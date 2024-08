Por qué me matriculé en la peor universidad de España

Por segundo año consecutivo, la Universidad San Jorge de Zaragoza ha sido calificada como la peor de España en el U-Ranking, un proyecto de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. El objetivo de esta investigación, que lleva realizándose desde 2013, es el de comparar las universidades nacionales y condensar en un solo indicador información sobre sus características y resultados.

Los artífices del estudio, que en 2016 analizó 61 universidades, 18 públicas y 13 privadas, reconocen en su página web que este tipo de iniciativas «ocultan rasgos diferenciales de las universidades que pueden ser relevantes» y que «la construcción de un ranking implica cierta dosis de subjetividad, al seleccionar variables, construir indicadores y ponderarlos».

Para llevar a cabo la investigación, evalúan cada año tres parámetros: las actividades docentes, de investigación e innovación y el desarrollo tecnológico de las universidades. Así que obviamente, la experiencia de los estudiantes y otros elementos que influyen en la calidad de la educación que se ofrece allí se pasan por alto.

A la San Jorge de Zaragoza, una institución privada con 12 años de vida, le tocó colgarse el sambenito de primera por la cola por segunda ocasión. Y, como en 2016, cuando obtuvo el peor resultado en el ranking por vez primera, nos preguntamos si realmente era la peor universidad de España, esta vez hemos querido acercarnos a sus alumnos para que nos cuenten por qué pidieron plaza allí y para conocer su experiencia y saber así si, realmente, es tan horrible como la pintan y si creen que estudiar en ella manchará su currículum para siempre.

Elena Casanova

Elena es estudiante en la Universidad de San Jorge. Va a empezar segundo. Imagen vía Elena Casanova

VICE: Elena, ¿por qué te matriculaste en la San Jorge de Zaragoza? ¿Qué estudias allí?

Elena: Me matriculé en la San Jorge por mis valores familiares y escogí Derecho porque siempre me ha gustado el debate y la búsqueda de lo más justo y racional. Este año empiezo segundo.

Cuando te matriculaste ya había sido calificada como la peor de España. ¿Por qué lo hiciste? ¿No lo sabías o te dio igual?

Sí lo sabía, pero también conocía experiencias de alumnos allí y sus salidas profesionales. Todo es un número, y la San Jorge es una universidad nueva que no puede competir con las estadísticas de las que llevan 100 años en funcionamiento.

Pero, ¿por qué dicen que es tan mala? ¿Hay goteras, se caen las paredes?

Creo que donde se caen las paredes no es precisamente la San Jorge. Mi experiencia allí ha sido singular y maravillosa. Este año, un miembro de mi familia ha tenido una enfermedad grave que ha acabado en gran parte con mis ganas de estudiar y me ha impedido acudir a ciertas clases. El apoyo y cuidado que he recibido por parte de la universidad han sido excepcionales.

Preocupación por parte de todos los profesores, charlas muy fructíferas con ellos… y, lo mas importante, su disponibilidad a cualquier hora para que recuperara las clases perdidas. Lo mejor de la San Jorge es la atención tan personalizada que recibes, el ímpetu por no dejar a nadie de lado en clase, la ayuda por sacar asignaturas.

¿Crees que el hecho de que sea privada ha podido influir en esa última posición en el ranking?

Sí. Se tiene una concepción equivocada de las universidades privadas. Nadie nos regala nada que no sea un trato mas cercano.

Jorge Rodríguez-Taboadela

VICE: Supongo que discrepas en que tu universidad sea la peor de España…

Jorge: No he visto muchas otras universidades, pero creo que no tiene nada que envidiarles. El centro está bastante bien, el personal es profesional y las clases me parecen útiles y bien hechas. Creo que estos rankings están hechos para que los centros que ocupan los primeros puestos puedan presumir ante los padres de futuros alumnos.

¿Alguien te hizo comentarios respecto al ranking?

La verdad es que algunos amigos me lo comentaban como queriendo hacerme un favor pero, después de ver su página web y hacer un par de visitas a la facultad, me di cuenta que lo del ranking es una chorrada.

Y decidiste matricularte. ¿Por qué?

Porque era la única de Zaragoza que tenía la carrera que quería hacer, Comunicación Audiovisual.

¿Te la suda el puesto que tenga en el ranking?

Me da bastante igual el puesto que tenga en una lista de lo que sea, yo estoy bastante contento aquí y no voy a moverme. Tiene cosas buenas y malas, por supuesto, pero quienquiera que decidió que es la peor de España, ni se ha pasado por aquí ni ha preguntado a ningún alumno.

