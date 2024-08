¿Chance the Rapper salvará a SoundCloud?

A medida que los detalles contradictorios sobre el destino de SoundCloud continúan siendo lanzados al público, un músico tiene como objetivo ayudar a la plataforma de streaming y distribución.



El jueves, Chance twitteó que estaba «trabajando con el problema de SoundCloud».

Relacionados: Lo que la posible desaparición de SoundCloud significaría para la música independiente

Videos by VICE

Y el viernes, Chance actualizo su Twitter, afirmando que él, «tuvo una llamada muy fructífera», con Alex Ljung, el CEO de SoundCloud. También declaró que SoundCloud está aquí para quedarse.

Los detalles acerca de la llamada de Chance con Ljung no han sido publicados, pero SoundCloud declaró en un post afirmando que no se estaba «yendo a ninguna parte«.



En una serie de tweets, la compañía también dijo: «Tu música no va a ninguna parte, y nosotros tampoco. Seguiremos con las herramientas para descubrir, compartir y conectarte«.