En Chicago las personas salen de sus oficinas para bailar al ritmo del house

Si Detroit es considerada la cuna del techno, Chicago es indiscutiblemente la meca del house. Además de lograr reconocimiento mundial gracias a Michael Jordan y a la era dorada de los Chicago Bulls en los noventa, la tercera ciudad con más habitantes de los EE.UU. ha sido también la casa de algunos de los nombres más revolucionarios de la música electrónica.

Larry Heard, DJ Pierre, Steve “Silk” Hurley, Ron Hardy y la inigualable contribución de Frankie Knuckles, son tan solo algunos de los responsables de posicionar a la ciudad de Chicago como la verdadera capital mundial del house.

Tal vez por eso no resulte tan descabellado encontrar en plena Daley Plaza, uno de los puntos más representativos de la ciudad, a decenas de personas bailando al ritmo del house de Chicago. Como bien se muestra en un reciente video publicado por la cadena CBS Chicago, el personal de oficinas ligadas a servicios gubernamentales y jurídicos no tienen escrúpulo alguno en aprovechar su horario de almuerzo o pausas activas para recargar energías al son de “Jack Your Body” o “Can You Feel It”.

Mira el video a continuación, y acompaña de una vez tu almuerzo con algo de acid chicagüense.

