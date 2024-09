Cinco artistas hablan sobre el impacto cultural de David Lynch en su música

Sigue a THUMP México en Facebook

En la edición en DVD del 2007 de Twin Peaks, hay un breve destacado sobre la realización de la música de la querida serie de culto de los 90s por parte de David Lynch, presentando a su colaborador frecuente Angelo Badalamenti. Sentado frente a un piano Fender Rhodes, el compositor detalla cómo realizó la memorable y dramática pieza central, «Laura Palmer’s Theme«, y la reacción de emoción del director al escucharla por primera ocasión.

Con este dialogo, el compositor chileno-estadounidense, Nicolas Jaar abre su Essential Mix del 2012 para la BBC Radio 1, aunque difícilmente él es el primer artista de todos los géneros en obtener inspiración por parte de Lynch y del trabajo de sus colaboradores. Desde DJ Shadow sampleando la ominosa proclamación de The Giant en su audaz álbum debut de 1996, Endtroducing…, hasta el productor australiano Ben Frost titulando una canción del 2009 de la misma forma que uno de los personajes más infames del director, estas referencias van desde lo más sutil hasta las completamente obvias. No es de sorprender que el término «Lynchian», como lo señala un artículo de NME del 2014, se haya «vuelto algo como una palabra clave para cualquier banda que emplee tratamientos de voz etéreos y sintetizadores texturizados».

Con el misterioso Blue Velvet celebrando su 30 aniversario y Twin Peaks regresando en el 2017, con artistas como Trent Reznor de Nine Inch Nails, Sky Ferrera y Ruth Radelet de Chromatics participando en papeles que aún desconocemos, no hay mejor momento para dar un vistazo a la música de las cintas y programas de TV de Lynch. Desde el veterano del techno, Moby, hasta el auto-proclamado «súper fan nerd», Jamie Stewart del grupo experimental estadounidense Xiu Xiu, hablamos con cinco artistas para descubrir cómo su exposición al trabajo de Lynch dio forma a sus propias carreras como musicos.

Jamie Stewart (Xiu Xiu, HEXA)

«Cuando era muy joven, el show [Twin Peaks] estaba en televisión y recuerdo que realmente no lo entendí por completo y me asustaba un poco. Después, llevé a mi hermano más joven a ver Fire Walk with Me cuando salió en el cine que estaba al final de la calle de nuestra casa y no sabíamos que era. Debo haber tenido como 14 años y mi hermano debe haber tenido 8. No tengo idea de por qué dejaron a dos pequeños niños en una de las cintas más horrificas que se hayan hecho, pero nos sentamos y nos espantamos hasta el carajo. Cuando fui un poco mayor, alguien me mostró Wild at Heart y en esos días, ya era capaz de digerirla de una forma constructiva.

Si Xiu Xiu tuviera que enumerar cinco grandes influencias, una de ellas seria David Lynch diagonal Twin Peaks. Sólo hemos hecho covers de canciones que han tenido un efecto realmente profundo en nosotros como fans de la música y como musicos, ninguno de nosotros ha dicho ‘oh, yo puedo hacer un mejor trabajo que Nina Simone‘ o David Lynch o Angelo Badalamenti. Los retos fueron muchos. El primero y más importante, estas son algunas de las piezas más queridas en la música moderna popular, puedes cantar las primeras dos notas del tema de apertura e inmediatamente la gente sabe qué es. Queríamos que nuestros covers reflejaran la forma en que la música nos ha dado forma como interpretes. Creo copiarlos habría sido lo opuesto a reverenciarlos, tomando ventaja de estas queridas canciones sin darles nada a cambio.

Es algo así como preguntar por qué a la gente le gusta Hendrix o por qué a la gente le gustan los Rolling Stones o por qué a la gente le gusta Joy Division. Fundamentalmente, es algo súper considerado e increíblemente bien hecho. Creo que la cosa para mi sobre la música de la serie y de las películas que resuena tanto es que es una combinación sin bordes de ser muy, muy asustadizo en ocasiones, muy, muy divertido en otras, increíblemente simple, increíblemente romántico, pero también sin pretensiones. No puedo pensar en ninguna otra música que sea todas estas cosas al mismo tiempo de forma tan exitosa».

Jon Hopkins

«En mi segundo álbum, Contact Note del 2004—el cual estuve escribiendo en el 2002 y 2003—si escuchas los últimos tres tracks, a una sección muy lynchiana y muy oscura en algunos de ellos, donde creo que canalicé la inspiración que recibí de él. El final del track «Nightjar«, no sé si alguien lo ha notado, pero tiene una calidad soñadora, que para mi se siente como un homenaje directo. Siempre ha existido un elemento cinematográfico en mi música y David Lynch es mi director favorito, así que siempre hay elementos que se cruzan. Él es conocido por trabajar de cerca con Badalamenti, y me encanta la idea de un director teniendo una relación de toda la vida con un compositor, en aquellos días en que yo esperaba encontrarme a mi mismo».

