Checa el nuevo track y videoclip documental de Lil Supa’ con Superbad Solace

2017 fue el año definitivo de Marlon Morales aka Lil Supa’ aka Lou Fresco aka el pinche Maestro Samurai de los terruchos agrestes y salvajes del rap en América Latina. El orgullo de Maracay lanzó su primer larga duración, Serio, convirtiéndose de manera inmediata en un testamento sustancial del nuevo hip hop en la región, logrando colocarse en el ojo público de adeptos a los cuatro elementos regados por el orbe.

A lo largo de todo el 2018 Fresco se paseó entre continentes con su disco bajo el brazo, aprovechando los ratos libres para formar parte de colaboraciones y ponerle sal y pimienta al que será el primer disco del colectivo del que forma parte, El Dojo Worldwide. Además, estrenó su primer LP en vivo junto a Big Menu, grabado en Madrid el verano pasado, y parte de nuestra lista de lo mejor del año en hip hop hispanoamericano.

Para cerrar el calendario, Zú entrega hoy un tema junto a Superbad Solace ––una mitad del dúo de hermanos de Queens, NY, Timeless Truth––, con quien se trepa en una base lineal de Manu Beats desde España que tiene violines y pianos de nostalgia como romance en los 50, sin ningún bombo ni tarola que intervenga el chill. La grabación y mezcla la hizo DJ Skizz, un nombre importante en el subterráneo neoyorquino. Mierda worldwide. Además, Fresco se avienta la mitad de sus raps en inglés y nada, sigue mostrando que es cinta negra en artes marciales liricales en el idioma que sea. Si no me crees, ve esto: “You know my tees, no las venden en tiendas. Aprendí con Gs en contiendas, never surrenda’. Todays agenda, debo convertirme en leyenda, tengo contactos en Paris hablando de mi mierda”. Algo distinto para un distinto.

Completando el release, Esteban Chacín de El Dojo hizo un videoclip documental grabado durante el paso de Marlon por Nueva York, mientras rondó por ahí en su gira, el Norte Fresco, el verano pasado, mostrándolo en imágenes mientras hangea con Solace en canchas de basket y puentes peatonales. Checa “Pa’ Que Lo Sepa” al inicio de la nota, y recuerda que viene de Maracay, son.

