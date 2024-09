China está construyendo una fábrica gigante de clonación de animales

¿Qué sientes acerca de comer carne clonada?

Mientras que el resto del mundo revisa sus sentimientos sobre la seguridad y la ética de clonar animales para la producción de alimentos, China está tomando el liderazgo para construir la fábrica de clonación más grande del mundo, que iniciará operaciones en 2016. El centro de clonación animal comercial de 200 millones de yuanes (más de 31 millones de dólares) estará ubicado en el área de Desarrollo Tecnológico Económico de Tianjin, un área de negocios patrocinada por el gobierno, aproximadamente a 160 kilómetros de Pekín.

Videos by VICE

Los sentimientos están definitivamente encontrados acerca de si deberíamos estar comiendo carne clonada. Por un lado, el Parlamento Europeo votó recientemente por un largo margen el prohibir la venta de ganado clonado. Mientras que la FDA dijo que «no había complicaciones que sean únicas a la clonación», y que la carne era segura para comer, a pesar de la evidencia que los animales clonados puede no vivir tanto como aquellos que nacieron a la antigüita. En Estados Unidos no se requiere ningún etiquetado para la carne clonada y parece ser que nadie sabe qué tan común es la práctica de carne clonada. De hecho, hay algunos que afirman que la mayoría del ganado clonado en Estados Unidos es usado para reproducción y no como comida.

Pero China va a todo vapor. La nueva facilidad se enfocará en clonar ganado para alimentar a su creciente población a la que le gusta la carne.

Xu Xiaochun, el director de Boyalife, la compañía detrás de la nueva operación, le dijo a The Guardian, «Vamos por un camino en el que nadie ha viajado antes. Estamos construyendo algo que no existía». La compañía planea producir 100,000 embriones de vaca anuales y espera proveer 5 por ciento de la carne que se come en China.

Además del ganado, Boyalife clonará caballos purasangre y perros que se usan para buscar víctimas de desastres naturales y drogas ilegales. Xu le dijo a The Guardian que la nueva fábrica de clones también rescataría especies en peligro de extinción.

Xu tiene mucha confianza en que los animales clonados son seguros para comer y que beneficiarán a la humanidad: «Esto va a cambiar el mundo. Va a mejorar nuestras vidas. Así que estamos muy emocionados por ello».

La fábrica de clonación se hará en sociedad con Sooam Biotech, una compañía surcoreana que puede clonar a tu perro para que puedas replicar a tu mejor amigo y hacerle trampa a su tiempo estimado de vida. Sooam Biotech es dirigido por el científico Hwang Woo-suk, conocido alguna vez como «el orgullo de Corea» y «el rey de la conación». El problema es que se encontró que había estado fabricando una serie de experimentos en 2006 y fue despedido de su puesto en la Universidad Nacional de Seúl. Sus transgresiones tenían que ver con «fraude de investigación y faltas éticas en la manera en la que había obtenido embriones humanos para sus experimentos».

Sus socios en China evidentemente no están alarmados por su pasado. Xu dijo que la fábrica de clonación más grande del mundo estaba casi completa. «Queremos que sea moderna, de tecnología de punta. Queremos que represente al futuro», declaró.

Sólo esperemos que Wayne Knight no repita su papel en Jurassic Park y joda esto para la humanidad.