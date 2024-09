En imágenes: China celebra el solsticio de verano con el infame festival de la carne de perro

En los últimos días, miles de perros grandes y pequeños podían verse amontonados en jaulas en las calles de la ciudad china de Yulin. Los animales estaban a la venta, pero no como animales de compañía. Los lugareños y turistas se reúnen cada año por estas fechas en Yulin para celebrar el solsticio de verano consumiendo grandes cantidades de carne de perro.

Nada menos que 10.000 perros serán asesinados e ingeridos durante el festival de este año que tendrá lugar el 22 de junio, según el Washington Post, como parte de una tradición que se remonta generaciones. Algunos chinos creen que el consumo de carne de perro trae buena salud y buena suerte.

Videos by VICE

Comer carne de perro no es un tabú en China, pero los festivales dedicados al consumo de carne canina han sido objeto de duras críticas en los últimos años. Algunos activistas han calificado el evento Yulin como un «festival de la crueldad» y muestran las preocupaciones sobre la salud pública y el bienestar animal.

Los activistas han denunciado que algunos perros sacrificados son en realidad mascotas robadas que no fueron criadas para el consumo como lo requiere la ley. Will Kaku, de Duo Duo Animal Welfare Project, una organización que defiende los derechos de los animales con sede en los EE.UU., dijo a VICE News que comer carne de perro forma parte de la «subcultura» china y que es relativamente poco común, y que el festival Yulin no se debe continuar celebrando sólo porque es una tradición.

«La cultura es muy maleable. Se cambia con el tiempo», dijo Kaku en una entrevista anterior. «Al igual que vendar los pies era una tradición en China que fue detenida, en [los EE.UU.] sucedió los mismo con el movimiento de los derechos civiles de los negros y del colectivo LGBT … Está demostrado que con el tiempo todo puede cambiarse».

ALERTA: IMÁGENES QUE PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD

Un cocinero fríe perros para vender posteriormente su carne en Yulin, en la provincia de Guangxi, en sur de China el 21 de junio de 2015. (Imagen vía EPA/Stringer)

Perros en jaulas en un mercado Yulin el 20 de junio de 2015. (Imagen vía EPA/Stringer)

Los vendedores esperan a los compradores de perros en un mercado de Yulin, el 20 de junio de 2015. (Imagen vía EPA/Stringer)

Vendedores permanecen al lado de perros sacrificados para la venta en Yulin, el 20 de junio de 2015. (Imagen vía EPA/Stringer)

Un comerciante vende carne de perro a un cliente en Yulin, el 19 de junio de 2015. (Imagen vía EPA/Stringer)

Una activista defensora los derechos de los animales compra un perro a un proveedor de Yulin durante el festival el año pasado. Según informes, el vendedor estaba amenazando con golpear a los animales si no se compraban. Los conflictos entre activistas y vendedores de perros se han intensificado en los últimos años. (Imagen por Li Ke/EPA)

Un vendedor de perros espera la llegada de los clientes en un mercado de Yulin durante el festival del año pasado. (Imagen por Li Ke/EPA)

Un niño mira un plato de carne de perro llevado por un camarero en un restaurante en Yulin, el 21 de junio de 2015. (Imagen por Kim Kyung-Hoon/Reuters)

Los clientes y comen carne de perro durante la celebración del festival de Yulin, el 21 de junio de 2015. (Imagen de Kim Kyung-Hoon/Reuters)

Una mujer come carne de perro en una reunión con amigos en Yulin, el 21 de junio de 2015. (Imagen por Kim Kyung-Hoon/Reuters)

El festival de la carne de perro de Yulin. Ver aquí.



Sige a VICE News en Twitter: @vicenewses