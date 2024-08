Childish Gambino está de vuelta con el nuevo video para «This Is America»

Bien, Childish Gambino está de vuelta. Poco después de hostear y actuar como invitado musical en el último episodio de SNL, Donald Glover lanzó oficialmente una de las dos canciones que debutó en el programa. La versión de estudio de «This Is America» no es menos desconcertante que la actuación en vivo de hace dos noches. Cuenta con ad-libs de (!!) Young Thug, 21 Savage, Quavo, Slim Jxmmi de Rae Sremmurd, y BlocBoy JB. Oscila entre exultantes ráfagas de gospel y versos aunados a trap que te volterán los ojos. ¡Ni siquiera han pasado 18 meses desde que Glover lanzó Awaken, My Love y ya parece estar en un nuevo espacio.



El video oficial, que puedes ver en la parte superior de la página, fue dirigido por Hiro Murai, quien hizo ya videos para Earl Sweatshirt, Bloc Party y Flying Lotus, así como varios episodios de Atlanta. El clip es tan llamativo y caótico como la canción en sí misma. Glover baila y sonríe y luego desciende disparando por un coro de gospel y mira fijamente a través de la cámara, escupiendo algo sobre «pistolas en su área».

Hay un cameo de SZA al final, así que trata de mantenerte concentrado.

Este artículo apareció originalmente en Noisey US.