Antonio Manresa

Antonio Manresa empezará tercero de publicidad en la USJ este año. Imagen vía @a.manresa

VICE: Antonio, ¿sabías que la San Jorge estaba en el último puesto del U-Ranking cuando te matriculaste?

Antonio: No, no sabía nada. Entré en la universidad antes de que se publicara el ranking.

¿Te sentiste estafado cuando apareció?

No, porque lo que me explicaron en la entrevista personal cuando entré a la universidad es lo que he vivido durante estos años. Como alumnos, no le dimos importancia cuando salió porque sabíamos la verdad. Mi opinión al respecto es que no se pueden comparar universidades como la Complutense de Madrid, con 195 años de experiencia, con otra como la San Jorge que tan solo tiene 12 años.

¿Crees la San Jorge manchará tu curriculum?

Espero que no. Y si es así, esto dirá mucho del tipo de empresa a la que estoy pidiendo trabajo. Las clases son impartidas por profesionales con experiencia en su campo. Por lo tanto, te preparan para cualquier situación que te puedas encontrar en tu futuro profesional.

¿Volverías a matricularte en la USJ?

Eso hago cada año. Si no estuviera contento, me iría. Pero no es el caso.

Julia Mancho

Julia empieza tercero de Publicidad este año en la USJ. Imagen vía Javi Navarro

VICE: Hola, Julia. ¿Por qué te matriculaste en la San Jorge?

Julia: En Zaragoza no hay universidad pública en la que ofrezcan grados relacionados con la publicidad y las relaciones públicas, que era lo que quería estudiar. La opción de estudiar fuera de mi ciudad salía incluso más cara, así que me decanté por ella. Tenía conocidos que habían estudiado en la San Jorge y sus críticas eran buenas, así que investigué un poco y acabé convencida.

¿Eras consciente de lo del ranking?

Sí, sí que lo sabía, pero no afectó a mi elección. Tenía claro que quería estudiar aquí y pensé que, si un alumno se aplica y realmente tiene ganas de aprender, sale preparado. A raíz de mi experiencia puedo decir que la San Jorge es capaz, de sobra, de formar de manera adecuada a sus alumnos.

Pero, ¿no te afecta ese «oro por la cola»? ¿Qué piensas del ranking?

No creo que sea bueno estar en la última posición, pero también considero que es una universidad joven a la que le queda mucho por crecer. Y, aunque no justifique esa posición, hay universidades sin valorar, por lo que el resultado es bastante relativo.

¿Te sacan mucho el tema tus amigos y conocidos?

Claro. Mucha gente, cuando le dices que estudias en la San Jorge, te hace el comentario de que es la peor del ranking. Como si no lo supieras. Generalmente, son personas que no han dedicado ni un segundo a leerlo y no saben ni siquiera de qué va o en qué se basan para calificar las universidades. Se habla por hablar. A nivel de investigación sí que está la última, junto con la Universidad Europea Miguel de Cervantes, pero a nivel de docencia, por ejemplo, está muy bien posicionada. Y de eso nadie habla.

¿Por qué crees que en estos rankings no preguntan al alumnado? ¿Tú qué les habrías respondido?

Supongo que porque se basan en datos más objetivos: investigación, publicaciones, calificaciones… no opiniones. Como en todos sitios, en la San Jorge encontrarás alumnos contentos y disgustados. Yo estoy muy contenta. Igual si hiciera otra carrera que sí que se pudiera estudiar en una universidad pública en Zaragoza, podría compararlo y valorarlo de otra manera.

Rebeca Molins

VICE: Buenas, Rebeca. ¿Sabías que te estabas matriculando en la peor universidad de España cuando solicitaste plaza en la San Jorge?

Rebeca: Claro. Y, por supuesto, antes de hacerlo me ocupé de averiguar por qué lo era. Los criterios con los que elaboraron el ranking me despreocuparon, ya que no se puede decir que sea fiable ni tampoco un medidor de universidades. Me afectaron más los comentarios de la gente que el propio ranking. Es curioso que no haya ninguna persona dentro de la San Jorge que hable mal de la universidad, siempre son personas que no han tenido la oportunidad de entrar.

¿Te matriculaste entonces porque te dio igual?

Me matriculé porque me ofrecía servicios que la Universidad de Zaragoza no. Si somos muchos los matriculados en la USJ será por algo. No creo que a nadie le guste derrochar el dinero pudiendo estar en la Universidad de Zaragoza, que es pública. Lo que me atrajo de ella fue el elevado porcentaje de alumnos trabajando nada más terminar la carrera. Sinceramente, es lo que más nos preocupa a todos los estudiantes.