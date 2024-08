Cinco actos emergentes de los que queremos escuchar más

Ah, música nueva. Cuáles nudes, cuáles chocolates, a mí mándenme música que no conozco para alegrarme el día, el mes, la vida. Como a mí me enseñaron que toca tratar a los demás como quiero que me traten a mí, vengo a presentarles cinco proyectos latinoamericanos frescos que quizá no conocen. Si los conocen, pues, no sé, ¿alégrense de que hay alguien pendiente de lo que está pasando en nuestro continente? Mentiras, no se alegren, mejor compartan música conmigo porque no hay nada más hermoso en este mundo.

Ya sé lo que estás pensando. ¿Por qué estos proyectos y no mi banda emergente que tocamos en bares de mala muerte por dos pesos soportando pésimos tratos de los promotores y dueños de establecimientos? Dios mío, amigo, esto es una lista de cinco bandas que se están abriendo paso en esta industria tan hostil, que seguramente duraron años componiendo, planeando su presentación en vivo, gastando lo del mercado para masterizar el LP, haciendo un epk en un editor de prueba gratuita por 30 días porque es lo único que saben hacer. Bueno, quizá algunos la tuvieron más fácil que otros, pero lo importante acá es resaltar estas propuestas que van desde el funk y la electrónica hasta el postrock. No quiero hacer énfasis en todo el proceso evolutivo de estas bandas sino en que es un dolor de cabeza hacer una lista tan corta estando en un universo musical tan amplio.

Sin más, acá están nuestros recomendados de hoy:

Altoparlante (México)

La unión entre México y Cuba se acentúa con la propuesta de Altoparlante. Este dúo chilango acerca los ritmos del house, con acentos de percusión caribeña y mucho funk. Música que sin duda incita al baile y nos comienza a encender el ánimo del fin de semana. Queremos ver que traiga más baile a las pistas de la región.

Hembro (Argentina)

Esta banda empezó hace tres años, aunque tenía un nombre distinto. Se llamaban Olímpica, pero dos años luego de su LP debut, Setima Feira, los contactó el Comité Olímpico Argentino exigiéndoles que cambien su nombre, pues no puede haber nada nombrado con “Olimpiadas” y sus numerosas derivaciones que no sea relativo a los Juegos Olímpicos… en el mundo. Este dúo de Joaquines (sí, son tocayos) se está tomando poco a poco la capital argentina con sus melodías pop -o bueno, Buenos Aires Pop como lo llaman ellos- empapadas por la electrónica y el soul. Este año sacaron su segundo disco y en su primer sencillo, Lo peor de mí, los colombianos encontrarán una voz célebre familiar que ameniza la radio nacional todos los días.

Xique Xique (Brasil)

Un nombre que se ha logrado consolidar dentro de las carpetas de los DJs de electrónica latinoamericana es sin duda Xique-Xique. El brasilero colaborador de sellos como Shika Shika, Magic Movement y Voodoohop logra apelar a ritmos tradicionales de su país, fusionándolos de manera sutil con toques de minimal, house e incluso techno de una manera amigable y envolvente en la pista de baile.





Amazondotcom (México)

Una de las joyas de la electrónica experimental de la CDMX. Dentro de sus producciones siempre es posible sentir ritmos impredecibles y matices oscuros que nos remiten a la distopía urbana que aumenta día a día. En sus presentaciones en vivo es posible encontrar desde jungle hasta footwork, con lo cual llega a varios lugares casi inexplorados

Latencia (COL)

Después de varios años en la cancha independiente bogotana con proyectos como La Tromba Bacalao, Kokodrilo y La Sabrosura Dura, llega Latencia. Un poderoso trío donde se destacan elementos electrónicos, tintes de rock e influencia de la música tradicional colombiana. Hace apenas unos días lanzaron Puente, su debut discográfico. Esta entrega promete envolveremos en los ritmos colombianos caribeños con “Solecito”, o en un frenesí de baile con “Burundanga”. En este también encontraremos ritmos de antaño reinterpretados en temas como “Despecho”. Este proyecto nació hace un año y estuvo ofreciendo algunos toques sin mucha difusión en ese entonces. Este tiempo sirvió como maestro para planear el lanzamiento definitivo del proyecto; ellos querían alejarse del todo de una campaña de expectativa común y corriente, pues si seguían este camino, seguramente serían “otra banda interesante más”, por lo que decidieron mantenerse en el anonimato y simplemente catapultar Puente , el LP que venimos acá a presentarles, sin previo aviso. Ya saben, bogotanos, a seguir esta banda para caer a sus toques que sin duda alguna prometen una experiencia extraordinaria. No lo digo yo, lo dicen aquellos que ya los vieron el año pasado en su faceta de prototipo.

