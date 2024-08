Christian Bale interpreta a un capitán del ejército racista en el trailer de ‘Hostiles’

El trailer de la nueva película de Scott Cooper Hostiles salió el martes por la noche, y nos dio un primer vistazo del papel de Christian Bale como capitán del ejército del siglo XIX con muchísimo más vello facial que cuando salió en Batman con esa barba horrible.

La película se desarrolla en la década de 1890 en medio de las Guerras Indias, y sigue la historia de Bale en una búsqueda para escoltar a un ex enemigo de Cheyenne, interpretado por Wes Studi, de Nuevo México de regreso a sus tierras tribales en Montana. Durante el viaje, recogen a una mujer (Rosamund Pike) que quedó viuda después de que Comanches mató a su familia.

El personaje de Bale «es un racista», según la sinopsis de la película, y «un hombre que alberga un profundo odio hacia los antiguos prisioneros de los que ahora está a cargo». Por lo que vemos en el trailer, Hostiles es una western duradera y estoica, situada en una frontera americana desoladora e implacable.

El director de Crazy Heart y Black Mass, Scott Cooper, escribió y dirigió la película, esta es la segunda vez que Cooper y Bale trabajan juntos después del Out of the Furnace de 2013.

Hostiles se estrenó en Telluride durante el Día del Trabajo, junto con Lady Bird, Downsizing y otros –y tuvo uno de los recibimientos más cálidos durante todo el fin de semana. El Hollywood Reporter la llamó «lo mejor» de Cooper, y Bale ya se está acercando a los Premios Óscar por su actuación.

«Mientras escribía [ Hostiles], no vi la división en la que nos encontramos ahora», le dijo Cooper a Variety durante una entrevista el mes pasado. «De lo que no me había dado cuenta tanto como debería, es de lo profundo que sufre la gente y de lo grande que es la brecha entre los que tienen y los que no, así que vi la oportunidad de hacer una película sobre la inclusión y todas las cosas que nosotros como estadounidenses necesitamos entender mejor para hacer que este país se cure, porque si no lo hacemos temo por el futuro de mis hijos».

