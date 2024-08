La voz primera: charla y ruido con Lee Ranaldo

A sus 62 años, Lee Ranaldo no sólo no ha perdido un ápice de ese ímpetu primario que lo empuja sin parar desde hace años a tocar, grabar, componer, leer y escribir poesía, editar libros, tocar con otros músicos y ahondar en su propia voz tras la disolución de Sonic Youth, sino que además mantiene esa frescura afable al trato, una claridad de ideas y una capacidad de asombro como pocos músicos de su generación.

Desde sus primeros días en los que era parte del ejército ruidista del compositor Glenn Branca, hasta forjar un camino con Sonic Youth y una prolífica carrera solista, la cual rebasa la treintena de registros discográficos, la música de Ranaldo siempre ha estado revestida de un factor constante de libertad y espontaneidad, el cual sigue vigente hasta nuestros días, ya sea trabajando con otros músicos o artistas visuales, experimentando a partir del ruido y hasta composiciones rock de estudio bien planeadas y producidas.

Con pretexto de su próxima presentación en la Ciudad de México este sábado 21 de abril en Casa del Lago del Bosque de Chapultepec, Noisey en Español tuvo la oportunidad de charlar vía telefónica con Ranaldo, quien actualmente se encuentra promocionando su más reciente libro, Some Writings on Music and Musicians.

Del otro lado de la línea hay un ruido que vuelve complicada la comunicación, un tronadero telefónico que se atraviesa a lapsos, obstaculizando la claridad. Sin embargo, Lee Ranaldo no sólo es paciente y entusiasta del otro lado del teléfono, sino que además mantiene la atención y el ímpetu por entablar un diálogo interesante con su interlocutor, mostrándose en cada pregunta como un individuo entregado, abierto y sumamente agradable.

Noisey en Español: Estaba recordando que, si mi memoria no me falla, esta es la sexta ocasión que visitas la Ciudad de México con tu música. Cada vez ha sido distinta y especial. Ahora vienes dentro de un festival universitario de literatura. ¿Qué tienes preparado para el sábado?

Lee Ranaldo: Voy a presentarme yo solo con mi guitarra. Voy a tocar algo de mi nuevo material, algo de improvisación y tal vez haya algunas cosas que vayan saliendo sobre la marcha, no es algo completamente definido.

Y la integración de la literatura dentro de mi trabajo se dio desde el primer día; desde que comencé las letras han estado ahí, ya sea en forma de canciones o poesía, el sonido y el ritmo han ido siempre de la mano desde que comencé a tocar.

Después de tocar tanto tiempo, suponemos que tu perspectiva sobre el acto performático ha ido cambiando, o incluso se repite al grado de la rutina, no sé. Después de tantos años componiendo, tocando y grabando, ¿cuál sigue siendo tu principal motivación a seguir explorando la música?

Es difícil tener de forma clara, es algo inevitable, ¿sabes? Llevo años haciendo esto de forma ininterrumpida, no he parado y es algo que sencillamente no puedo dejar de hacer, es algo vital y constante para mí estar tocando, componiendo y produciendo.



Estados Unidos tiene una tradición literaria sumamente vasta y rica, de la cual creo que también eres un elemento importante para comprenderla. ¿Nos podrías hablar de cómo crees que la literatura de otras culturas ha enriquecido tu música?

Son demasiados libros de demasiados lugares como para identificar de forma clara la influencia que ha tenido en mi vida, todo ha ido sumando y enriqueciendo, desde los beats hasta, no sé García Márquez y otros autores. Pero no es sólo la literatura, también son momentos, viajes, música, todo se ha ido incorporando de forma natural.



¿Hay todavía algo de la Ciudad de México que te gustaría conocer y que no hayas podido hacerlo por falta de tiempo?

¡Esa es una muy buena pregunta! Me encanta México, en esta ocasión vengo acompañado de mi hijo más joven y él no ha tenido oportunidad de ver muchas cosas que me han cautivado desde que vine la primera vez. México es muy grande y fascinante, principalmente me interesa mucho la comida, probar cosas nuevas, ver lo más posible y recorrer todo lo que pueda de primera mano, espero tener el tiempo para seguir conociendo México ahora y más adelante.



Lee Ranaldo dará una presentación única este sábado, en el marco del Festival del Libro y la Rosa, la entrada es gratuita previo registro. La información completa, aquí.