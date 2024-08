Los Chemical Brothers y Michel Gondry han vuelto a colaborar en un nuevo video

El trío dinámico ha vuelto a aparecer. Luego de alegrarnos la vida con las novedades de No Geography, su próximo trabajo en largo, los Chemical Brothers han vuelto a arremeter con un nuevo video, dirigido por el gran Michel Gondry y su hermano, Olivier Gondry.

El aclamado director francés vuelve a juntarse con los hermanos químicos luego de colaborar en joyas audiovisuales como “Let forever be”, “Star guitar” y “Go”. Ahora, los Gondry han convertido el sencillo “Got to keep on” en todo un universo de baile abstracto y funky. El tema está incluido en No Geography, el noveno álbum de estudio del dúo británico, agendado para ser lanzado el 12 de abril a través del sello norteamericano Astralwerks.

Videos by VICE

No pierdas más tiempo y síguele los pasos a los Chemical en su nuevo video. Míralo al comienzo de la nota.

Conéctate con Noisey en Instagram.