Christian S de Cómeme nos lleva por sus influencias favoritas de YouTube

Christian S es uno de esos DJs que te empuja a comenzar a investigar más a fondo en todas direcciones. Es parte del equipo de Cómeme de Matias Aguayo, ambos crecieron a las afueras de Cologne, conociéndose en fiestas y descubriendo su amor compartido por la música que va desde el techno hasta el new wave.



La muestra de las habilidades de Christian como selector descansa en dos series de mixes que hizo para Cómeme Radio. Su podcast ‘I Love You’, el cual lleva 11 entregas, está lleno de cálidas bellezas downtempo, con afrobeat nigeriano a lado del hip-hop de Atlanta o el digi-dub jamaiquino. Lo continúa con un ‘Dance Show’ semanal con gustos similares, suavemente moviéndose de ritmos de drum machines ha teclados en vivo, pasando por electro de Detroit. En resumen, la clase de mixes que te hacen querer descubrir más sobre cada track.

Tras haber lanzado exclusivamente en sudamérica un remix de «Killing Me» de Little Dragon, resta por entregar un remix de Hivern Discs de JIMI en sus proyectos, mientras vuelve al estudio para crear material original que dará continuación a su excelente debut del 2014, Pitch Rider EP. Lo cual es emocionante, ¿o no? Afortunadamente, para quienes están en el Reino Unido y quienes viven en la ciudad o tiene acceso al megabus, Christian paseara por Londres este fin de semana como headliner del primer aniversario de Les Poppeurs en Dalston Superstore. Si se vuelve algo tan estridente como la fiesta del mes pasado con Betty Bensimon, definitivamente nos apuntamos.

Para ponernos en ambiente, Christian decidió ahondar en lo más profundo de YouTube para mostrarnos ocho de sus obscuros pero influyentes videos musicales favoritos. Tristemente, Tay Zonday no quedó en la lista.

1. Pas De Deux ‎- Cardiocleptomanie

Christian S: No conozco mucho sobre él, se que es música belga de los 1980s y que incluso formaron parte del concurso de Eurovisión en 1983. No con este track, claro. Es música genial. Estoy interesado en todo lo de principios de los 80s en Bélgica. Había una gran cultura del DJ en esos días, quizá comparable con las cosas disco cósmicas que surgían esos días en Italia. Hay un gran documental llamado The Sound of Belgium. Comienzan muy a inicios de los 60s, o incluso los 50s y describen toda esta cultura dance belga que tomó lugar en grandes discotecas junto a las autopistas y cómo comenzaron a hacer los discos más lentos, tocandolos incluso más lento de lo que se debía. Así es como se desarrolló un nuevo beat.

Tienes que checar a este DJ, Fat Romy (Harmsen). También está en el film. Él tocó por unos años en un club en Antwerp, luego entró y salió de la cárcel y de las drogas. Ni siquiera tiene una colección de discos porque en esos días la gente compraba los discos para el club, no para ellos. Puedes encontrar un mix en internet y wow, es sorprendente. Es tan lento. Imagina esos enormes clubes donde tocaban música a 100bpm toda la noche.

2. Amapolita de Arahuay – Quiero Brindar

Ella es una enorme estrella en Perú. Es una de esas canciones que conocí a través de Cómeme. Matias pasó mucho tiempo en sudamérica y siempre estaba buscando música y enviándola a sus amigos. Entonces Cómeme llegó a la vida y estaba toda la gente que ahora conocemos, de Chile, de México, que trajo mucha música. Creo que es un track muy dulce. Si ves el video trata sobre beber, pero también te rompe un poco el corazón.

3. Falco – Junge Römer/Hoch Wie Nie

El primer disco que compré fue de Falco. Estas dos canciones son de un álbum anterior a ese, el cual salió en el ’83 quizá. Compré el mío en el ’85. También fue el primer concierto al cual fui con mi hermano mayor. Tocó en una pequeña locación en Cologne. Después de eso se volvió una súper estrella y tocó en arenas. Era un chico muy cool. Estos dos videos son muy buenos, fueron parte de algo llamado The Falco Show. Mi amigo Korkut Elbay, quien también está conectado con Cómeme y conmigo mezcla mucho, hizo un fantástico edit de «Hoch Wie Nie» para Edit Service.

4. Mark Leckey – Fiorucci Made Me Hardcore

Creo que Mark Leckey se hizo muy famoso con esto. Es un brillante collage de video y sonido. Estoy interesado en todo tipo de cultura dance. Creo que todo está conectado. Esta cosa de Mark Leckey comienza con un soul del norte, con todos estos bailes, y termina con raves. Puedes comprarlo en vinilo, es un récord muy cool.

5. Butthole Surfers, live at Lollzpolooza 1991

Philipp Gorbachev me introdujo a esta banda y me presentó este video. Él es un gran fan de Butthole Surfers, al grado de que contacto a Paul Leary, el guitarrista, para mezclar su último LP. Creo que eso es sorprendente, primero tener las agallas para contactar a alguien que admiras mucho y luego para hacer que las cosas pasen. No los he visto en vivo porque no conocía mucho de ellos hasta que Phillipp me los mostró hace dos años. Esto es a inicios de los 90s. ¡Quizá ahora son un poco más calmados! ¿Quisiera trabajar con ellos? Soy un gran fan de Drexciya, pero eso ya no es posible… También me gusta Dean Blunt.

6. The Letter People – Meet Mr. S

Sarah Szczesny, quien hizo mucho del arte de Cómeme, me mostró esto. ¿Lo tocaría en un set? No, ¡pero quizá debería! Acabo de tocar en Berlín y toqué «De Fietsenmaker» de Unit Moebius. Muy extraño pero parece que funcionó. Unit Moebius son de The Hague. No estoy seguro quién era parte de Unit Moebius pero Guy Tavres lo es sin dudas, y también lleva el sello The Bunker. Están teniendo más reconocimiento ahora. La gente se interesa en su música, redescubriendo todos estos viejos discos. Amo cosas como The Hague is the Plague, que son Legowelt y Tavares. Me gusta el 808 en el electro y el tempo y el groove. Siempre me gustó esta música. En los 90s el electro era electro. Ahora electro significa algo así como música minimalista, ¿sabes a lo que me refiero? Al menos en Alemania.



7. Savage Progress – My Soul Unwraps Tonight

Es una banda inglesa que fue más exitosa en Europa y Alemania que en Inglaterra. Matias me lo mostró. Es un gran track de un gran álbum. Creo que también fue popular en Chicago en la escena house y lo tocaban en Music Box y esa clase de clubes.

8. 4D – Sex Appeal

Este es otro de Bélgica o Alemania. Alguien me dio una compilación de Tel Aviv, que creo que Red Axes hizo sólo para los amigos. Hay muy buena música en él, la mayoría no es electrónica. Primero cantan en alemán, luego en francés. Me tope con Red Axes unas veces, hemos tocado juntos. Creo que ellos también tienen gran interés en todo tipo de música.

