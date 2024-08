Cien maneras de hacer la vida más fácil a las personas de color

Me considero una persona que tiene muy poca paciencia con la basura racista y he conseguido rodearme de blancos que son conscientes de los privilegios que tienen y se esfuerzan por hacer de este mundo un lugar menos horrible y frustrante para las personas de color.

Suelo relacionarme con blancos que me preguntan qué pueden hacer para que las cosas cambien, por lo que en este artículo os dejo cien maneras de comportarse para conseguirlo. La lista no está ni mucho menos completa, pero por algo hay que empezar. ¡Eliminemos juntos el racismo!

1. El hecho de que no veas actos racistas a tu alrededor no significa que no existan. Créete lo que te cuenten las personas de color.

2. No des por sentado que todas las personas de color tienen las mismas opiniones. No todos somos iguales.

3. No des por sentada la raza de la gente o juegues a adivinarla. Ni es un juego ni es divertido.

4. Si alguien te dice que es de Uganda, haz el favor de no contestar que una vez estuviste en Nigeria.

5. Además, no te refieras a África como un país. Es un continente muy variado. De verdad, piénsalo.

6. Parte de la base de que a ninguna persona de color le gusta que, al volver de las vacaciones, presumas de lo moreno que estás y digas cosas como “mira, estoy casi tan negro como tú”. Déjalo ya.

7. No des por hecho que una persona de color lo sabe todo sobre su país de origen. ¿Acaso tú lo sabes todo sobre el tuyo? ¿Y sobre Alemania o Suecia? Ya me lo imaginaba.

8. No des por hecho que corremos mucho por ser negros, sabemos matemáticas por ser asiáticos o tenemos problemas con el alcohol por ser nativos americanos.

9. Piensa que somos personas autónomas e individuales. No somos los representantes de nuestra raza.

10. No hagas chistes que den vergüenza ajena para hacerte “amiguito” de las personas de color. Nos vamos a reír de ti, no contigo.

11. No te apropies culturalmente de nuestros memes. Son solo nuestros. Tú quédate con el meme raro ese de las ciruelas.

12. Si te invito a una fiesta en mi casa, no quites The Weeknd para poner a los Arctic Monkeys. Este punto es muy específico, pero una vez me ocurrió y todavía no lo he superado. Hay que tenerlos cuadrados…

13. Evita frases como “yo no soy racista, tengo un amigo negro”. Todos sabemos que son ridículas.

14. Cuando no paras de quejarte de lo horribles que son los blancos, estás siendo igual de horrible. En fin.

15. No digas chorradas como “sé perfectamente por lo que pasan las personas de color… yo soy pelirrojo”.

16. No pongas en duda que una persona sea negra si su piel es más clara. No es asunto tuyo. Para los demás negros, los negros con la piel clara también son conscientes de sus privilegios.

17. Nunca intentes explicar a una persona de color qué actos son racistas y cuáles no lo son.

18. Si ves algún ejemplo de racismo en internet, no nos lo mandes. Ya sabemos que existe el racismo, gracias.

19. Lee algo que ya esté escrito sobre el racismo y no te quedes con las opiniones de las personas de color que conozcas ni con las apropiaciones culturales de la Kardashian o Miley Cyrus de turno. No queremos pensar en esta mierda a todas horas.

20. Comprende que hay días que son todavía más agotadores para las personas de color por culpa de las noticias. No insistas en que te demos nuestra opinión sobre la última barbaridad que haya ocurrido. Déjanos llorar a gusto.

21. Pero si queremos dar nuestra opinión sobre ello, escúchanos.

22. Comparte artículos escritos por personas de color sobre experiencias diarias que tienen que ver con el racismo.

23. Pero no seas una de esas personas extrañas y aduladoras a las que les encanta demostrar a las personas de color de su alrededor que están comprometidas con la causa. Analízalo mejor.

24. Lee libros cuyos autores sean personas de color. Te recomiendo Sister Outsider, de Audre Lorde, The New Jim Crow, de Michelle Alexander y literalmente toda la obra sobre la raza negra de Junot Díaz.

25. Ponte a ver series creadas por personas de color, como Atlanta o Insecure. Si no has visto Atlanta, te recomiendo que la veas cuanto antes.

26. Cuando veas programas de televisión y películas, haz un pequeño análisis. ¿Cómo se representa a las personas de color y por qué? ¿Con qué objetivo?

27. Si vas a un museo, cuenta las obras creadas por personas de color. Si no hay muchas, envíales un correo o quéjate al conservador. Los blancos no deberían tener el monopolio de lo que se considera arte.

28. Si lees un libro en el que te imaginas a un personaje determinado de color blanco, pero en cambio en la película es de color, acéptalo. Los blancos no son la única opción.

29. Apoya las obras de teatro escritas y protagonizadas por personas de color. El mundo del teatro está invadido por los blancos.

