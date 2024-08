Charlamos con una de las cabezas del festival Levitation

¿Cómo nace un festival? ¿De dónde viene la inspiración? ¿Cuáles son los retos a los que un promotor se enfrenta? ¿Qué es lo que hace que sea exitoso? Esta es la segunda de una serie de charlas que Carmen Barahona, fundadora del increíble festival chileno En Órbita, tuvo con otros promotores de festivales internacionales (Primavera Sound, ATP, Levitation) sobre las dificultades y esfuerzos que conlleva crear algunos de los festivales musicales más aclamados del mundo. Aquí la primera edición de esta columna fugaz.

Levitation es el padre de los festivales de psicodelia, una idea nacida de la cabeza de Chris Bland y Alex Maas de la banda The Black Angels y concebido por primera vez en Austin, Texas. Es una de las referencias más importantes a nivel global a la hora de instaurar un circuito dedicado a esta música de carácter complejo y liberador para muchos. Originalmente bautizado como el Austin Psych Fest, el evento anual de tres días se lleva a cabo en Carson Creek Ranch desde el 2013 y su idea comenzó como un homenaje a la libertad y fuerza creativas de los años sesenta. En 2015 cambiaron su nombre a Levitation en honor a los padrinos del rock psicodélico de la región, The 13th Floor Elevators.



Curado y producido por The Reverberation Appreciation Society, conformada por Rob Fitzpatrick, Oswald James, Christian Bland y Alex Maas, Levitation también tienen capítulos en Vancouver, Chicago y Francia. Nos acercamos a Rob Fitzpatrick para saber cómo nació la idea de Levitation y charlar sobre su proceso de producción.

Rob Fitzpatrick

Noisey: El primer año que hicieron el festival fue en 2008, hace casi 10 años, pero leí que fue pensado por otro proyecto que tienes: The Reverberation Appreciation Society. ¿Qué fue primero? ¿La idea de la sociedad (o colectivo), o el festival?

Rob Fitzpatrick: Austin Psych Fest fue fundado en 2008 por Christian y Alex de The Black Angels y sus amigos; yo era uno de esos amigos. Inicialmente fue más una fiesta, una celebración de la escena. Después de la edición del 2009, los socios, Christian, Alex y James Oswald (que hace los videos para el festival), nos dimos cuenta que necesitábamos darle un nombre a nuestra organización. Así comenzó The Reverberation Appreciation Society.

Asumo que su enfoque no fue el dinero ¿Recuerdas de qué hablaban cuando estaban discutiendo con tus socios y decidieron embarcarse en esto? ¿Fue algo que salió de la nada?

El festival original comenzó como una conversación en una gira de Black Angels, y cuando la idea tomó forma, quise ser parte de ella y ofrecí mi ayuda, que incluía todo lo relacionado con el sitio web, venta de entradas, diseño e incluso administrar el box office en la puerta los primeros dos años. Ttodo lo que se necesitaba realmente. Cuando empezamos a ver el potencial, se convirtió en una empresa más seria. Definitivamente hay formas mucho más fáciles de ganar dinero y no recomiendo organizar un festival de música underground para nadie como una carrera, eso es seguro.

Dicho esto, TIENES que ganar dinero para que esto funcione. Como promotor y organizador, tu trabajo es proporcionar una plataforma estable para las artes, y debe ser tomado en serio como un negocio o al final le fallarás a los artistas, a los fans, a ti mismo y, en última instancia, le fallarás al arte que intentas promover. Es un negocio realmente difícil, y se debe trabajar más duro y más inteligentemente que otras industrias para que funcione. Ha sido un camino con muchos altibajos, muchas lecciones aprendidas sobre cómo hacer que esta idea funcione.

No lo estaría haciendo aún si no viera el potencial comercial en Levitation. No comenzamos haciéndolo para ganar dinero, pero para darle una continuidad, es lo que se debe hacer, y por eso se mantiene, porque creo en el concepto como un modelo de negocio sustentable. Y, en última instancia, ese es el ideal: hacer lo que uno quiere, lo que te apasiona y ganar suficiente dinero para poder seguir haciéndolo.

The Flaming Lips en Levitation 2015. Foto: Roger Ho.

Claramente hay una gran preocupación por la dirección de arte, hay una relación coherente entre la música y las imágenes que usan en sus visuales y posters. Trabajan con artistas para que esto suceda. ¿Qué tan importante es esta parte del festival para ti? ¿Cuánto te involucras en el proceso de diseño?

Para nosotros, el componente de diseño y arte visual es importante, tan importante como la música. Mi experiencia y conocimiento, viene del arte y diseño gráfico, por lo que organizar y realizer la curatoría de la exhibición de carteles cada año es una de las cosas que más disfruto. Además de dirigir el merchandising, etc.

Tengo la oportunidad de trabajar directamente con algunos de mis artistas favoritos y yo también hago un poco de trabajo de diseño para el festival. Mi sueño es volver al arte. Solía hacer gigposters y cosas así, pero paso el 95% de mi tiempo respondiendo correos electrónicos, trabajando en hojas de cálculo y otras tareas de administración.

Levitation France 2017. Foto de Nicolas Meurillon

¿Es difícil hacer un festival de psicodelia en los Estados Unidos? En Sudamérica es casi imposible salirte con la tuya con un cartel como el curado por ustedes, y siempre he pensado que a la gente de Estados Unidos y Europa tiene mayor relación con este tipo de música.

