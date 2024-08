En China están vendiendo lanzallamas para que las mujeres se defiendan

Parece que el gas pimienta ya no es suficiente en términos de protección y tranquilidad para las mujeres chinas. Según el Telegraph, han aparecido en Internet algunas páginas que venden pequeños lanzallamas de bolsillo y son promocionadas como armas «antipervertidos».

Según la página china Beijing Youth Daily, estos artefactos de defensa personal son presuntamente vendidos en páginas web como Taobao y ebuy7.com desde 6.35 hasta 40 dólares. Algunos incluso parecen venir con contenedor extra de propano para la recarga. Aunque algunos lanzallamas se ven más o menos como un encendedor cualquiera, otros dicen encender una llama de 20 pulgadas a 3.300 ºF.

Pero atención a los interesados, pues el envío y el uso de lanzallamas es ilegal en China, según la policía local. El arma no solo podría dejar una cicatriz permanente, según el Telegraph, sino que las autoridades están preocupadas de que el dispositivo pudiese incendiar un bolso o una maleta de las portadoras.

Aunque aún no está claro si las mujeres chinas en realidad están usando estos mini lanzallamas, ciertamente estos nos son los productos más extraños para repeler a los hombres. Ese honor lo tienen los leggings «antipervertidos» que aparentemente le dan a las mujeres un look peludo y que se popularizaron en los blogs chinos en 2013.

Estos productos no convencionales son la respuesta al problema constante de acoso sexual en China. Un informe de 2009 encontró que 80 por ciento de las mujeres chinas experimentan acoso sexual en el espacio laboral a lo largo de sus vidas, comparado con el 40 por ciento (aún ridículo) de las mujeres en Estados Unidos. En los últimos años, las mujeres han decidido manifestarse en las redes sociales por sus experiencias con la violación y la violencia doméstica, ya que muchos de estos crímenes ocurren sin ser reportados en el país.

