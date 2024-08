Cinco adolescentes españoles reseñan el 2017

2017 ha hecho méritos para que lo despidamos como a ese ex al que se le devuelven las cosas en una caja de zapatos en la adolescencia: con mucha rabia pero partiéndonos el culo en silencio por las risas que nos hemos echado juntos y el surrealismo al que estuvo abocada nuestra relación.

2017 será recordado como el año en el que asistimos al triunfo —durante unas horas— de la República Catalana y, durante unos meses, al del 155. El año en el que nos reímos en familia del engorile de dos presentadores y en el que Donald Trump empezó a gobernar e Israel le dedicó una parada de Metro en reconocimiento a lo bien que lo estaba haciendo.

Videos by VICE

LEE:



A 2017 dan ganas de decirle, «Tanta paz lleves como descanso dejas». Pero también hay que agradecerle los buenos ratos que nos ha hecho pasar. Hay que darle las gracias por haber sido el año del #MeToo y el año en el que La Manada fuimos nosotras. El año en el que empezamos a aprender las diferencias entre ser cisgénero y ser trans o declararse no binario y en el que Operación Triunfo nos insufló esperanza y nos hizo pensar que la cultura del odio estaba pasando de moda. El año en el que un filósofo se hizo viral como Dulceida por hacer que Yung Beef hablara de poliamor y espiritualidad.

Para despedirlo, le hemos pedido a cinco adolescentes que lo reseñen. Que nos cuenten qué les ha parecido, cómo lo han vivido y cómo lo recordarán. 2017, así te has visto reflejado en los ojos de la que, dicen, es la generación más comprometida y crítica de las últimas décadas.

Javier, 17 años

«Querido Javi del 2018,

En retrospectiva, tu 2017 no ha estado mal. Sí, ha sido el año de aprender a gestionar las decepciones y de no confiar en las ilusiones, pero también ha sido el año de descubrir a gente trascendental para ti y de acercarte más a algunas personas que ya estaban presentes; y el año de ir a Madrid a un concierto y luego levantarte muy temprano para ir al instituto; y el año de vivir algunas de las experiencias más guais de tu vida.

Para el mundo ha sido un año un poco triste. Aprovechando el auge de las nuevas versiones de clásicos como Jumanji o It, Kim Jong-un y Trump se han encargado del remake de la Guerra Fría porque son muy heteros y necesitan quedar por encima del otro. El PSOE ha tenido también una movida muy tocha con su secretario general.

«Kim Jong-un y Trump se han encargado del remake de la Guerra Fría porque son muy heteros y el PSOE también ha tenido una movida muy tocha con su secretario general»

También es triste el ascenso de los totalitarismos de derechas en Europa, así como la división social que ha producido el conflicto catalán en España, y el hecho de que se vean más banderas cuando se lucha por el territorio que cuando se lucha por los derechos sociales. No obstante, queda esperanza en hechos como que la sociedad se haya volcado con el caso de la Manada.

En Internet, 2017 ha sido el año del Right in front of my salad?, el de recuperar clásicos como OT y a Dakota de Hermano Mayor, el de Sasha Velour haciendo que le llovieran rosas del pelo… Y en el terreno musical, Taylor Swift dejó de ser buena —o al menos de parecerlo—, el trap se hizo mainstream, y lo más importante, Ms. Nina pronunció su máxima filosófica «podrás salir del perreo, pero el perreo nunca saldrá de ti».

Isabel, 16 años

«La verdad es que 2017 ha sido un año muy movidito, han pasado muchas cosas y hasta he acabado pintándome el pelo de azul, así que fíjate. A nivel cultural he visto muchas cosas que me han encantado. En marzo, que es el mes de la mujer, en el cine Doré de Madrid hubo un ciclo sobre Pedro Almodóvar muy centrado en las mujeres y me encantó. También he visto mucho teatro que me ha gustado: Viriato en el Teatro Romano de Mérida, Las Troyanas, Andrómaca, La Asamblea de Mujeres…. Además, he hecho mucho teatro, microteatro, y he rodado dos cortometrajes, así que estoy muy contenta.

De música he descubierto a Nathy Peluso, que me ha parecido una maravilla, y me he aprendido todas las canciones de Mac de Marco. También he conocido a Tomasa del Real y me he adentrado en el neoperreo, un género que considero que está muy bien y muy infravalorado. En general, creo que este año hemos comprobado cómo la escena musical ha cambiado, y me parece superimportante que aparezcan artistas como Rosalía, por ejemplo, que abran puertas y creen cosas novedosas y frescas.

«He notado que lo marginal, lo que antes era más nicho, como el flamenco o el neoperreo, ha empezado a estar de moda»

También he notado, siguiendo con la referencia a Rosalía, que lo marginal, las cosas más nicho, como por ejemplo el flamenco o el perreo, están de moda, la gente se abre más a ellas. Creo que 2017 ha sido un año en el que han empezado a abrirse caminos, en el que un cambio ha comenzado.

Se percibe también en las redes sociales, donde podemos ver que se han creado ídolos que no son normativos ni estética ni socialmente hablando. Gente como Jedet, Cariatydes o Javier de la Blanca me encantan, y creo que, en cierto modo, contribuyen a que otra gente sea ella misma, a que se atrevan a ser lo que son o lo que quieren realmente ser. Instagram y las redes se han usado en 2017 para inspirar y para expresar, y creo que quien se las tome como un reflejo de la realidad está en un error».

