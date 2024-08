Los Chemical Brothers anuncian nuevos detalles de ‘No Geography’, su nuevo álbum

Tras invadir nuestros sueños con ejércitos de robots y cucarachas humanas que te hacen sucumbir en lúgubres pesadillas, los Chemical Brothers han vuelto a aparecer con nuevos detalles relacionados a su enigmático nuevo álbum.

Titulado No Geography, este sería el noveno álbum de estudio del legendario dúo británico. El trabajo se convierte en la continuación de Born in the Echoes, su último LP lanzado en 2015. En las últimas horas, los Chemical finalmente nos bendijeron con el arte, el tracklist y la fecha de lanzamiento del esperado disco: No Geography saldrá el 12 de abril a través del sello norteamericano Astralwerks, y desde ya puedes asegurarlo por acá.

Además, Ed Simons y Tom Rowlands nos han regalado el tercer sencillo del álbum venidero. “Got to Keep On” es el nombre del nuevo track, el cual puedes escuchar a continuación:

Arte y tracklist de No Geography:

1. Eve of Destruction

2. Bango

3. No Geography

4. Got to Keep On

5. Gravity Drops

6. The Universe Sent Me

7. We’ve Got to Try

8. Free Yourself

9. MAH

10. Catch Me I’m Falling

