Checa el nuevo video de Parliament y luego avienta tu computadora al piso

¿Cómo te sientes hoy, en miércoles, con seiscientos correos electrónicos en tu cochina bandeja de entrada? ¿Un poco aburrido? ¿Un poco apático?. Aquí hay algo que seguramente te animará: en enero, el legendario grupo de funk Parliament de George Clinton, publicó su primera canción nueva en 38 años. En caso de que te la hayas perdido, «I’m Gon ‘Make You Sick O’ Me» es tan enérgica e infecciosa como cabría esperar de Clinton y compañía, y su video coincide con el estado de animo alienígena de Clinton.

El clip nos muestra a Clinton como paciente y Scarface como su médico, las escenas del hospital se entremezclan con escenas borrosas de la banda completa en Technicolor ; también hay algunas imágenes extra de Clinton actuando frente a un automóvil, y usando francamente el sombrero más horrible que hayas visto.

Tal como lo informa Rolling Stone, «I’m Gon ‘Make You Sick O’ Me» se estrenará en el próximo disco de Parliament, Medicaid Fraud Dog (aunque aún no se han anunciado los detalles de la publicación), el tan esperado seguimiento de su álbum de 1980. Trombipulación. Por ahora, sin embargo, puedes ver «I’m Gon ‘Make You Sick O’ Me» arriba. Luego avienta tu computadora por la ventana y sal a vivir un rato