Es difícil para mí responder a esta pregunta porque fuimos los primeros en hacer un «festival psicodélico», al menos en el contexto moderno. Y sí, fue difícil, pero creció por sí mismo y estábamos atendiendo a una audiencia que estaba hambrienta de ver este tipo de música.

Obviamente, comenzar el festival con The Black Angels significaba que teníamos una gran forma de correr la voz a los fanáticos de este tipo de música. Creo que si hubiéramos empezado de otra manera, sin la conexión con The Black Angels, hubiera sido mucho más difícil, pero esa fue la razón por la que comenzó desde un principio, por lo que es difícil imaginarlo de otra manera. También creo que el mercado es muy diferente en Austin, Los Ángeles o Nueva York, en comparación con lugares como Santiago o Ciudad de México. Es un ambiente diferente para lo que es básicamente música underground, y la música underground es básicamente una palabra más fresca para «obscuro». Hay un mercado en América Latina, pero es más pequeño que en Estados Unidos o Europa. Una de las mayores barreras que he visto es que los agentes a menudo quieren que se le pague a las bandas el mismo fee que tendrían en los Estados Unidos, a pesar de que se trata de una situación financiera completamente diferente. Creo que lo que En Orbita y festivales como NRMAL están haciendo en América Latina es realmente importante, e insto a los artistas y agentes a realizar la inversión.

Fuzz en el Levitation 2015. Foto: Pooneh Ghana

Siento que muchas bandas increíbles llegan al pico de su carrera más temprano que un artista pop o una banda de rock en sentido estricto. Entiendo que esta realidad está relacionada con factores como el sello al que pertenecen, la agencia de publishing, etc. ¿Crees que la música y el arte psicodélico son un tipo de arte que sólo es entendido y apreciado por un cierto tipo de personas?

Creo que el arte y la música son universales. Algunos de los discos más importantes son bastante psicodélicos y creo que las mejores obras de arte tienen cualidades psicodélicas. Picasso, Frida Kahlo, Matisse, Magritte, etc. son artistas que empujaban el arte visual en nuevas direcciones, fuera de las líneas trazadas por el mundo del arte tradicional y pintaban el mundo de una manera psicodélica y abstracta. Por eso son algunos de los artistas más conocidos del mundo moderno. Hemos visto lo mismo con la música: los Beatles, Pink Floyd, David Bowie, Patti Smith, etc., son artistas que recurrieron a algo vanguardista y psicodélico. Creo que la mayoría de la gente se siente atraída por la música y el arte psicodélico, porque es el arte de la imaginación y los sueños.

Pero hay algunas personas que simplemente no les importa o no lo entienden. Hay personas que no les importa la música o el arte en general, son indiferentes. Hay personas que dicen que no les gusta la música en absoluto, lo cual es difícil de entender. Entonces sí, creo que es probable que ciertos tipos de música solo puedan ser apreciados por ciertas personas, pero no lo sabrán a menos que estén expuestos a ella. La gente escucha a Taylor Swift, Justin Beiber o lo que sea popular porque eso es lo que han escuchado, es lo que se les está comercializando. Creo que nuestro trabajo es ayudar a correr la voz, y presentar y exponer a más personas a la música y el arte psicodélico y a propuestas interesantes. Muy a menudo, especialmente en los primeros años del festival, recibíamos correos electrónicos y mensajes de personas que estaban tan emocionadas de encontrar este tipo de música y un lugar donde podían verla en vivo. Era como si un mundo completamente nuevo se hubiera abierto para ellos. Así es como me sentí la primera vez que encontré música y arte con los que me pude conectar, y quiero ayudar a otras personas a tener esa misma sensación.

Poster de la presentación de Slowdive en Levitation France. Arte de Trevor Tipton

¿Cambiaron el nombre de Austin Psych Fest a Levitation porque querían expandirse a otros territorios? Si es así, nos encantaría mostrar lo que hacen y línea curatorial de sus bandas.

A lo largo de los años, muchos otros eventos de «festivales psicodélicos» surgieron en todo el mundo, iniciados por músicos y artistas como nosotros. Muchos de ellos se desarrollaron realmente bien y son grandes eventos. Algunos no eran tan buenos, y debido al nombre de «festival psicodélico», las personas nos asociaban con ellos.

Eso fue parte de querer cambiar el nombre, además de tampoco querer estar limitados a la idea de «psicodélico». En general, Levitation es un nombre que creíamos que puede representar lo que estamos haciendo, separado de lo que cualquier otra persona pueda hacer bajo alguna variación del nombre «psych fest». Es algo que podríamos llamar nuestro. Entonces eso fue parte del cambio de nombre.

En cuanto a Sudamérica, soy gringo pero vivo en Puerto Rico. Mi familia y mis amigos más cercanos son de Puerto Rico, Nicaragua, Perú, México y otros lugares de América Latina. La cultura, la comida, la música y el arte latinoamericanos son una gran parte de mi vida, y sería un sueño hacer algo en Sudamérica. Es solo cuestión de encontrar el momento adecuado, como lo hemos encontrado en Francia. En este momento estamos enfocados en llevar Levitation de regreso a Austin y recuperar su salud luego de la cancelación de 2016 y el aplazamiento de 2017. Hay planes para hacer algo con NRMAL en Ciudad de México nuevamente en 2018 y estamos también trabajando para traer al sello Chileno Bym Records y NRMAL a Levitation 2018 en Austin.

Alex Maas, integrante de The Black Angels será parte de la primera edición de Hipnosis este 9 de diciembre en la Ciudad de México.

