Chilavert se encara con hinchas de River en aeropuerto por el escándalo de dopaje de los Millonarios

Los octavos de final de la Copa Libertadores darán inicio este martes en Asunción de Paraguay. River Plate visitará a Guaraní con la obligación de ganar, no sólo porque es el equipo favorito para llegar hasta la final, también porque pretenden demostrarle a Boca que el campeonato nacional fue un golpe de suerte para los Xeneizes. Los Millonarios necesitan una excusa para burlarse de su acérrimo rival. Pero antes que el balón ruede en el Rogelio Lorenzo Livieres, los hinchas de River ya hicieron de las suyas.

Resulta que en el vuelo con destino a Paraguay, la hinchada millonaria se encontró con José Luis Chilavert, uno de los porteros más condecorados en la historia del futbol, y contrario a lo que cualquier fanático haría (llámese pedir un autógrafo o sacarse la foto del recuerdo), los fans de River comenzaron a insultarlo. ¿La razón? Las recientes críticas de Chilavert en contra de River por el escándalo de dopaje que explotó hace unos días.

La semana pasada, Lucas Martínez Cuarta y Camilo Mayada, ambos jugadores de River Plate, dieron positivo por hidroclorotiazida en pruebas antidopaje tomadas después de dos encuentros en fase de grupos de la Copa Libertadores. El caso aún no se esclarece y podría prolongarse por mucho tiempo. Sin embargo, Chilavert asegura que la directiva de River y demás personajes están encubriendo el consumo de sustancias prohibidas de sus jugadores.

De acuerdo al diario Olé, Chilavert se expresó así de la situación días antes del incidente en el aeropuerto:

«Si hay casos positivos es porque consumieron algo. [Rodolfo] D’Onofrio [presidente de River] es íntimo amigo de [Alejandro] Domínguez, el presidente de la Conmebol. Y [Jorge] Brito es miembro de la Conmebol. Todo se maneja en familia. Uno de los chicos que dio positivo [Martínez Quarta] jugó e hizo el gol contra Aldosivi, que necesitaba un punto para salvarse del descenso».

Cuando el río suena…

Por supuesto que los seguidores de River no dejarían escapar la oportunidad de gritarle a Chilavert hasta de lo que se iba a morir cuando se lo encontraron en el aeropuerto; siempre fieles a su estilo. Chilavert comentó que no se sintió atemorizado, sino todo lo contrario: «Les dije a los que me insultaban, que eran 50, que vinieran de a uno. Pero no vino nadie», y asegura haber golpeado a un hincha que «se le hizo el guapo».

Ya en territorio paraguayo, la situación se calmó y cada quien tomó su rumbo. Sin embargo, el escándalo y los problemas para River Plate apenas comienzan, ya que un caso de dopaje es muy delicado y no pasará desapercibido por la CONMEBOL y FIFA.