Change.org es el vertedero de la esperanza humana

Desde que nació en 2007 como «empresa que combina los valores de una ONG con la innovación de una startup tecnológica», Change.org no ha hecho más que crecer. En su web afirman que cuentan con más de 100 millones de personas de 196 países intentando cambiar su entorno y que más de 100.000 organizaciones inician peticiones y consiguen el apoyo de los usuarios en la plataforma.

El procedimiento de esta web, en la que cualquier particular u organización puede dar de alta una petición, ha sido asemejado desde su nacimiento a las Iniciativas Legislativas Populares. Pero ellos han querido desmarcarse de este proceso ciudadano para el que son necesarias medio millón de firmas desde el principio. Y es que en Change.org se han conseguido sacar adelante propuestas con menos firmantes y sin pasar por el Congreso, requisitos sine qua non de las ILP.

Videos by VICE

MIRA: La reconstrucción de clítoris tras la ablación

En los años que llevan de andadura han conseguido 23.648 victorias en los casi 200 países en los que operan. En España, la primera de ellas fue en 2013, cuando una de las madres de las víctimas del Madrid Arena inició una petición de modificación de la Ley de Espectáculos de la Comunidad de Madrid. Consiguió más de 400.000 firmantes y fue entregada al entonces Presidente de la Comunidad, Ignacio González, que se comprometió a reformarla y así lo hizo a finales de 2013.

Otros éxitos de la plataforma fueron la inclusión de los préstamos de libros de texto gratuitos en la Ley Orgánica de Educación aprobada en 2013 y la paralización de las reválidas como medida de evaluación en la ESO y Bachillerato, impulsada por un adolescente de 14 años que llegó a reunirse con el Ministro de Educación.

Sin embargo, si le dedicas un buen rato a navegar por la página, pronto descubrirás que no todo es tan serio como podría parecer, y que en Change.org hay causas mucho más laxas que las anteriormente citadas. Causas que harán que te preguntes si está en una web cuya finalidad es promover la participación ciudadana o en Forocoches. Causas que harán que vuelvas a creer e incluso en el género humano y otras que seguramente harán todo lo contrario. Ahí van algunas.

Un curso de feminismo para Pablo Motos

44.180 personas le han dado una vuelta al machismo que demuestra el presentador del Hormiguero en cada programa, que a veces roza y/o cruza la línea del acoso, y consideran que, por el bien de todos, Atresmedia debería pagarle un cursillo de feminismo.

Las razones esgrimidas por algunos de los firmantes de la petición son «es un guarrón el Pablo y tiene las manos muy largas» o «yo creo que lo del curso es muy light, un juicio sería mejor». Sea como sea, las invitadas al programa seguramente lo agradecerán.

¿A qué esperan para ilegalizar al PP?

Se lo preguntaba Pol Rodellar en este artículo y nos lo preguntamos muchos españoles- muy españoles, entre ellos los más de 98.000 firmantes de esta petición en Change.org. ¿Qué tiene que pasar para que metan a todo el PP en la cárcel e ilegalicen el partido? Sabemos que Luis el Cabrón era Bárcenas, sabemos de la financiación ilegal de las campañas electorales de las generales del 2000 y de 2008, de las valencianas en 2007, sabemos de la Púnica, de Lezo, de Nóos… y sabemos que el PP ha sido declarado responsable civil subsidiario de la reina de todas ellas, la Gürtel. Y para muchos, ¿no son razones suficientes?

No más ayudas a los inmigrantes sin papeles y no más mezquitas

«Pedimos que se nos aplique el fragmento de la «costitución española» (lo pone literalmente así) donde dice: que todo ciudadano español deba disponer de un trabajo y vivienda digna!!!» Con el título «No más ayudas a los inmigrantes sin papeles ni mezquitas de nuestras ciudades», una de las peticiones que te harán perder la fe en la democracia (estas personas votan igual que tú) es ésta, firmada por más de 2.400 personas. En ella se afirma que el mencionado artículo 47 de la Constitución, que habla de la vivienda digna, «en pleno siglo 21, solo está aplicando al inmigrante (espcialmente musulman) mientras que los españoles carecen de trabajo y perdiendo sus viviendas». Así. Sin tildes y sin vergüenza.

