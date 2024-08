Chavxs y chavorrucxs, no está nada mal la nueva rola de U2

La propaganda negativa hacia U2 es una de las causas más importantes para que a la generación actual le parezca un grupo tan abominable, lo que es una lástima. Crecimos con Bono como una caricatura, «Beautiful Day» como una canción destacada del mundo deportivo y, claro, el episodio de iTunes, #neverforget. La verdad no es culpa nuestra. Cualquier humano sensible y decente nacido después de, digamos, 1986, se alejaría racionalmente de un tipo que no puede contar hasta cuatro en español. Pero U2 fue, en realidad, una banda increíble aunque haya sido solamente por un total de siete años entre Boy de 1980 y The Joshua Tree de 1987. No voy a perder mi tiempo justificando que eso sea así tampoco.

«You’re the Best Thing About Me», la nueva canción de U2 y la primera de las nuevas canciones que comparte de su disco Songs of Experience, tiene su punch. Bono canta sobre «estrellas fugaces» en el primer verso y Larry Mullen Jr le echa ganitas a su hi-hat beat en el coro y hay un poquito de esa guitarra de The Edge tocada por The Edge hacia el final.

Nada va a cambiar nunca el hecho de que U2 nos obligó a todos a descargar el predecesor a este nuevo disco ¡No! Pero ¿vale la pena escuchar su nueva rola ahora mismo? Chí.

