Charlamos con Vyctoria sobre su álbum producido por Efrim Menuck de Godspeed You! Black Emperor

En teoría, para una banda como Vyctoria tener una carrera sustentable en esto de la música en el siglo 21 sería casi imposible, ni mencionar encontrar el éxito. El cuarteto de la Ciudad de México no hace música ni remotamente comercial, su manejo de la melodía es muy complejo como para que la gente salga tarareando sus canciones después de escuchar alguna y no encajan bien en casi ningún subgénero. Es una banda de escucha especializada. Sin embargo, gracias a los altos niveles emotivos que manejan, no solo tienen una fértil carrera, sino que además cuentan con una que los ha llevado lejos.

Vyctoria -que se conforma por Gibrana Cervantes (violín), Pepe Cortés (guitarra), David Herrera (bajo) y Pablo Aguirre (batería)- practican música instrumental que le hace guiños a estilos complicados y con rasgos experimentales, como lo hemos escuchado en actos que van de Godspeed You! Black Emperor a Sleep. Cuando está sonando Vyctoria, tu atención se va directo a sumergirte en sus sonidos, algo que se da de manera más fuerte en su nuevo material, Ahora Veo Más Claro. Su segundo larga duración es un trabajo que los ve sobrepasar cualquier expectativa que se puede tener de ellos, así como todo lo que han grabado previo a este lanzamiento. Las piezas van de lo oscuro a lo sublime, y de la melancolía a la euforia; en los surcos del álbum, conjuran atmósferas densas que evolucionan poco a poco, desarrollando ritmos a momentos y explotando en ruido abstracto a otros.

Videos by VICE

Ahora Veo Más Claro cuenta con cinco piezas, cada una con su propio sabor y desarrollo, como cortometrajes para una mente psicodélica. «Sacra Nomine» es un viaje de 19 minutos que va desde lo lo más ambiental a lo más pesado y hasta lo evocador. También encontramos momentos inesperados como «Sub Rosa,» un experimento a dos pianos que logra convertirse en un track clave para la banda, con un arreglo tan amplio como cualquier otro del disco. «Avidyâ,» la cual cierra el disco, es una pieza llena de belleza eterea que parece explotar en júbilo a través del ruido.

El disco fue producido por Efrim Menuck de Godspeed You! Black Emperor y A Silver Mount Zion (y un largo etcétera de proyectos) en su estudio Hotel2Tango en Montreal, luego de una pequeña y atropellada gira por Estados Unidos (Herrera fue deportado una vez que pisó suelo norteamericano) en apoyo a su debut, V del 2016, en noviembre de ese año. La banda fue aumentada por Camille Mandoki y Oscar Coyoli (Coyoli, Mar En Sombra, Jaguarine) para la grabación de Ahora Veo Más Claro, convirtiéndose en colaboradores íntimos del proyecto y aportando varios instrumentos así como sus voces.

Después de la grabación de este material, Vyctoria han tenido varias aventuras, como girar por Guatemala, Salvador y Costa Rica a principios de este año, así como abrirle a Russian Circles en su show de CDMX, además de haber estado programados para hacer lo mismo para Godspeed You! Black Emperor en su show de Guadalajara, antes de ser pospuesto como secuela del sismo del 19 de septiembre.

Antes del lanzamiento del disco y su próxima visita a Europa, platicamos con Gibrana y Pepe para conocer más sobre el momento actual que vive el proyecto. Escucha Ahora Veo Más Claro a continuación y luego lee la charla que tuvimos con ellos.

Noisey: ¿Qué significó para ustedes Ahora Veo Más Claro?

Gibrana Cervantes: Pienso que ese viaje fue muy significativo para la banda. Salir por primera vez del país y llegar a ese estudio. Cuando lo escucho siento mucho la emoción que siempre me ha dado la música. Terminamos de grabarlo y generalmente cuando estamos sacando algo nuevo, siempre le damos un quemadón en vivo, y [tocar esas piezas] es como regresar al otoño de Montreal.

