Ceremonia 2018: Four Tet VS Soulwax

Estamos a unos días de vivir el mundo distinto que nos promete Ceremonia 2018. En menos de una semana estaremos celebrando la sexta edición de un festival que busca romper los esquemas tradicionales a la hora de hablar de eventos grandes en México. Los sonidos que se vislumbrarán en el Foro Pegaso serán el principal componente, buscando conjugar con la noche toda la experiencia propia de una urbe.

Pero bueno, como en todos los festivales hay buenas y malas noticias, así como actos que se empalman y actos que seguramente tendrás que perderte. Por esta razón, durante la semana previa a Ceremonia haremos una serie de Versus donde te mostraremos los atributos de cada artista con el fin de despejar tus dudas y sepas a qué escenario dirigirás tus pasos baile.

Videos by VICE

Comenzamos con el primer round Four Tet VS Soulwax:

Four Tet

Rounds fungió como el parteaguas de la consolidación de Four Tet en el espectro electrónico, y musical en general porque vaya que tiene lo suyo, fue el punto de partida para la concepción de un producto que nos mostraba de manera incipiente algo totalmente nuevo; la consecución de un estilo propio, de un sonido íntegramente original. Sin embargo, no existe un camino definido, estamos ante un campo minado de variables, ya que, por ejemplo, los golpes anímicos negativos (la depresión, la tensión, etcétera) no siempre están vinculados a respuestas negativas, y viceversa, los positivos no siempre desencadenan respuestas constructivas.Four Tet es uno los personajes más prolíficos de la música electrónica; su aleación de matices ha sido punto de partida y una pauta a seguir para generaciones posteriores que terminaron desarrollándose en el ámbito de la música. Kieran Hebden ha tenido un camino fructífero desde su colaboración en Domino Records hasta en Text, marcando una tendencia para la música de cuatro cuartos, además de dar salida firme de los sonidos orientados al club, donde el productor lleva ritmos mucho más bajos en un estilo nebuloso evocador de trip-hop.

En pocas palabras, el set de Four Tet será un reflejo transparente, turbio de tus interiorizaciones y vida personal, su acto será magistral, un eclecticismo maravilloso

Soulwax

Por otro lado llega Soulwax, duo electrónico que nos encanta. Ya sea que estén tocando como 2manyDJs, mezclando el track de «Grange Hill» junto a James Murphy, o recordando al olvidado Robbie Williams en un tanque devastado por el ácido. Nunca tendremos suficiente de los hermanos Dewaele. Las leyendas belgas de la música dance, Soulwax, han hecho una carrera de expectativas trastornadas. El grupo comenzó como una banda de rock-dance en el 2004, pero los miembros del grupo, David y Stephen Dewaele, decidieron convertirse en una clase de proto-EDM, con estéticas electro en sus mixes As Heard on Radio Soulwax y posteriormente despegaron como DJs bajo el nombre de 2manydjs.

Con Soulwax nos espera una noche vertiginosa dando honor al rock que nos ha forjado musicalmente.