Lawrence English (Room40, HEXA)

«Jamie [Stewart] y yo nos conocimos a finales de la década pasada y hemos trabajado en una colaboración de HEXA lentamente, pero luego vino la oportunidad con la exhibición de Lynch [los dos fuimos comisionados para musicalizar una retrospectiva del director presentando las series Factory Photographs en la Galería de Arte Moderno de Brisbane a inicios de este año] surgió y básicamente nos dio en muy buen enfoque. Realmente disfruto proyectos donde hay un marco muy fuerte o un límite con el que tienes que trabajar. Básicamente escribimos un montón de material y esencialmente estábamos intercambiando archivos por Dropbox, el amigo de todos, y entonces Jamie llegó algo temprano así que tuvimos un par de días para practicar y desarrollar la pieza. Pienso que durante esta actuación surgieron un montón de nuevas ideas, porque fue algo improvisado y yo imagino que las piezas que presentemos el próximo año tendrán otra dimensión.

Cuando tenía 15 años, me metí mucho en el cine, pero cosas particular como la explotación de gente negra, ninguna onda, cine de transgresión y, obviamente, Lynch fue una parte importante de ello, particularmente Eraserhead. Al mirarla fue la primera ocasión que me di cuenta de algunos aspectos, qué role juegan los sonidos en el filme. Al mirar el video de Angelo hablando sobre la estructura de Twin Peaks, el cambio en esa canción es tan inesperado y profundo y creo que eso es lo que muchos artistas aspiran en términos técnicos. Esos momentos donde te quedas como «wow, cómo llegué ahí desde ese punto», es como si hubieras pasado por un portal o un agujero negro y hubieras salido del otro lado, de algún modo el reunir estas cosas que posiblemente puedan parecer disparatadas en cualquier otra circunstancia.

En los filmes de Lynch, y creo que hay otros cineastas que hacen esto también, está este acercamiento de varios niveles de música y sonido donde los límites entre esas cosas no son claros ni delineados. No estás realmente seguro donde el diseño de sonido se detiene y la música comienza. La música se mueve junto a la narrativa de cierta forma y las piezas se vuelven casi como las voces de los actores en los filmes. Es mucho sobre esta clase lenguaje como acústico que él ha desarrollado que no se parece al de ningún otro cineasta—no está interesando en el efecto de sonido, yo diría que está interesado en afectar el sonido».

Moby

«Creo que fue en 1990 y yo había escrito este track de techno muy oscuro y minimalista llamado «Go». Había un sello británico que quería publicarlo y necesitaban un remix, así que agregué un montón de percusiones pero ahí lo sentía muy disperso. Estaba obsesionado con Twin Peaks y estaba trabajando en el remix y tomé un descanso para mirar un episodio y escuché «Laura Palmer’s Theme«. Apague el VCR, caminé hacía mi estudio y toqué, porque las notas son muy, muy sencillas. Así que las reproduje en un viejo sintetizador Yamaha y fue el pegamento que sujetó el remix. Era mi segundo lanzamiento y «Go» terminó entre los diez mejores tracks de todo Europa. No tenía idea de que nadie además de mis amigos y yo lo escuchariamos.

Veo a David Lynch como un cineasta muy utilitario, y lo que quiero decir con ello es que cada elemento que él puede utilizar para afectar a su audiencia, lo utiliza. No creo que él sea un cineasta académico, no creo que sea un cineasta esotérico, creo que é está realmente tratando de crear algo que tiene un montón de impacto para él y la gente que pone atención a lo que él hace. Claramente, casar la música con un filme es una forma de lograrlo, creando más un impacto emocional, ya sea con Inland Empire, o Blue Velvet o Twin Peaks.

La gente se vuelve al arte por muchas razones, pero al final del día más seguido o no, la forma en que la gente responde al arte es emocional. Finalmente eso es lo que David Lynch ha hecho, ha arrestado estos momentos muy personales y subjetivos y los ha puesto afuera en el mundo, y han afectado a la gente emocionalmente. Si estás haciendo arte y no está alcanzando a la gente emocionalmente, simplemente no estará alrededor por mucho tiempo.

Zola Jesus

«Tenía 13 años y tenía en mis manos una copia coreana de Eraserhead. Era la primera vez que había visto algo de Lynch. La primera vez que la mire no sabía que pensar, se sentía tan lejana a todo con lo que era familiar, como que me aterraba. Pero eventualmente esa intriga y curiosidad en su mundo se construyó dentro de mi y no pude dejar de mirarla, quería más.

Creo que sus elecciones musicales son tan especificas y evocan una asociación tan fuerte que es fácil caer en su encanto. Su música, tanto como su trabajo como un todo, una versión inclinada de la realidad basada en una sensación muy personal de recuerdos y nostalgia. Se siente vagamente familiar e inocente, pero entonces siempre hay algo muy insidioso sobre ello. Al mismo tiempo, es de amplia visión y muy siniestro.

La música en sus trabajos es tan importante como la imagen. Funciona en tándem con lo visual para crear una atmósfera única que es realmente singular. Esa profundamente evocadora construcción del mundo era magnética, y en mi propia música he tratado de crear una sensación similar de realidad suspendida».

El Festival de Ruptura de David Lynch se llevará a cabo del 8 al 9 de octubre en Ace Theatre Hotel and Theatre en Los Ángeles, encuentra más información aquí.

Max Mertens está en Twitter.