30. Niégate a ir a discotecas y espectáculos de drag queens o de burlesque en los que haya actos de apropiación cultural.

31. Si tienes hijos, cómprales muñecas de color y libros con personajes de color.

32. Contribuye, si puedes, a las campañas de financiación colectiva de productos culturales creados por personas de color.

33. Dona dinero a los movimientos políticos comunitarios más cercanos dirigidos y apoyados por personas de color.

34. Apoya el pequeño comercio de las personas de color.

35. Si eres de clase media o alta, intenta evitar mudarte a una zona que ha estado poblada históricamente por personas de color de clase baja. La gentrificación dinamita las comunidades.

36. No des por hecho que las personas de color no saben hablar su propio idioma.

37. Pero ten paciencia si no lo hablamos correctamente. ¿Es que tú eres bilingüe, trilingüe o multilingüe? Lo dudo mucho. Es complicado.

38. En general, no des por hecho que queremos ser blancos o integrarnos y no nos presiones para hacerlo.

39. Admite que no puedes adivinar la religión de una persona basándote solo en su aspecto. No todas las personas del sur asiático y de Oriente Medio son musulmanas, no todos los negros son cristianos y no todas las personas del este asiático son budistas. ¿Entiendes lo que quiero decir?

40. Recuerda que no todas las personas de color son heterosexuales.

41. Recuerda que las personas de color no son más homófobas por naturaleza que los blancos.

42. Las personas pueden ser negras, homosexuales, discapacitadas, transexuales y de clase media al mismo tiempo. La raza negra es muy heterogénea y no todos somos iguales. Recuérdalo.

43. Cuando hablamos de la raza, no hablamos solo de los hombres. Repite conmigo: las intersecciones de raza y género también existen.

44. Recuerda que son las mujeres negras, nativas americanas y multirraciales las que tienen más opciones de ser violadas en Estados Unidos a lo largo de su vida. No puedes abanderar la lucha contra los abusos sexuales sin tener en cuenta la influencia que tiene la raza.

45. No preguntes a las mujeres negras si nuestro pelo es “real” y no nos juzgues por llevar peluca, extensiones o el pelo alisado.

46. No nos toques el pelo, joder.

47. Si tienes una novia negra, asegúrate de que en la ducha haya siempre un acondicionador. Pero no cojas nunca el 2 en 1. ¡Te lo suplico!

48. No intentes nunca “jugar a las razas” en la cama si no te lo ha pedido nadie. En serio, ¿qué cojones es eso?

49. Intenta identificar los orientalismos para olvidarlos. Por ejemplo, no creas que las mujeres del este asiático son más sumisas y dóciles. Las personas de color son personas, no personajes.

50. Si llamas “extranjera” a una mujer de color, mereces que alguien te pise el dedo gordo del pie todos los días durante el resto de tu vida. No. Hagas. Eso.

51. Además, intentar ligar diciendo “nunca me he follado a ninguna persona negra, asiática o indígena” es demostrar que eres gilipollas.

52. Si tienes esos pensamientos fetichistas, ni se te ocurra acercarte a una persona de color.

53. Recuerda que tener hijos multirraciales no te cura el racismo ni es una forma de hacer realidad tus fantasías raciales.

54. Si estás intentando formar una familia multirracial, piensa bien cuáles son tus intenciones.

55. Si tienes hijos multirraciales, asegúrate de que se juntan con personas que se parezcan a ellos y que comprendan sus problemas.

56. Es posible ser racista a pesar de tener una pareja de color o hijos de color. No es incompatible. En todo caso, tu deber es analizar todavía más tu comportamiento para beneficiar a tus seres queridos.

57. Critica a los miembros de tu familia que sean racistas por toda la mierda que sueltan en la sobremesa o en las redes sociales.

58. Enfréntate a tus compañeros de trabajo si hacen comentarios racistas de manera descontrolada.

59. En tu entorno laboral, ¿las únicas personas de color que hay son limpiadoras o ayudantes? ¿Qué puedes hacer para cambiar eso? La respuesta casi nunca es “nada”.

60. Si alguien te pide que hagas un trabajo para el que una persona de color está más cualificada, recomienda una persona de color con talento que conozcas y renuncia a él.

61. No nos hagas hacer del trabajador comodín que sirve para todo, o al menos páganos un dinero extra por hacer varias tareas en el trabajo.

62. Niégate a hablar en un comité en el que todos sean blancos. Da igual el tema.

63. Si solo hay un par de personas de color en el seminario y el profesor hace una pregunta sobre racismo, no te quedes mirándolas de manera extraña esperando a que la contesten.

64. Si está en tu mano, da visibilidad a los escritores de color, especialmente a las mujeres, y no solo en la semana dedicada a luchar contra el racismo.

