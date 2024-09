La Cienciología podría ser prohibida en Bélgica por ser una ‘organización criminal’

Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.

«¿Dos mil euros? ¿No es un precio demasiado excesivo para comprar cuatro vitaminas y por cuatro visitas a la sauna?»

Las preguntas las hace Yves Régimont, el juez que preside el juicio contra Cienciología que se está celebrando durante estos días en Bélgica.

«En realidad las vitaminas no están incluidas en los dos mil euros», responde Vincent G, antiguo presidente de la iglesia cuyo apellido ha sido retenido por el tribunal.

Once miembros y ex miembros de la iglesia de la Cienciología belga se han sentado ya ante los tribunales acusados de fraude, práctica ilegal de medicina, violación de leyes privadas, extorsión y de «liderar una organización criminal», en palabras del fiscal.

Si es declarada culpable, la iglesia — que fue fundada por el escritor de ciencia ficción estadounidense L.Ron Hubbard en 1950 — podría enfrentarse a su prohibición en Bélgica. Se espera que el tribunal emita su veredicto el próximo 9 de noviembre.

Los cargos — tanto en contra de la Cienciología en Bélgica como en Europa — son el resultado de dos causas distintas dirigidas contra la actividad de la organización en Bélgica. La primera investigación fue abierta en 1997 después de las quejas de antiguos miembros de la organización. La segunda fue abierta en 2008, cuando una agencia de trabajo acusó a la iglesia de publicar anuncios de empleo falsos para reclutar a sus miembros nuevos.

En un comunicado emitido antes de que arrancara el juicio, las autoridades episcopales comentaron que los procedimientos pueden significar una buena oportunidad para que la iglesia «denuncie los serios abusos que han marcado estos 18 años de persecuciones legales».

El tribunal está investigando las cuentas y los métodos asociados a los distintos programas de la Cienciología, incluido el llamado «programa de purificación» y del legendario «estadio de claridad».

Uno de los objetivos que la Cienciología autoproclama es ayudar a sus seguidores a conseguir el estado de claridad. Se trata de un estadio al que solo se puede acceder después de deshacerse de las neurosis desarrolladas durante la infancia y las vidas pretéritas de la persona. Conquistar el estado de «claridad» es casi siempre de lo más costoso, especialmente a nivel económico.

En declaraciones a VICE News, el portavoz de la iglesia en Bélgica, Eric Roux, ha proclamado que el objetivo del juicio «es destruir las creencias de los miembros cienciólogos». Roux negó todos los cargos que se ha interpuesto contra su iglesia que, según él, «han sido interpretados fuera de contexto».

El portavoz advirtió que no hay que sacar conclusiones precipitadas de lo que hace la iglesia «solo por los actos de una pequeña minoría». Roux declaró también que la iglesia «no era perfecta» y que algunos de sus miembros «pueden haber cometido errores».

«La política de la iglesia no consiste en obligar a nadie a hacer nada», asegura Roux. «Las acusaciones de fraude o de extorsión no tienen sentido porque aquí la gente hace lo que hace libremente. L. Ron Hubbard ya explicó que no se puede forzar a nadie a creer en la Cienciología pues si se hace eso, entonces la religión deja de funcionar».

Programas de purificación, archivos de conducta y puntos extra.

La antigua tesorera de la Cienciología belga, Anne-France H. declaró ante el tribunal esta semana que los ingresos de la franquicia belga de la iglesia están alrededor de los 5.500 euros semanales. «Dos mil euros provienen de la venta de materiales, como libros y vídeos. Y los otros tres mil se recaudan gracias a cursos y programas de entrenamiento», explicó. Anne-France H también contó que los miembros de la iglesia obtienen «una puntuación extra» y ventajas cuando venden un determinado número de libros.

El juez Régimont ha añadido un poco más de leña a la polémica después de hacer preguntas como la que le formuló a Vincent G. ¿Cómo es posible que pueda donar 40.000 dólares a la Asociación Internacional de la Cienciología trabando a tiempo parcial?

En un momento dado, Régimont mostró curiosidad por el llamado «programa de purificación» — un curso elaborado a base de sesiones de sauna y suplementos dietéticos, que puede costar entre 1.000 y 2.000 euros según Vincent G. El antiguo presidente elogió el programa en cuestión. Según él, consiguió eliminar de su cuerpo las toxinas que había retenido después de haberse sometido a otros procedimientos médicos. «Cuando era adolescente me anestesiaron para hacerme una operación odontológica y durante el programa de purificación pude sentir como mi cuerpo se deshacía, por fin, de todos aquellos anestésicos», declaró ante el tribunal.

