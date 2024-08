Así viven la censura en internet los jóvenes españoles que viven en China

La perspectiva de vivir sin Google, Facebook, YouTube, Instagram o Twitter es en este momento una amenaza muy real para los jóvenes españoles en China. Hablamos con ellos para averiguar cómo afrontan esta posibilidad y cómo es navegar por internet en el gigante asiático.

Desde los comienzos de internet, China bloqueó el acceso a ciertas páginas web extranjeras.

De las grandes empresas, Facebook fue la primera en caer en 2008. Un año después, les llegó el turno a Twitter, YouTube y Blogspot. Google aguantó hasta 2011, e Instagram hasta 2014. Y el año pasado, los que vivimos aquí sufrimos uno de los golpes más duros al ver que Whatsapp dejaba de conectar.

Esta política no sólo tiene razones de control social. También ha incubado las condiciones perfectas para el desarrollo de auténticos imperios tecnológicos chinos como Tencent o Alibaba, que compiten en innovación con el mismísimo Silicon Valley y que comienzan a hacerse notar fuera de China.

La mayoría de extranjeros que vivimos en China sorteamos este bloqueo de una u otra forma. Existen servicios de VPN (Virtual Private Network, red privada virtual) que nos proporcionan una dirección IP de una dirección virtual (de fuera de China) para poder usar esas apps. Esto nos ha permitido “sobrevivir” estos años. Sin embargo, después de algunas declaraciones oficiales durante una campaña para poner freno a las VPN, hay rumores de que China planea bloquear el acceso a todas las VPN no autorizadas en marzo de este año. Esto significaría cerrar el país al internet global, un duro golpe para empresas, investigadores y estudiantes.

Helena, 28, estudiante de chino

VIEC: ¿Cómo le explicarías a alguien en España qué es una VPN?

Helena: Es un programa que te permite “estar” en otra parte del mundo y acceder a internet como si estuvieses en ese lugar. Al principio usaba la VPN de la Universidad de Granada y luego me pasé a una VPN de pago. Compartimos la cuenta entre tres personas y pagamos la tarifa cada seis meses.

¿Has oído los rumores de que van a cerrar el acceso a la VPN? ¿Si sucede, cómo te afectaría?

Sí, los he escuchado. Son capaces de hacerlo pero no creo que vaya a suceder. Creo que incluso si sucede, siempre habrá una forma de burlar la barrera. He pasado períodos en los que no he podido usar la VPN y simplemente dejé de usar esas apps y páginas web. En esa situación te sientes aislado, siempre piensas que te estás perdiendo algo que está pasando y a lo que no puedes acceder. Mis amigos me actualizaban un poco, me enviaban capturas de pantalla de noticias.

«Siempre piensas que te estás perdiendo algo que está pasando y a lo que no puedes acceder»

El hecho de tener que encender la VPN para poder mirar tus redes hace que las compruebes menos a menudo que cuando estás en España?

Sí, totalmente. Antes tenía la aplicación de Facebook en el móvil y la desinstalé en uno de los períodos en los que no tenía VPN porque me ocupaba demasiado espacio. También lo noto en WhatsApp. Antes contestaba casi de inmediato en las conversaciones. Ahora entro a enviar un mensaje concreto o a comprobar si he recibido un mensaje que estaba esperando.

¿Alguna vez has usado la VPN fuera de China?

Sí, a veces he tenido que usarla en España para acceder a apps chinas que sólo se pueden usar desde China, como QQMusic, que no funciona en España por temas de derechos.

Sara, 28, traductora de chino-español

VICE: Ahora mismo estás en España… ¿Tienes pensado volver a China?

Sara: Sí, en principio volveré en 2019.

¿Sabías cómo era la situación de internet antes de venir?

No lo tenía claro. Sabía que no se podía acceder a Facebook pero nada más, luego investigué un poco más y vi que necesitaba una VPN, al principio usé la VPN de la Universidad Autónoma de Barcelona, que funcionaba relativamente bien.



Si finalmente se confirma el bloqueo total, ¿cómo crees que afectará a tu vida cuando vuelvas a China? ¿Cambiarías tus planes y te quedarías en España?

