Mira a Charly García presentando ‘Clics Modernos’ en el Luna Park

“Un mensaje hecho durante la Argentina militar pero que también se puede adecuar a esta Argentina de ahora… Y el mensaje es: Si tenés la nariz grande hacé algo con ella y no te encojas”. Esas fueron las palabras de Charly García justo antes de agarrar el piano a toda velocidad y comenzar a tocar “Bancate ese defecto”, el tema con el que abrió una de las fechas de presentación de su Clics Modernos desde el Luna Park en Buenos Aires.



Los conciertos del segundo álbum solista de Charly se hicieron entre el 15 y el 18 de diciembre de 1983, durante una época especial para todo el pueblo argentino. Y es que tras siete años de estar sumidos en la oscuridad que significó la dictadura, el 30 de octubre de ese año se celebraron las primeras elecciones democráticas desde la subida de los militares al poder y con la elección de Raúl Alfonsín, el país veía la luz al final del túnel.

Videos by VICE

Justo en medio de todo ese optimismo que surgió a raíz de la llegada de la democracia, Charly, quien a diferencia de muchos otros de sus colegas decidió quedarse en el país durante el reinado militar y resistir desde la trinchera de la música con bandas hoy de culto como Serú Girán o La Máquina de Hacer Pájaros, editó Clics Modernos. El lugar elegido fueron los míticos Electric Lady Studios de Nueva York fundados por Jimi Hendrix y donde pasaron nombres como Bob Dylan o The Clash. Pero a diferencia de ellos, Charly llegó como un completo desconocido, buscando alquilarlos de manera independiente. “El arranque del disco fue así: voy a los estudios Electric Lady y les digo: ‘Quiero alquilar the best, alquilarlo’. El dueño me dice: ‘¿Tu padre es rico o qué?’. Yo le muestro la plata y me pregunta: ‘¿Un café?’…” contó en una entrevista para la Rolling Stone en 2014.

El álbum salió a la luz el 5 de noviembre de 1983 y como su nombre indica, tenía esta intención de ser “moderno”, por lo que tuvo una fuerte influencia del new wave con una importante presencia de sintetizadores y samplers. El resultado fue un trabajo bailable y electrónico con tracks como “Nos siguen pegando abajo” o “No me dejan salir” que si bien se prestaban para la disco, cargan con un mensaje político fuerte inspirado en la opresión de la que venían. Con una influencia más del tango se encuentra “No soy un extraño” que habla sobre el exilio forzoso y la nostalgia de la lejanía y por supuesto, también fue la plataforma para “Los Dinosaurios”, que se convertiría en unos de los grandes clásicos de su repertorio.

“Creo que es una mezcla de rocanrol, tal vez un poco de tango. El rocanrol toma algunos elementos locales en muchos países. Nosotros tenemos esa mezcla con el tango. En las letras también”, dijo Charly en un reportaje de la época. Finalmente, con el disco publicado y con un país en pleno momento de reestructuración, a mediados de diciembre se hicieron las tres fechas para presentarlo en Buenos Aires con la alineación de Pablo Guyot en guitarra, Alfredo Toth en bajo, Willy Iturri en batería, Daniel Melingo en saxo, Fito Páez en teclados y Fabiana Cantilo en coros.

Conciertos apoteósicos en los que un Charly con los ojos pintados con brillantina, lanzó críticas sobre la Guerra de las Malvinas, habló de lo gracioso que le parecía que la gente lo considerara un genio y le pidió a la gente que dejara de matarse por culpa del fútbol. Para él era algo que no tenía lugar estando en democracia.

“Vamos a cantar una canción para ustedes que dice que aunque pongan la bandera de Argentina en Las Bahamas ellas no serán nuestras. No sé esto que quiera decir pero seguramente si lo dijera Borges le darían bola”… Lo demás es historia:

***

