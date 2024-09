Chilavert reta a Ruggeri a pelear en la cancha de Vélez para saldar la riña del 96

Dicen que uno puede perdonar, pero no olvidar. Para Oscar Ruggeri y José Luis Chilavert el dicho no podría ser más falso, sobre todo cuando la carrera de éste último como futbolista profesional pudo haber terminado por una fractura a manos del primero.

Corría el año de 1996, Vélez y San Lorenzo se enfrentaban; los primeros arriba en el marcador. Chilavert jugaba para «El Fortín», mientras que Ruggeri militaba en «El Ciclón». En una jugada al borde del área chica, Chilavert salió para tomar el balón con sus pies, pero en lugar de despejarlo condujo el esférico hasta el borde del área grande perseguido por un jugador de San Lorenzo. El paraguayo intentó recortar a lo Ronaldo, pasando el balón por detrás de sus dos piernas, pero resbaló en el intento, quedando de espaldas al balón. Acto seguido, al intentar recuperarlo, y consciente de que los jugadores rivales respiraban cerca de su nuca, Chilavert optó por sacar la pelota hacia la banda derecha, pero nunca imaginó que instantes después de deshacerse del protagonista del encuentro, Ruggeri, de mala leche, entraría por detrás con una fuerza indignante, mostrando los tachones y con el pleno cinismo de fracturar, mínimo lesionar, al guaraní.

Han pasado 21 años de aquella jugada de mal gusto que, afortunadamente, Ruggeri no pudo concretar por su pésimo timing y puntería.

Pero no porque hayan pasado más de dos décadas de la infame «casi patada» quiere decir que la riña entre Chilavert y Ruggeri haya desaparecido. Hace poco, Ruggeri comentó en un programa deportivo de Argentina que no se arrepiente de la entrada.

«A Chilavert lo hubiese quebrado, imagínate, no me arrepiento de nada, no siento arrepentimiento. Lo tiré a agarrar a quebrar las dos rodillas y no lo agarré, saló justito, lo raspé un poquito… porque le avisaron. Volvería a hacer exactamente lo mismo, pero esta vez no erro», confesó el excentral argentino.

Ruggeri dice haber querido desquitarse porque Chilavert le había escupido en la cara durante el partido. «Es denigrante cuando alguien te escupe en la cara», dijo el argentino. «A mí no me vegan con que hay que poner la otra mejilla, póngale ustedes la otra mejilla, yo no».

Las declaraciones no tardaron en llegar a los oídos de Chilavert, quien aseguró en entrevista para Diario Popular que le gustaría medirse contra Ruggeri arriba de un ring. Ante la pregunta de si tomaría un café con Maradona, Chilavert confesó que no lo haría, ni tampoco con Ruggeri.

«Hace poco dijo que, si volviera a tener la oportunidad, me fracturaría. Ahí te das cuenta de que hay un rencor de su parte. Es muy fácil hacerse el guapo por televisión. Yo diría, y podés ponerlo así: hagamos un desafío, armemos un ring en Vélez o en Boca y peleamos a cinco rounds, a ver quién queda de pie. Que todo el mundo pague $10 mil la entrada y la recaudación se la damos al Garrahan. Ah, y no vale correr en el ring».

Y también enfatizó que sería una contienda a mano limpia, «Así nomás, como venga. Si es tan guapo, lo veremos ahí. Ponelo bien claro a todo eso. A cinco rounds, y el que corre, pierde».

La propuesta no parece una mala idea, pero es totalmente irrealizable. Preferimos quedarnos con las anécdotas como son: recuerdos que alimentan el imaginario del fanático al futbol.