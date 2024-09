Científicos descubrieron una planta carnívora nueva y ‘única’

Artículo publicado originalmente por VICE en inglés.

Los científicos han descubierto una nueva estirpe de plantas carnívoras que acecha los pantanos junto a las principales áreas metropolitanas del noroeste del Pacífico, afirma un nuevo estudio.

Videos by VICE

La hierba, Triantha occidentalis, ya era conocida anteriormente, pero su proclividad a comer carne fue identificada por primera vez durante las expediciones de campo al Cypress Provincial Park, que se encuentra al norte de Vancouver, en la provincia canadiense de Columbia Británica.

Además de ser llamada el duodécimo ejemplo conocido de evolución independiente de plantas carnívoras, T. occidentalis también demostró ser “única entre las plantas carnívoras y presenta características inesperadas con base en la teoría”, según un estudio publicado el lunes en Proceedings of the National Academy of Sciences.

“Estamos muy emocionados”, contó en un correo electrónico Qianshi Lin, quien estuvo a cargo del nuevo estudio cuando era estudiante de doctorado en la Universidad de Columbia Británica (UBC). “Es muy raro encontrar un nuevo origen en las plantas carnívoras”.

“Antes de nuestro hallazgo, en las últimas dos décadas solo se había encontrado un nuevo ejemplo de planta carnívora”, agregó Lin, quien ahora es catedrático postdoctoral en biología en la Universidad de Toronto Mississauga.

Lin y su asesor Sean Graham, profesor de botánica de la UBC y coautor de la nueva investigación, se sintieron motivados a buscar la adaptación carnívora de T. occidentalis debido a los intrigantes resultados del estudio de 2016 —también realizado en coautoría con Graham— que encontró que la Triantha carece de un gen que se ha perdido en otras especies de plantas carnívoras.

Esta similitud genética con ciertos carnívoros botánicos no fue la única pista de que T. occidentalis consume carne de insecto. A la planta también le crecen vellos pegajosos en sus tallos que atrapan pequeños artrópodos y posee la habilidad de prosperar en los tipos de ambientes escasos en nutrientes que son típicos de las plantas carnívoras. Todos estos factores sugirieron que la hierba podía ser “carnívora de una manera críptica”, según el estudio, lo que inspiró a los investigadores a buscarla en los pantanos para inspeccionarla mejor.

Durante los experimentos de campo realizados en agosto de 2018, Lin adhirió cadáveres de moscas de la fruta a los tallos pegajosos de las hierbas silvestres en el Cypress Provincial Park. Antes de alimentar a T. occidentalis, las moscas fueron marcadas metabólicamente con isótopos de nitrógeno pesados ​​que permitieron a los investigadores rastrear la cantidad de este nutriente clave que la planta podría estar consumiendo de sus presas.

Los resultados revelaron que T. occidentalis recibió hasta un 64 por ciento de su ingesta de nitrógeno de la carne de los insectos, lo que la distingue como una carnívora genuina, según modelos desarrollados por colegas de la Universidad de Wisconsin-Madison, coautores del nuevo estudio.

“Esperábamos que la Triantha fuera carnívora según el estudio genómico anterior y sus vellos pegajosos”, dijo Lin. Pero aunque “los resultados fueron los que esperábamos”, “siguen siendo muy emocionantes”, agregó.

De hecho, T. occidentalis no solo es una adición extremadamente rara al “pequeño pero fascinante gremio ecológico de las plantas carnívoras”, en palabras del nuevo estudio, sino que también es muy diferente de casi todos los demás miembros conocidos de este grupo exclusivo.

La mayoría de las plantas carnívoras mantienen sus trampas para insectos a una distancia saludable de sus flores para no matar a los insectos polinizadores que las ayudan a reproducirse. Por el contrario, las flores de T. occidentalis crecen cerca de las trampas pegajosas de sus tallos, lo que contradice las teorías sobre la anatomía de las plantas carnívoras.

El equipo confirmó la posibilidad de que las trampas de la planta evolucionaran para atrapar insectos muy livianos, como moscas y mosquitos, permitiendo el libre tránsito a los polinizadores más grandes y fuertes, como abejas y mariposas. La estrategia inusual insinúa un modo de consumir insectos previamente ignorado en plantas que Lin y sus colegas esperan explorar más a fondo, incluidas las especies de Triantha que crecen en Wisconsin.

“Nos gustaría comprobar si otras especies de este género también son carnívoras”, dijo Lin. “También queremos profundizar en su genoma para ver qué las hace carnívoras”.

T. occidentalis ocupa una amplia gama en la costa oeste de Norteamérica, así que es impresionante que su gusto por la carne de insectos haya pasado desapercibido durante tantos años. El nuevo estudio podría representar una señal de que las plantas carnívoras son más comunes de lo que se suponía anteriormente, y que podrían estar devorando insectos en un hábitat cercano a ustedes.

“El hecho de que T. occidentalis estuviera escondida a simple vista como una planta carnívora, a pesar de su proximidad a varios centros urbanos importantes en la costa del Pacífico de Norteamérica, es notable”, concluyó el equipo en el estudio. “Sirve como un recordatorio de que aún podrían existir otros carnívoros crípticos por descubrir y que aún queda mucho por aprender sobre la ecología de las especies de plantas individuales, incluso en floras relativamente conocidas”.