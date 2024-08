Científicos lograron capturar en video a un tardígrado caminando

Artículo publicado originalmente por VICE en inglés.

Para ser animales que normalmente miden menos de un milímetro de longitud, los tardígrados han inspirado una gran cantidad de investigación científica y afecto público. Estos extremófilos microscópicos —también conocidos como osos de agua o lechones de musgo— han fascinado tanto a los expertos como a la gente común y corriente por sus adorables comportamientos y sus increíbles actos de resistencia, como sobrevivir la exposición a temperaturas y presiones intensas, e incluso al vacío del espacio.

Ahora, los científicos dirigidos por Jasmine Nirody, investigadora independiente del Centro Rockefeller de Estudios Teóricos y miembro del All Souls College de la Universidad de Oxford, han proporcionado una nueva e increíble perspectiva de los andares de los tardígrados mediante videos de alta velocidad de los resistentes animales atravesando sustratos de gel. En otras palabras, mostraron cómo caminan los tardígrados, y los videos de ellos deambulando son realmente encantadores.

https://twitter.com/jasnir_/status/1432416824080150535

Los resultados revelan que “la manera de caminar del tardígrado replica varias características clave del movimiento de los insectos a pesar de las disparidades en tamaño, esqueleto y hábitat”, señaló un nuevo estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences.

“Siempre había pensado en los tardígrados como estos seres torpes, avanzando con dificultad”, dijo Nirody en una llamada. “Es una idea equivocada porque son tan ecológicamente exitosos que tiene sentido que sean buenos desplazándose para encontrar comida. Han sobrevivido durante tantos millones de años y se han diversificado en 1.000 especies, así que están haciendo algo bien”.

Nirody comenzó a planificar este experimento hace años con su colega Daniel Cohen, profesor asistente de ingeniería mecánica y aeroespacial en la Universidad de Princeton y autor principal del nuevo estudio.

“Ambos hicimos varios proyectos sobre locomoción animal y cómo se mueven las cosas con patas”, dijo Cohen en una llamada. “Fueron proyectos paralelos divertidos, pero hablamos mucho de los tardígrados, porque son adorables y son la cosa más pequeña con patas”.

“Hay ciertas reglas canónicas para los animales más grandes con seis o más patas y queríamos ver si los osos de agua las seguían”, agregó.

Para comprender mejor las habilidades locomotoras de los tardígrados, el equipo filmó a miembros de la especie Hypsibius dujardini atravesando sustratos mediante el uso de sus cuatro pares de patas. Los investigadores observaron diferentes velocidades y formas de caminar en función de la firmeza del sustrato y el atractivo de los objetos del entorno.

“Dejamos que los osos corrieran por patios hechos con gelatina científica muy sofisticada, que es un tipo especial de gel que tiene una rigidez controlada, para que puedas ajustar qué tan suave es”, dijo Cohen.

“Obtuvimos varias horas de video del laboratorio de Daniel”, agregó Nirody. “No nos basamos en la velocidad a la hora de seleccionar. Sentimos que obtuvimos una muestra representativa de su comportamiento, que es lo que queríamos. No solo deseábamos que corrieran, entraran en pánico o pasearan tranquilamente. Queríamos observar su comportamiento en todas estas situaciones y cómo se relacionaban entre sí”.

https://twitter.com/jasnir_/status/1432416911896236041

Los videos de los tardígrados revelan modos de caminar que son análogos a los patrones vistos en artrópodos mucho más grandes, una familia que incluye insectos y crustáceos. Por ejemplo, ambos grupos de animales tienden a usar los mismos patrones de pisadas independientemente de la velocidad, lo que los diferencia de los vertebrados que emplean diferentes patrones de pisadas en distintos ritmos, como un caballo que trota, galopa o corre.

“Tienen un patrón de activación en sus pisadas que es más consistente con animales como el insecto palo, que es 500.000 veces más grande que los tardígrados”, explicó Cohen. “Esto plantea la pregunta: ¿la evolución seleccionó estos patrones particulares de movimiento en las patas porque proporcionan algún tipo de ventaja de selección mecánica, así que estos organismos convergieron en esta activación? ¿O hubo un ancestro temprano que acabó por ramificarse y tenía el patrón de activación neuronal original del que provenían estos animales?”.

“Ambas preguntas son interesantes y tienen grandes implicaciones”, señaló Nirody. “La primera te da una idea de la diversidad evolutiva y la diversificación de los artrópodos, y la segunda te da una idea de los principios de diseño fundamentales en los que varios linajes han convergido de forma independiente. De cualquier forma, la respuesta nos será útil de alguna manera”.

En otras palabras, los tardígrados no solo son excepcionales por su capacidad para tolerar pruebas rigurosas, también son uno de los raros animales microscópicos sin un esqueleto que se mueven utilizando sus patas, en lugar de retorcerse como organismos de tamaño comparable, como los gusanos nemátodos. Además de las implicaciones evolutivas de este hallazgo, los modos de desplazamiento de los osos de agua podrían inspirar futuros conceptos de ingeniería.

“Es un ejemplo realmente interesante del animal más pequeño con patas que resulta competente una vez que le das algo en qué caminar”, dijo Cohen. “No tenemos ninguna herramienta que opere a esa escala que pueda caminar de este modo, así que podemos imaginar que esta podría ser una plataforma interesante para la microrrobótica”.

Sin embargo, lo más importante es que los investigadores pudieron capturar algunas imágenes muy lindas de estos animales viviendo alegremente sus vidas, lo cual es un descanso bienvenido de los muchos experimentos en los que se ponen a prueba sus límites de supervivencia.

“Todo el mundo los ama”, dijo Nirody. “Son adorables”.