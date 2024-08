Todo un hit: Una charla con Pat Boy

Jesús Pat Chablé alias Pat Boy es un MC con muchos años de formar parte del rap hecho en México, aunque apenas hasta este par de años comenzó a destacar su reputación. Pat Boy pertenece a la generación de MCs que rapean en lenguas originarias que, por primera vez en la historia del país, están logrando hacer una mella en el discurso general de la música independiente, con su muy particular fórmula de raps frondosos. En el momento actual que viven las sociedades en el planeta, el discurso y las maneras de las culturas ancestrales de México son de vital relevancia para trazar un futuro. Y es justo a través de iniciativas de fusión entre lo más remoto y lo más cercano, como sucede con el caso de raperos como Pat Boy, que este camino adquiere un rostro y se convierte en una realidad palpable.

Pat Boy nació en Quintana Roo y su lengua natal es el maya, misma que utiliza para entonar veloces y poderosas canciones de hip-hop, que lo convierten en uno de los artistas clave de este género en la Península de Yucatán actualmente, un lugar con una rica tradición de hip hop consciente y apegado al activismo, que ya se cuenta en dobles dígitos. A pesar de que sus videos han ganado miles de reproducciones en YouTube, Pat Boy es un artista humilde y cercano a su comunidad, con un mensaje que cada vez resuena más en todo México.

Actualmente Pat Boy promociona Soy un Máasewáal (ADN Maya, 2018), material musical que lleva el mensaje del orgullo indígena, el empeño en el trabajo y la sencillez, poniendo siempre en alto a la cultura maya. Charlamos con el máximo exponente del rap maya en la región, ¡todo un hit! Checa abajo lo que nos contó.

NOISEY: ¿Cómo es hacer rap y Hip-Hop en la península de Yucatán?

Pat Boy: Hacer rap aquí es un poco complicado ya que no es muy bien aceptado y es poco popular, se cree que en las letras sólo se habla de adicciones, palabras con insultos o que se denigra a la mujer, así que cuesta un poco de trabajo quitar esa idea a las personas de que existe el rap donde todo eso no lo incluimos.

¿Cómo definirías el rap maya?

Es la expresión de los jóvenes de las comunidades que habla de su cultura y de sus tradiciones a través del género rap

¿Te consideras el máximo exponente de este género?

No me considero el máximo exponente, ya que hay otros chavos que cantan y lo hacen bien. Pero me considero y creo que soy uno de los pioneros de este género.

¿Qué otros artistas están rapeando en maya?

Existen varios chavos y señores que rapean aquí en la península yucateca. Un aproximado, te puedo decir que son como 80 a 100 personas o hasta pueden ser más. Realmente no tengo una cifra exacta. Por mencionar algunos, están: El Maya, Ich Naah, MC Chicob, Tihorapers y yo tengo un colectivo, ADN Maya, que cuenta con 20 artistas que cantan en maya, todos de la península yucateca.

¿Cómo es la experiencia de ganar cada día miles de reproducciones en tus videos de YouTube?

Es algo increíble. Antes las cosas no eran tan fáciles como ahora que está el Internet y las redes sociales, que facilitan mucho la difusión de mi música ayudando a que llegue a lugares que no creería antes poder llegar.

Háblame de “Sangre Maya“. ¿Cuáles son sus referentes culturales?

Esta frase tiene su historia. No es solo una frase como tal. Es algo que nos representa a todos los que nos sentimos orgullosos de nuestra cultura maya; que tenemos sangre de nuestros ancestros mayas, sangre de guerreros que defendieron su cultura, sus creencias, sus tradiciones; que resistieron y que seguimos resistiendo hasta el día de hoy; sangre de tradiciones que nos lo heredan nuestros antepasados de generación en generación; sangre que cuenta una historia de grandes ciudades, de creadores, de agricultores, de matemáticos, de científicos, de artistas, etc.; sangre de la cultura maya que hasta el día de hoy sigue viva. Por tal motivo, yo y un amigo rapero El Cima Atte., que en paz descanse, hicimos una canción con ese titulo y fue todo un éxito, a lo cual mucha gente se siente identificada con esa frase.

¿Qué es lo más afectivo que recuerdas de José María Pino Suárez, el lugar donde naciste?

El recuerdo que tengo que me hace viajar por el tiempo, es cuando yo estaba pequeño y veía la unidad del pueblo. Salir con mis amigos a jugar y ver cómo el pueblo estaba unido y no había tanta influencia política partidista que separara a las familias de mi pueblo hoy en día. Antes todos disfrutaban de la fiesta que se hace; hoy en día están divididos y siempre termina con algún pleito. También recuerdo que había más árboles y se disfrutaba salir a comer con las familias a disfrutar de su sombra. Eso ya no se hace en estos tiempos.

Convérsame acerca de ese semillero de rap que fue Viernes 13.

Comenzó como un pasatiempo en donde nos juntábamos para imitar a otros raperos que estaban sonando en los años 2003 a 2005 en donde uno de los temas se titulaba “viernes 13” de Vico C y fue donde decidimos poner ese nombre al grupo, éramos en ese tiempo 5 integrantes, nos dedicábamos a rapear en eventos de la secundaria y llegamos a grabar un disco muy casero, todas las letras eran en español.

¿Qué piensas de los chicos que se suben a rimar a los camiones y colectivos?

Que están luchando por su sueño, que quieren darse a conocer de alguna manera, que luchan día a día por lograr su sueño y que tiene esas ganas de ser reconocidos, yo los respeto y me veo a mí cuando inicié, no canté en camiones porque no hay en mi pueblo, pero sí toqué muchas puertas, puertas que se me cerraban en la cara y otras que se medio abrían, pero nunca me di por vencido, así que cuando yo veo a los chavos que se suben a rimar en los camiones los apoyo con lo que puedo, no es mucho pero así se empieza.

¿Qué experiencias te dejaron los Mental Squad?

Fue una experiencia en donde yo decidí cambiar el tipo de rap que yo quiero transmitir a la gente, ya que con este grupo tocábamos en lugares donde había música disco y al terminar de cantar había gente que nos decía cosas, los envidiosos, y eso no me agradaba mucho. Por eso decidí hacer algo nuevo al momento de que el grupo se deshizo, comenzando a rapear en mi lengua originaria, en donde hoy en día las cosas son distintas: me felicitan y puedo ser un ejemplo para la juventud.

Háblame de las líricas de Mi Primer Paso, y de su aceptación en el gremio.

En mi primer disco hubo 4 temas en maya y 7 en español donde mucha gente de los 4 temas en maya se identificaron en mi comunidad. Fue muy buena la aceptación con este primer disco y me di a conocer más de lo que me pude imaginar.

¿Qué es Maya Sin Límite?

Es cuando un maya demuestra que no tiene limitaciones de poder expresarse con otros artistas que en este segundo disco participaron, fueron colaboraciones donde yo rapeaba en maya y los demás en español, fue así que me pude posicionar en el medio del rap urbano.

Háblame de tu más reciente trabajo con Yazmín Novelo.

El tema de “Xiimbal Kaj” no fue planeado primeramente junto a Yazmín; sin embargo, después de que yo ya había grabado mi parte en la pista de la canción, el productor después de un tiempo me mandó la propuesta de integrar a Yazmín en la canción y fue así como terminamos trabajando juntos en esta canción, la cual resultó se una bomba yucateca, todo un hit.