65. Contrata a personas de color para que hagan trabajos relacionados con las razas.

66. Contrata a personas de color para que hagan trabajos relacionados con temas que no tengan nada que ver sobre las razas.

67. No digas cosas como “siempre hay dos versiones de la misma historia” y no hagas de abogado del diablo en las conversaciones sobre racismo.

68. En esas situaciones, limítate a escuchar.

69. No vale para nada decir cosas como “¿y qué pasa con la clase blanca trabajadora”? ¿Has pensado en las necesidades de la clase trabajadora que no es de raza blanca?

70. No votes a políticos racistas, ¿no te parece? No me puedo creer que tenga que decir esto, pero es posible que alguno de vosotros no haya pensado en ello.

71. Intenta conocer más a tus candidatos. ¿Quién propone políticas progresistas que no criminalizan a las personas de color? Esa es la persona a la que tienes que votar.

72. Recuerda que las mujeres negras no están para salvaros de vosotros mismos. Vosotros también tenéis que colaborar.

73. Entérate de cómo se puede usar el hecho de que seas blanco como arma contra los negros. Por ejemplo, las mujeres blancas no piensan que los hombres negros sean una amenaza por naturaleza. Esto hace que mueran negros, como en el caso de Emmett Till.

74. Usa tu privilegio blanco para colocarte en primera fila, frente a la policía, en las protestas de las personas de color. Te expones a menos riesgo que nosotros.

75. Graba intervenciones policiales en las que haya negros.

76. Protesta contra las redadas y deportaciones.

77. Critica la islamofobia cuando la veas.

78. Si alguna vez has pensado que la frase “la vida de los negros importa” es demasiado tajante, analiza por qué estás incómodo con el hecho de que los negros defiendan la decencia de la humanidad.

79. Escucha a los negros cuando dicen “no estoy cómodo en esta situación”. Has visto la película Déjame salir, ¿no?

80. Si no has visto Déjame salir, hazlo y comprenderás que el terror que padecemos diariamente es real.

81. Piensa si tienes doble rasero con el tema de las drogas. ¿Crees que está guay que los blancos se forren traficando con marihuana, pero piensas que los negros que la consumen deberían estar en la cárcel?

82. No lleves rastas si no eres negro. Además de ser ofensivo, no pegan nada en tu cabeza. Hazte cualquier otro peinado.

83. No te refieras a las cosas como tu “animal totémico” si no eres indígena. Hay otras maneras de expresar que tienes afinidad con alguien.

84. No compares la explotación de los animales con el racismo. Nunca. Va en serio.

85. No me puedo creer que tenga que decir esto en 2018, pero allá voy: no te pintes la cara de negro.

86. Ni se te ocurra decir “puto negro” o “negro de mierda” aunque estés solo, escuchando rap o estés solo y escuchando rap.

87. Además, no digas “puto gitano”, “pakistaní de mierda”, “piel roja” o cualquiera otra palabra racista. Incluso si solo estás repitiendo lo que alguien ha dicho o lo estás leyendo.

88. Tampoco las palabras “mulato”, “morenito” y cualquier otro eufemismo. No significan lo mismo que “persona de color”. De verdad.

89. Comprende que Estados Unidos es tan importante porque les robó la tierra a los indígenas y las personas a África.

90. No te acuerdes solo de la raza en el día de Martin Luther King, sino también los 364 días restantes.

91. Además, no cuestiones su legado ni lo utilices para decir que los negros deberían conformarse con la vida que les ha tocado.

92. Piensa en la influencia de la raza hasta en los momentos en los que no haya ninguna persona de color, en cualquier lugar y situación. Las personas de color tienen que hacerlo, así que tú también.

93. Recuerda que el hecho de que seas homosexual, mujer, transexual, de clase baja o discapacitado no te excluye de tener privilegios.

94. Haz que tus actos feministas puedan aprovecharlos todas las mujeres en lugar de proclamarte “feminista interseccional”. Valen más los hechos que las palabras.

95. No te creas que puedes comprender lo que se siente al sufrir un acto racista. No puedes. En eso se basa todo.

96. Comprende que tu vida no se ha visto afectada en nada por el hecho de ser blanco. En caso contrario, todo habría sido mucho más difícil.

97. Agradece que alguien te dé un toque de atención cuando estás siendo racista. No te pongas a la defensiva.

98. Olvídate de tu parte de culpa por ser blanco, no sirve para nada. Deja de castigarte por ello.

99. Admite que luchar contra el racismo no tiene que ver contigo ni con tus sentimientos, sino que se trata de liberar a las personas de color de un mundo que intenta machacarnos a diario.

100. Y recuerda que aliarte con nosotros no solo se dice, también se demuestra. No puedes ser un aliado de las personas de color solo por el hecho de decirlo, sino que es algo que hay que ir corroborando continuamente con tus actos.