Pepe Cortés: Es la primera pieza que hacemos que cuando lo escucho no siento «ugh, debí haber tocado así o le debieron subir más al bajo» porque siempre pasan ese tipo de inseguridades. Justo está cumpliendo su propósito, te remonta a algo, a este proceso que hubo de todo: Hubo drama, deportaciones, mucha felicidad también. El momento de tener todas las piezas que veías a lo lejos desde hace mucho ya lo tienes aquí presente.

Han logrado mucho siendo una banda completamente independiente que no pertenece a un sonido o escena en particular. ¿Cómo lograr este tipo de cosas?

Gibrana: La forma en las que trabajamos es que siempre platicamos lo que nos gustaría hacer, lo que nos gustaría experimentar, entonces nos ponemos algunas metas. Hay que intentar ir a tal lugar o tal. La decisión de hacer este disco ya estaba y luego dijimos, «estaría padre ir a Centroamérica» pero solo se quedó en eso, en «estaría padre.» Fue como…

Pepe: Antes de que fuéramos instrumental no nos sentíamos muy seguros de lo que estábamos haciendo [en un principio, Vyctoria tuvo otra alineación con un estilo diferente con el cual sacaron un demo]. No tenía esta fuerza que queríamos, y sucedió que por el amigo de un primo salió la oportunidad de tocar en Colombia con todo pagado, pero no nos sentíamos con seguridad. Tu música no está lista, ¿por qué tocar antes? Tienes que hacerlo valer. Estar completamente seguro y amar lo que estás haciendo.

Gibrana: Salir a tal lado a tocar, siempre es difícil tanto por económicamente o por tener unos buenos contactos allá para armar algo; es difícil porque gastamos mucho dinero y mucho estrés. Haber llegado a Centroamérica, logramos ir y tenemos ganas de regresar y luego regresamos con la noticia de abrirle a Russian Circles. Han sido escalones que poquito a poquito, creo que nosotros siempre hemos querido compartir nuestra música y eso nos ha llevado de una meta a otra.

Foto: Concepción Huerta

¿Cómo fue la experiencia de hacer un disco fuera de México? Se ve que hubo una conexión muy fuerte entre ustedes.

Gibrana: Total. Nos llevamos muy bien. Creo que cuando hemos discutido han sido cosas mínimas que se resuelven en el momento. Es aprender a escuchar, no nada más importa lo que uno piensa o el objetivo que uno tenga; al final somos una banda y tenemos que compartir todo. Entonces, yo, Pepe y Davo somos amigos desde hace mucho tiempo, es muy difícil encontrar a alguien con quien hacer todas tus locuras y Pablo acaba de integrarse hace poco, pero entró muy bien en nuestra… Se adaptó muy bien a la forma en la que trabajamos. Ha sido muy fácil llevar esa parte de hacer viajes y música.

Pepe: Nosotros nos apreciamos, admiramos y demás. Cada uno debe aguantar vara a nuestra propia manera; porque si no es horrible.

Gibrana: Hubo drama, hubo llanto [ríen]. Porque éramos nosotros cuatro e invitamos a Oscar Coyoli y Camille Mandoki que los admiramos mucho como artistas y como personas, y creo que dejaron algo muy importante en la banda, haciendo este disco y este viaje con nosotros. También se podría decir que ahí conocimos a Oscar y Camille; también llevábamos a Willy, mi roomie, con su cámara. Era un buen de gente entonces obvio iba a haber drama. A la hora de entrar al estudio fue como un espacio que teníamos para expresarnos y sentir lo que era cada quien y compartirlo. Efrim también le entró al quite.

Entiendo que la mayoría de las canciones fueron terminadas en el estudio a través de improvisación. ¿Tenían ya pensado qué iban a tocar?

