ser muy especiales ya que por segunda ocasión se presentan durante el día de muertos con una set diferente cada noche. Boletos aquí.

Wachadafunk quiere que lo reconozcan como el rey de los hipsters. Síguelo en Twitter para leer las puntadas que de vez en cuando se le ocurren.