Checa lo nuevo de Hood P y dale rewind al 2015

2015 fue el año en que los Hood P se metieron al ya desaparecido Vital Estudio de Monterrey para grabar un EP y formar parte del también difunto proyecto de Jin Beast y Danny Brasco titulado La noche que murió el silencio. El paso del tiempo enterró al estudio, a LNQMES, pero no así a lo grabado por Dee y Mof en esas fechas.

«Skit» es uno de los testamentos de la época que funciona ahora como sencillo de 2015, el –¿nuevo?– EP que los Hood P están por lanzar y que guardaron un par de años. A pesar de que se grabó hace ya algunos ayeres, la rola está fresca, como conservada en bolsita ziploc. Tres minutos y medio de barras sin descanso directo desde Loma Linda, Naucalpan.

El video, que no es otra cosa que el Dee y el Mof tirando raps y dándose las tres, está producido por H Empire y Urbanprops, quienes se encargaron de documentar el proceso de grabación de 2015 (puedes ver partes del Behind the Scenes del EP por acá).

Checa «Skit» arriba y vele dando rewind al 2015.

Foto de portada por Miguel Ángel Rubio Fernández.