En un momento dado, el juez le pregunta a Vincent G. sobre los «archivos éticos» que se recopilan entre los miembros de la iglesia — redacciones sobre transgresiones y confesiones realizadas durante la fase de terapia inicial. El juez estimó que los archivos emulan a los antecedentes penales y que acumular muchos de ellos puede equivaler a violar la privacidad de la persona.

«Trabajamos de una manera distinta. No nos dejamos llevar ni por los chismorreos ni por los rumores», contestó Vincent G. El ex presidente aseguró que recibió «órdenes de L.Ron Hubbard», el fundador de la iglesia, que murió en 1986.

«Entonces… ¿Recibe órdenes del más allá?», se preguntó el juez con cierta sorna.

Ciencioligía en Europa

«Es difícil entender por qué todo el mundo está tan interesado en este juicio. En Bélgica no puede haber más de 400 cienciólogos», comenta Eric Brasseur, presidente del Centro de Información y Consejo ante las Organizaciones Sectarias Dañinas (CIAOSN, en su siglas inglesas), quien depende del ministerio de Justicia de Bélgica.

«La Cienciología no es uno de los cultos reconocidos en Bélgica, sin embargo eso no afecta a su libertad para practicar [su religión]», ha declarado Brasseur a VICE News. «Ser una organización controvertida no es un argumento suficiente para que se te pueda prohibir».

A diferencia de lo que sucede en Estados Unidos — donde la Cienciología está eximida de pagar impuestos por ser una organización religiosa — en Bélgica la iglesia es, a menudo, tachada de «secta» por las autoridades del país. Según Catherine Sägesser, una investigadora en el Observatorio de la Religión y el Secularismo en la universidad Libre de Bruselas, hay tres razones que explican el porqué.

«A diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, en Bélgica existe una extendida desconfianza sobre la religión», comenta Sägesser a VICE News. «Hay más ateos en Bélgica de los que hay al otro lado del Atlántico».

‘Ser una organización controvertida no es un argumento suficiente para que se te pueda prohibir’.

La segunda razón que aduce es que «en Bélgica la religión todavía se asocia con el catolicismo, que ha sido la religión dominante en el país durante años. En Estados Unidos, sin embargo, la diversidad religiosa ha estado presente desde su fundación como nación».

Y la última razón es un razón monetaria. En Bélgica los creyentes «asumen que la religión es gratis, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, donde el dinero y la religión están mucho más entrelazados».

Bélgica no es el único estado miembro de la Unión Europea que le ha puesto las cosas difíciles a los cienciólogos. Y eso, aún cuando la iglesia ha sido reconocida oficialmente como religión en Croacia, España, Portugal, Suecia y Eslovenia.

En 2012, un tribunal francés multó a sendas organizaciones cienciólogas con 400.000 euros por fraude. Cinco miembros de la iglesia fueron igualmente sentenciados de extorsión y de aprovecharse de antiguos miembros de otras religiones que se encontraban en una posición de vulnerabilidad. A dos de ellos se les obligó a pagar sendas multas de 30.000 euros, mientras que a los otros cuatro se les suspendió la pena.

En Suiza, el Gran Consejo del cantón del estado de Basilea votó el jueves a favor de restringir los derechos de la iglesia en el país — entre ellos, los métodos de reclutamiento callejero. Como consecuencia de las nuevas medidas, se le podría exigir a la iglesia que retirara el gran crucifijo que adorna la fachada de la iglesia de la Cienciología en Basilea. El Gran Consejo ha cuestionado también que la Cienciología merezca la consideración de religión.

«En Bélgica no existe una definición legal de lo que es una secta», explica Sägesser. Pero a pesar de que el tribunal belga no está juzgando el estatus de la iglesia, la organización será automáticamente prohibida si se concluye que se trata de una organización criminal.

En Estados Unidos son muchos quienes han exigido que se revise la consideración fiscal que merece la Cienciología a la luz de las denuncias emitidas por antiguos miembros de la organización. La Cienciología fue reconocida como un grupo religioso exento de impuestos en Estados Unidos en 1957. La iglesia perdió tal consideración en 1967. Claro que en 1993 la volvió a recuperar, después de una batalla legal de 26 años contra la hacienda estadounidense.