Daniel, 18 años

«2017 ha sido un año de transcendencia. En general se ha superado el «a ver si me muero», las Chicas Malas se han quedado atrás y ser majo ha vuelto a ponerse de moda. 2017 se me ha pasado como un verano. Ha sido un año de muchas cosas. Noches de sofá, empezar la carrera, siestas en el tren, empezar a saber un poquito quién soy.

A nivel sociopolitico ha sido un año raro. Hemos asistido a una mediatización del juicio de La Manada y nos ha abierto un poco los ojos sobre la cultura de la violación, en Catalunya ha estallado ya un movimiento social independentista muy fuerte y la causa animalista ha subido como la espuma. Cada vez más gente se atreve a ser vegetariana y vegana, el vegano ya no es el yogui raro que fuma hierba y bebe combucha. También se ha aprobado la Ley de Identidad de Género y cada vez se visibiliza más la causa transgénero.

«En 2017 ha habido bajadas y subidas pero como dice La Hierbas, a veces estamos uuuh y otras uuuh»

Pero también se queda un poco un regusto agridulce del año. El número de asesinatos machistas (46 este año) es alarmante, en el tema de Catalunya se están empezando a mezclar intereses más allá de lo social y hemos acabado con unas elecciones con Inés Arrimadas triunfante. En el tema del vegetarianismo, parece que el capitalismo lo estuviera absorbiendo, como si se fuese a quedar en nada, en un estilo de vida más que en una lucha política. Respecto a la aceptación de las identidades y orientaciones sexuales, es triste que la homosexualidad no esté aceptada por parte de ciertos sectores de la población. No es tan raro ir por la calle con tu chico de la mano y que una vieja te dé cuatro gritos.

En 2017 ha habido bajadas y subidas pero como dice La Hierbas, «a veces estamos uuuh y otras veces estamos uuuh». Pero al final la vida está OK y estoy rodeado de gente genial. Espero que Sophia no nos acabe destruyendo a todos porque creo que 2018 va a valer la pena».

Marina, 17 años

«2017 es fruto de la línea política de 2016. Tengo una gran preocupación, que creo que comparto con mucha gente, y es la banalización y la normalización del fascismo y el nazismo. Además del auge de esta derecha radical, gracias a las redes sociales y en especial a Twitter, noto que está habiendo un gran crecimiento de la conciencia de clase de los movimientos de izquierdas, el antirracismo y, sobre todo, una gran conciencia del movimiento feminista. Se están creando nuevos colectivos, se está debatiendo cada vez más y estoy muy feliz por ello.

Pero también noto que el movimiento se está despolitizando, se está tornando más liberal, cuando el feminismo es una lucha puramente política. Para mí no tiene sentido preocuparte por el feminismo en casa pero no por la mujer que te está cosiendo las Nike, o que el feminismo se limite a ser cis, hetero y blanco.

«Me preocupa la liberalización de luchas sociales como el feminismo, el antirracismo o el antiespecismo. Creo que todas ellas deberían mirarse desde una cosmovisión de clase»

También me preocupa la liberalización del antiespecismo; todo para mí se debería mirar desde una cosmovisión de clase. No veo lógico primar una lucha que defienda a los animales ante los millones de obreros que se explotan todos los días, primero consigamos respetar como mínimo los derechos humanos, y luego sigamos con otras luchas… No digo que no sean compatibles, pero lo primero es lo primero, sabiendo incluso que miles de empresas como McDonald’s se lucran vendiendo productos veganos y vegetarianos.

Culturalmente, creo que 2017 ha sido el año del trap, un movimiento que deriva del rap y que, aunque en sus letras afirma que viene de la calle, se desvincula del movimiento obrero y de luchas que inicialmente estaban en el hip hop e incluso abraza la ideología neoliberal. También me preocupa que, tristemente, muchas veces encierra mensajes machistas».

Martín, 17 años

«En 2017 hemos asistido a una mejora de la economía que ha afectado mayoritariamente a las grandes empresas, mientras que los empleados aún esperan resultados. Los que han abandonado la cola del paro lo han hecho para ocupar puestos provisionales, que solo les proporcionan un futuro incierto. La economía solo ha mejorado paro los de arriba, en definitiva.

También he observado este año una radicalización de las posturas ideológicas de los partidos políticos, haciendo que la toma de una decisión se vuelva una odisea. Todos permanecen firmes a sus ideales en lugar de llegar a un consenso.

«La economía solo ha mejorado para los de arriba y los que abandonan la cola del paro lo hacen en condiciones precarias»

Cómo no, es imposible hablar de 2017 sin mencionar algo que ha inundado nuestras pantallas, y no hablo del independentismo catalán, sino de Operación Triunfo 2017, un maravilloso programa de televisión que, lunes tras lunes, me tiene pegado a la pantalla. La Llamada ha sido, desde mi punto de vista, el gran estreno del año, y me ha encantado que Fangoria saque no uno, sino dos álbumes.

Para terminar, resulta curioso el gran apoyo que han recibido en redes sociales ciudades como Manchester, Las Vegas o Barcelona después de haber sufrido ataques terroristas este año frente a países como Afganistán, Irak o Siria que, a pesar de estar en el podium de los países afectados por el terrorismo, parecen no ser tan importantes para los internautas».