Chocolate Remix | Reguetonera feminista | Argentina

Reggaetón lésbico, perreo feminista. Esa es la descripción en pocos caracteres de la música que hace Chocolate Remix, el proyecto solista que desde 2013 encarna Romina Bernardo, también conocida como “Choco”. Según el dosier de su kit de prensa surgió “con la intención de reivindicar un género históricamente sexista desde una perspectiva queer feminista”, pero Choco cuenta que fue más como una perfo para las redes sociales en un momento en el que hablar de reggaetón era hablar de Daddy Yankee. Y no pasó mucho tiempo para que ¡boom!, el proyecto explote en Argentina y después en Latinoamérica y Europa.

“Llegué al feminismo por el reggaetón. En ese momento no me imaginaba en vivos. No pensé que iba a impactar demasiado. Quería hablar de sexo porque no había imaginario sobre el sexo lésbico”, dice la cantante y productora tucumana, reconocida por la BBC como una de las personalidades más influyentes de 2017. Su primer disco, Sátira, salió en ese mismo año con una foto de tapa que la muestra con un vestido de novia y la boca enchastrada de chocolate. Sabes bien que me gusta la tijereta, de frente tranqui hacemos un teta con teta, rapea Choco en su tema “Como me gusta a mí”, y logra que a las tortas que perrean se les prendan todas las velas.

Ey reguetonero macho escucha lo que digo / De mujeres no sabés ahora aprenderás conmigo / Ponte mocasines, corbata y guardapolvo / Ven a mi escuela a aprender lo que es echarse un polvo. Con sus letras Choco se planta desde la parodia y el humor para hablarle al macho y darle clases. Se mete directamente con el imaginario del reggaetón, en el que el despilfarro de dinero y el desfile de cuerpos es una constante, y le da la vuelta con versos que denuncian la violencia que se ejerce hacia las mujeres y la comunidad disidente. Recorre lemas feministas como el “No es no” —en su reciente single Te dije que no—; expone la liberación del deseo femenino, sobre todo del lesbiano, y flamea la bandera del “Ni una menos”, el reclamo más potente del feminismo que evidencia una problemática mortal: en Argentina una mujer es asesinada cada doce horas.

Ya dejemos de hacernos los ciegos / Vamos cabrón que yo no valgo tu ego / Vamos que aquí nos están prendiendo fuego, canta Chocolate Remix en su tema más visceral, en el que se corre del humor para denunciar la realidad. “Hay un sinsabor en que te llamen para cubrir el cupo de mujeres de un festival. Me gustaría que no les importe el género pero, por otro lado, el mundo es como es hoy en día y si no hay mujeres en los escenarios, va a haber menos niñxs que digan ‘Ey, yo quiero tocar como Marilina Bertoldi’, porque no hay representación”, explica. Hay buenas noticias: si todo va bien, con el final de la pandemia, vendrá un disco nuevo de Choco.





Choco es una de lxs cincuenta líderes en disidencia sexual y de género cuya vida celebramos en nuestra quinta edición, ORGULLO.

