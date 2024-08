Las Chicas Superpoderosas y otras 7 cosas que Netflix sacará en las próximas semanas

Artículo publicado por VICE Colombia.

La mayoría de noticias sobre Netflix suelen tratarse de los estrenos de la plataforma. “Estas son las nuevas series de Netflix”, “Mira lo nuevo que lanza Netflix en 2019”, “Lo nuevo que no te puedes perder de Netflix”. Bla, bla, bla.

Videos by VICE

El lado oscuro de esas noticias es que mientras Netflix estrena nuevas series y sube más películas, también quita muchas otras. Cada mes, decenas de cosas que no viste dejan de estar disponibles en la plataforma, y solo hasta que por fin decides ver esa serie que habías aplazado te das cuenta que ya no está, que las fechas de vencimiento de Netflix le ganaron a tu procrastinación.

Por ejemplo, solo en los últimos días quitaron Hora de Aventura, Los Escandalosos, Buscado a Nemo, How to lose a guy in 10 days, The Thing, Hercules y Shrek.

Para ayudarlo a usted y a su costumbre de dejar todo para último minuto, acá le adelantamos algunas de las cosas que van a salir próximamente de Netflix y para las que tienes apenas un par de semanas para poder ver. Buena suerte.

Pixels — Disponible hasta el 28 de enero

Pues, es una película que existe, que tiene pésimas calificaciones y que también está en Netflix y que quitan hoy. Así que si siempre la ha querido ver, por alguna inexplicable razón, aproveche lo que queda del día.





American Gangster — Disponible hasta el 30 de enero

Después de Blade Runner y de Thelma & Louise, American Gangster es una de las grandes películas de Ridley Scott —mucho antes de que decidiera sacarle dos precuelas a Alien—. American Gangster es una clásica película de mafias y de policías en Nueva York que cuenta la historia real de Frank Lucas, un hombre negro que entre los 60 y 70 se volvió el capo de la heroína en Harlem.





The Girl With The Dragon Tattoo — Disponible hasta el 31 de enero

Esta es tal vez la película menos buena de David Fincher —después de Alien 3, claro— pero igual sigue siendo una película de David Fincher que vale la pena ver. Es un remake de una película sueca que a diferencia de muchos otros remakes sí funciona y no se tira la historia que reinterpreta, exceptuando los terribles acentos suecos de los actores gringos.





Las Chicas Superpoderosas — Disponible hasta el 1 de febrero

https://www.youtube.com/watch?v=MDuREwmnfX0

Este clásico de nuestra infancia estará disponible solo hasta este próximo viernes. Aiuda. En Netflix hay apenas unos pocos capítulos, pero son de los mejores episodios que han salido de La Chicas Superpoderosas, incluyendo cuando el alcalde decide ser el justiciero de Saltadilla, cuando Burbuja deja de ver bien y cuando dos ancianos, antes villano y héroe, se enfrentan. El alivio es que hay muchos episodios también en YouTube.





Get Rich or Die Trying — Disponible hasta el 2 de febrero

Este es otro de los productos de la época en la que los raperos gringos sacaban películas autobiográficas que protagonizaban poco después de lanzar el álbum que los hizo famosos. Esta es la historia de 50 Cent y de su época de gángster en la que fue abaleado antes de convertirse en rapero.





The Truman Show — Disponible hasta el 2 de febrero

Un clásico. No cansa repetirse la tragedia que protagoniza Jim Carrey en la que, sin saberlo, vive en un reality sobre su propia vida y en la que otros tratan de meter anuncios de productos en mitad de una conversación casual. Además tiene a Paul Giamatti y a Ed Harris. Aguanta.





20 Feet from Freedom — Disponible hasta el 2 de febrero

Este documental habla de la experiencia de ser la corista de grandes artistas y bandas que están, como su título en español, a 20 pasos de la fama. El documental entrevista a varias de las grandes coristas, y a los artistas con los que colaboraron, incluyendo la gran voz principal de “The Great Gig in the Sky”, la emblemática canción de Pink Floyd.





Pocahontas — Disponible hasta el 3 de febrero

Otro clásico de la infancia. Hay que repetírsela para ver si es una de esas películas de Disney que envejeció bien o si por el contrario envejeció mal y el romance entre una indígena norteamericana y un colonizador inglés ya no se ve tan cool.