Creo que me acostumbraría, me adaptaría a seguir usando las aplicaciones que estuviesen permitidas. No cambiaría mis planes, al fin y al cabo, los que nos vamos tan lejos tenemos razones de peso que son más importantes. Quedarme sin WhatsApp lo llevaría muy mal, con tu familia siempre puedes buscar otras vías de comunicación pero con amigos y conocidos sería muy difícil mantener el contacto sin WhatsApp. Eso lo llevaría mal.

«Quedarme sin WhatsApp lo llevaría muy mal, con tu familia siempre puedes buscar otras vías de comunicación pero con amigos y conocidos sería muy difícil mantener el contacto sin WhatsApp»

¿Cómo describes Wechat a alguien que está en España?

Para poder compararlo, podría decir que WeChat es un WhatsApp que integra un muro de Facebook, un servicio como Bizum para transferir dinero y pagar, pago de recibos de la luz y el agua, compra de billetes de tren y entradas de cine, videojuegos, también es Uber o Cabify… Básicamente todo.



¿Cómo te sientes ahora en España pudiendo navegar libremente después de tanto tiempo en China?

Es supercómodo. Es un alivio. Luego te acostumbras, pero al principio te sorprende recibir los correos al momento y es muy cómodo.

Ignacio, 24, estudiante de chino

VICE: ¿Cómo accedes ahora mismo al internet global?

Ignacio: Uso servicios VPN de pago. No me fío de las gratuitas, supongo que obtienen algo a través de nuestros datos y además no funcionan bien. Pago 20 euros al mes y no me parece caro para el servicio que me ofrecen.



Si finalmente se confirma, ¿cómo crees que afectará a tu vida?

Afectará bastante. Mi familia tendría que usar WeChat. Pero primero, debería encontrar la forma de decirles que se instalasen WeChat si mañana me levanto y todas las VPN están capadas. Tendría que mandar una paloma mensajera o una carta.



«Podría llegar a 50-60 euros simplemente para poder acceder a las páginas que quiero. Es un servicio muy básico, sólo te das cuenta de lo importante que es cuando te lo quitan»

¿Qué es lo más frustrante de la situación actual?

Me desespera que la VPN me come la batería del móvil. Y en China, pagamos ya todo con el móvil. Por eso, me veo obligado a tener una batería portátil, para no quedarme sin batería y «sin dinero».

Si se confirma el bloqueo total, ¿cuánto dinero estarías dispuesto a pagar al mes por acceso ilimitado a WhatsApp/Twitter/YouTube?

Podría llegar a 50-60 euros simplemente para poder acceder a las páginas que quiero. Es un servicio muy básico, sólo te das cuenta de lo importante que es cuando te lo quitan, por eso pagaría tanto. Es mucho dinero para la beca que recibo actualmente.

¿Alguna vez has intentado acceder a una página web y te ha sorprendido ver que estaba bloqueada?

Cuando estaba aquí como estudiante de intercambio me fue imposible matricularme de las asignaturas del segundo cuatrimestre, me lo tuvo que hacer alguien en España porque era imposible acceder a la intranet de la Universidad Carlos III.

En todos estos años, ¿crees que China ha salido ganando o perdiendo con su política?

En la situación actual en la que internet está capado pero puedes saltártelo con una VPN creo que hay un equilibrio. El gobierno consigue normalmente el control de la información que persigue pero tú tienes una forma de llegar al Internet exterior. Han creado un ecosistema proteccionista perfecto para sus tecnológicas, pero a la larga puede ser perjudicial para ellos también porque necesitan competencia para crecer y ahora no la tienen en China.

Inés, 25, estudiante de chino

VICE: ¿Alguna vez has perdido el acceso a las VPN? ¿Cómo fueron esos momentos, sentiste ansiedad?

Inés: Sí. Durante una semana del año pasado la VPN no funcionaba y no teníamos acceso a internet exterior. No fue ningún drama para mí. No sentí ansiedad ni agobio. Sólo algo de frustración cuando necesitaba contactar con alguien o leer algún correo importante.



Si se confirma el bloqueo total, ¿cómo piensas seguir en contacto con tu familia?

Les diría que se descargasen WeChat para poder seguir comunicada con ellos para mensajes y videollamadas. Sería una gran faena en el correo electrónico, quedarme sin acceso a Gmail.

«Aquí estás muy controlado y a algunas personas no les gusta eso»

Si finalmente cierran completamente internet, ¿cuánto dinero estarías dispuesta a pagar al mes por acceso ilimitado a WhatsApp/Twitter/YouTube?