Usuarios de la plataforma han perdido unos segundos de su vida no solo en firmar la petición, sino también en comentar cosas como: «Ya está bien de tomadyras de pelo. Los que no tengan residencia con papeles,se les paga pasaje a sys paises de origen. Y por supuesto… MEZQUITAS NOOOOOOO!!!»

Quiero dirigir la secuela de Death Note

Más de 126.000 personas le han dado su apoyo a Daniel García, residente en España, que afirma que «como fan de Death Note (el anime) SÉ que puedo hacerlo mejor que el rager de Adam Wingard» (director de la versión de la serie manga que Netflix estrenó el pasado agosto).

No cambien la hora en Canarias

«El Archipiélago Canario no está en Europa, por lo tanto no vemos el ahorro energético en nuestras islas». Necesitamos que un canario nos explique mejor esto.

Que retiren la canción y el vídeo de «Cuatro babys» de Maluma

Seguro que con muy buena intención, Laura Pérez Sánchez inició este llamamiento contra uno de los últimos hits de Maluma, machista y cosificador a rabiar. No contó con que, si retiraran «Cuatro babys» también tendrían que hacer lo propio con temazos como «Mi hombre», de Sara Montiel («si me pega me da igual, es natural») o incluso, como algunos apuntaban hace meses, con ciertas canciones Sabina. Se debería prohibir, además, ese juego de palmas que cantábamos en el colegio y que decía «Don Federico mató a su mujer, la hizo picadillo y la puso a recocer».

Manuela Carmena, candidata a las Elecciones Generales

¿Sería la única manera de salir de esta?.

Letra para el himno español, YA

«Ya es hora, sobre todo con lo ocurrido recientemente en el país, de que nuestro himno tenga una letra con la que todos los españoles puedan expresar con un canto, sus sentimientos por la tierra», dice Ismael Pasamon, autor de esta petición en Change.org.

Y si es el «Que viva España» de Manolo Escobar, mejor

«Porque ha demostrado ser nexo de unión de todos los que amamos este país independientemente de ideologías», todo bien.

Dejen que mi hijo de 2 años vaya al cole con pañal

Leer Change.org es, en ocasiones, sinónimo de abrir la mente, de conectar con realidades hasta entonces totalmente ajenas. ¿Sabías que a los niños que llevan pañal no les dan plaza en los colegios públicos de Educación Infantil solo por no saber usar el orinal? De eso va la petición de «Al cole con pañal», que lleva ya más de 41.000 firmas acumuladas.

Que no prohíban la misa de la 2

«Se llama Mariano. Tiene 89 años y Podemos quiere prohibirle que vaya a Misa». LOL.

Que le retiren las copas falsas al Real Madrid

Hay quien pone en entredicho (por lo visto, yo me acabo de enterar por Change.org), que las cinco victorias seguidas del Madrid, entre los años 1956 y 1960 sean válidas o hayan sido conseguidas limpiamente. Entre ellos están los propulsores de esta petición de Change.org, un colectivo denominado Justicia deportiva, y sus más de 63.000 firmantes.

Que vuelva la flamenca genuina de WhatsApp

Menos mal que hay gente preocupada por lo realmente importante.

Cambio de Comunio a Biwenger

Como el individuo que inició esta petición para el gran cambio social de Comunio a Biwenger.

Juicio a Pablo Casado por amenazar con el fusilamiento a Puigdemont

Pues oye, la verdad que si se ha juzgado a Zapata, a Cassandra Vera o a Strawberry…

Todo apunta a que Change.org se ha convertido, con el paso de los años, en un agregador de noticias además de en una plataforma de denuncia. En un barómetro que refleja nuestras preocupaciones como especie humana. Las más profundas y las más cotidianas. Las más admirables y las más despreciables.