Pepe: Habían algunas bases de las piezas, ya sabíamos que piezas iban a existir.

¿Ya las habían tocado en vivo?

Pepe: Un par de veces pero bien escuetas.

Gibrana: Todavía estábamos viendo qué.

Pepe: Las tocábamos y a la mitad decíamos «¿qué estamos haciendo?» [ríe]. Desde un principio ya sabíamos cual iba a ser el mood y la intención del disco. Sobre eso ya teníamos medio armado eso, pero tomamos la decisión de dejar al momento lo que sea que le falta a las piezas. El lugar mismo fue el que complementó el mood.

¿Cómo lograron grabar en Hotel2Tango con Efrim Menuck?

Gibrana: Obviamente, Godspeed You! Black Emperor ha sido una gran inspiración para nosotros y vamos viendo los trabajos que cada integrante hace individualmente. Al final [Efrim] es alguien que te gusta la música que hace y crees que pueda entender la manera en la que quieres llevar tu sonido. No dudo que hay muy buenos productores e ingenieros en todos lados, pero queríamos as alguien que pudiera entender lo que queríamos hacer con nuestra música y poder plasmarlo a un estilo; como esta forma que tiene Efrim de trabajar, a lo crudo, no a la perfección.

Pepe: Le da mucho peso a todo lo que estés haciendo, cada sonido, que tenga su intención. ¿Por qué lo estás haciendo? Si tú no lo sientes, nadie lo va a sentir. [Conforme a hacer el contacto], simplemente le mandas un correo de «¡hola!…»

Gibrana: «¡Quiero grabar en tu estudio!» [Ríen].

Pepe: Y ya te dice «yo estoy de gira de tales días a tales, a ver si te quedan estas fechas». Así se cerró, pero justo en ese tiempo que ya se estaba acercando la fecha conocimos a unos chicos de Montreal que trabajaban en Constellation, que tienen sus oficinas arriba del estudio. Nos preguntaron, «¿con quién van a grabar?» y les decíamos con «Efrim». Uno de ellos nos dijo «me cae mal,» otro nos dijo que es muy especial [risas] que tiene fama de hacer llorar músicos, que es una persona muy exigente de cómo concibes tu arte, no tanto de «esta pentatónica no va así». [Risas].

Gibrana: Sabíamos quién era él pero no lo conocíamos, entonces todos éramos desconocidos. Nos dijo «usen lo que tengan que usar, toquen.» Nunca había trabajado con alguien que te dejara tan libre, porque al final te estás expresando. Se hizo un proceso muy bonito porque todos somos muy tímidos pero poco a poco, conforme iba avanzando la grabación nos fuimos uniendo y platicando, conociéndonos. Ya al final [Efrim] estaba metiendo mano y estuvo muy emocionado por lo que estábamos haciendo. Así se dio todo. Tenemos idea de hacer algo y es nada más intención de intentarlo y quedamos en un chida amistad, alguien con mucha experiencia que ha vivido bien y aprendes mucho de escuchar su opinión acerca de la música, no tanto de la nuestra, sino del concepto que tiene de la vida en general.

Pepe: Entendió muy bien nuestro trip y en momentos nos salvaba de nosotros mismos. No sé, alguna pieza que andábamos haciendo nos decía «chicos, no estoy muy seguro de esto…suena a comercial de Mastercard.» [risas] Todo eso fue muy chido y pues hay mucho de qué hablar con este cabrón. Hace hincapié que la música hoy que ya no hay tanto dinero te da más libertad y hacer composiciones más especiales. Es todo un viaje grabar con este cabrón.

Foto: Concepción Huerta

El disco tiene muchos más matices que su material anterior. ¿A qué creen que se deba esto?

