Una moto se cala a media carrera y causa una caída masiva de ciclistas

Siempre se ha dicho que nunca se debe ir a un tiroteo con un cuchillo, pero rara vez se dice que no vayas a un combate de cuchillos con una pistola. Salvando las distancias, esto es lo que pasó en la carrera ciclista 30k Red Hook Crit: una moto —sería la pistola— se quedó parada en medio de un paso especialmente estrecho y los corredores que venían detrás —los cuchillos— empezaron a amontonarse a su alrededor hasta que todo pareció una barricada hecha de piernas, ruedas, manillares y cascos.

So this happened at the bicycle race in Brooklyn tonight when the motorpace motorcycle stalled… pic.twitter.com/vrOrFbmrhV

— Aaron Stewart-Ahn (@somebadideas) May 1, 2016

Todo esto ocurrió justo al comienzo de la carrera, y los 85 ciclistas —se trataba de una carrera de bicicletas fixies y los frenos estaban prohibidos— acababan de negociar la primera curva. Algunos lograron esquivar la moto, pero una vez chocó el primer ciclista, los de detrás empezaron a hacer lo mismo y el tapón que se fromó obligó a trasladar a siete de los corredores al hospital para que les tratasen las heridas.

Aquí te dejamos la perspectiva desde una bici que estaba en la parte de atrás del pelotón y también se vio involucrada en la caída masiva:

Después de que recientemente saltara la polémica con los pequeños motores que llevaban algunas bicicletas, ahora tocaría centrarse en los motores de las propias motos. Quizás, en el fondo, el pedal siempre es más seguro y fiable.