Ahora ya estoy pagando 10 euros al mes. Si las cosas se ponen más difíciles, pagaría 25… O incluso 50.



¿Qué le dirías a alguien que está pensando en mudarse a China?

Les prevendría sobre la situación. Si están pensando en venir a estudiar o trabajar yo les animaría, no les quitaría la idea por este tema. Aunque aquí estás muy controlado y a algunas personas no les gusta eso. Aún así, les animaría a venir.

Daniel, 25, becario en la Consejería de Educación

VICE: ¿Sabías cómo era la situación de internet antes de venir?

Daniel: Tenía en España amigos chinos, había estudiado en el Instituto Confucio y ya me habían contado la situación. Es un factor importante pero no me echó para atrás. Sabía a lo que venía.



Durante este tiempo, ¿cómo te las has arreglado para acceder a Facebook, YouTube..?

Primero estuve usando una VPN llamada ExpressVPN. Ahora utilizo un router que tiene instalada una VPN, se conecta al router de casa y automáticamente da acceso a los sitios bloqueados. Lo compré por WeChat. Pagué casi 60 euros por él y ya tengo acceso para siempre. El router te asigna una IP nueva continuamente, normalmente una de Hong Kong, Japón o Corea del Sur para poder navegar libremente.



¿Has oído los rumores de que van a cerrar el acceso a todas las VPN? ¿Crees que el gobierno será capaz de dar ese paso?

Oí que iba a suceder a principios de año y que luego lo habían retrasado un poco. Ahora dicen que puede pasar a finales de marzo. Probablemente lo hagan. Creo que todo es posible aquí. Veo posibles ambos extremos: que lleven a cabo un bloqueo total y que levanten las restricciones.

«Mi sobrino de 16 años me dijo que no podía vivir sin YouTube y que por eso no vendría a visitarme a China»

¿Te plantearías volver a España y dejar tu trabajo por esta razón?

Yo sabía a lo que venía. Sabía que existían servicios de VPN para navegar libremente pero también sabía que éstas no son cien por cien fiables y que podría quedarme sin acceso libre a internet en cualquier momento.



¿Crees que el joven español de hoy en día podría vivir sin acceso a YouTube o Instagram?

En mi opinión, no. Pregunté a mi sobrino de 16 años antes de venir y me dijo que no podría vivir sin YouTube, que no vendría a visitarme a China. Y él es el típico joven español actual.

Ana, 25, coordinadora de proyectos

VICE: ¿Has oído los rumores de que van a cerrar el acceso a todas las VPN?

Ana: Sí, se publica la noticia cada poco tiempo. De hecho yo leí que el bloqueo iba a entrar en vigor el 1 de marzo. Hoy estamos todos pendientes en el trabajo de si nos vamos a quedar sin acceso. Creo que no podrán bloquearlas todas de manera automática. No nos quedaremos completamente bloqueados.

¿Serías capaz de aceptarlo o volverías a España por esta razón, dejando tu trabajo?

Haría un esfuerzo por intentarlo. Tampoco uso tanto las redes, cuando miro mi Instagram veo que la mayoría de fotos que subo son de cuando estoy fuera de China. Sería un poco inconsciente renunciar a un trabajo por esto. Pero al acabar mi contrato actual sí me plantearía no renovar y buscar trabajo en otro sitio.

«Con la VPN no puedes entrar en muchas páginas chinas y sin la VPN no puedes entrar en las páginas web extranjeras»

Hasta ahora no has tenido que pagar nada, pero ¿cuánto dinero estarías dispuesta a pagar al mes por acceso ilimitado si se confirma lo peor?

Ahora una VPN de pago puede costar unos 8 euros al mes, que es algo que te gastas en una cena cualquier día. Estaría dispuesta a pagar más pero con un límite… Máximo unos 65 euros al mes, que ya es bastante dinero.

¿Cómo es trabajar en una oficina que necesita VPN para acceder al Internet global?

Es una pesadilla, con la VPN no puedes entrar en muchas páginas chinas y sin la VPN no puedes entrar en las páginas web extranjeras. Hay que encender, abrir esta página, apagar, abrir esta página… Lo que haríamos en Europa en medio día, aquí necesitamos día y medio.