Gibrana: La verdad creo que todos estamos muy contentos con el resultado, porque salimos de esta onda de que si estas con alguien en una banda tienen que tocar todos. Además ya nos conocemos todos, ya nos entendemos, ya sabemos cómo juntar cada quien su sonido, como lo que decía Pepe llevábamos unas bases pero queríamos darle libertad al viaje sobre todo al momento de estar ahí de…¿cuánto tiempo era? Estar 18 horas al día encerrados en un estudio entonces como también no ser tan perfeccionistas, sino dejarnos ser y sentir. También a partir de este disco abrimos la invitación a colaborar, es una manera de ellos qué podían aportar. Tenemos muchas partes libres que las dejamos ser en ese momento. Hay [pasajes] tristes porque estábamos tristes, porque tuvimos deportado a Davo [risas]. Además el otoño en Montreal es un entorno muy único y si vuelvo a escuchar el disco seguro recordaremos de ese momento. De ver como Vyctoria algo que significa más que cuatro individuos tocando juntos, sino darle su momento a cada cosa, lo que tiene que ser. Es una manera de evolucionar nuestra música.

Una canción como «Avidyâ» en concreto…he escuchado que han tocado momentos así en vivo pero era algo que no habían puesto en un disco.

Pepe: [A esa] le metimos mano todos, hasta Efrim estuvo ahí componiendo…

Gibrana: ¡Hasta [el perro de Menuck] Sparky sale ahí! [el perro ladró mientras Gibrana grababa su parte de la canción]. Esa canción es la más representativa de ese disco. Teníamos la línea principal de la guitarra y el violín desde aquí pero muy pelón. Nada que ver a lo que evolucionó. Pensamos «esto estaría padre con Camille» y se la enseñamos. Pero todo fue como componer en ese momento, luego de la nada teníamos un buen de cosas. Me acuerdo perfectamente que Efrim se puso muy loco en ese tema, porque Camille grabó unos pianos ahí pero Efrim los distorsionó de alguna manera.

Pepe: Fue lo último que grabamos. De hecho, la voz de Camille fue lo último que grabamos de todo el disco. Fue un viaje ver como Efrim mezclaba, parece que estaba tocando un instrumento.

¿Cómo se sienten del resultado final?

Gibrana: Generalmente no escucho normalmente lo que hago, ya sea con Vyctoria o con otros proyectos, prefiero tocarlo. Pero este disco hay algo que cada dos meses lo escucho y encuentro esa sinceridad de todos de «vamos a hacer música, expresarnos». Siento que es un bonito regalo de todos para todos.

Recientemente tocaron en el Alicia en un evento de Aquí No Hubo Escena en beneficio de los damnificados del sismo del 19 de septiembre. ¿Cómo fue volver a un evento del ANHE y tocar de nuevo después de meses?

Gibrana: Estuvo padre revivir con músicos y organizadores como el ANHE, también el Alicia que nos vio crecer, estuvo muy bonita esa parte. Tenemos muchas ganas de tocar en la Ciudad de México, no queremos tocar por tocar, que la gente que nos va a escuchar sienta algo cuando nos vea, por lo que hemos estado preparando bien nuestro set. Por el sismo tuvimos que cancelar un show que teníamos para 50 personas que ya estaba todo, iba a ser al siguiente día. Como a muchos les pasó después del sismo, quedamos muy vulnerables ante la situación, estuvimos ayudando, nos desconectamos de cierta manera de nuestras vidas. Cuando llegó la invitación, nosotros seguíamos ayudando, por lo que vimos que así podíamos seguir ayudando. Luego fue una situación de ver cómo nos conectaríamos a lo que estábamos sintiendo en ese momento y lo llevamos al Multiforo Alicia, fue padre volver a tocar ahí. La gente que fue a escuchar creo que todo el mundo anda en la misma sintonía, te sientes inseguro con las emociones bajas, pero creo que se hizo algo bonito porque era para una buena causa y pudimos ver el show entre amigos queriendo seguir ayudando, amigos que hace mucho no veíamos.

Sigue a Noisey en Facebook.