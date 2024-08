Cinco bandas muy cabronas representando a México en el Hell and Heaven 2018

Hablar del status del metal en México es meterse a la boca del lobo, no es un tema para el que sus devotos tengan una respuesta unificada y rápida. En el caso de la actuación de bandas locales en el Hell & Heaven en particular, como en todo gran evento de metal en nuestro país, la actuación de los locales viene acompañada de comentarios variopintos en las redes, espacio donde los fans mexicanos sacan a relucir posturas incluso polarizadas.

Con la temporada H&H comienza también la típica controversia on-line sobre si tal o cual banda Mexicana es o no lo suficientemente buena como para figurar en el cartel, o de plano llegamos al cansadísimo “no hay/sí hay escena en México,” a comparar México con otros lugares (usualmente EUA, Inglaterra o algún país escandinavo) y hay quien llega a decidir de un tecladazo que «ninguna de las bandas mexicanas vale la pena». Así de lamentable. Así de cuadrado. Así de irracional y risible.



Pero este tipo de opiniones extremas dan lo mismo finalmente ya que esto, por supuesto es un escenario que se vive día a día en las redes sociales entre la opinocracia cuando se habla sobre cualquier tema musical, y que esta conversación sea con un público más devoto no la hace especial. Por más que se le de vueltas, la discusión no va por ahí, aunque algunos necios opinen lo contrario. Los hechos son:

– Hay una escena viva de metal en Méx

– Ésta es bastante grande

– Existe desde hace muchos años

– No le importa lo que pienses



No sabemos si la discusión comenzó con la generación Avándaro, pero ésta nos dio los primeros despuntes del proto metal gracias a bandas como los Dug Dugs, Ciruela, Medusa, Enigma, El Tarro de Mostaza y muchos más. Los ochenta nos dieron a Luzbel, Next, Ramses y varias bandas más; el thrash llegó con Mákina y Raxas, y el death con Transmetal, The Chasm y Acrostic, entre muchos otros, mientras que el stoner comenzó a toser con The Sweet Leaf a principios de los noventa, y la blasfemia del black se dio gracias a exponentes como Xibalba y Funereal Moon. Desde que hay rock pesado han habido bandas que lo han practicado en nuestro país y hay quienes lo hacen como endemoniados virtuosos.

En términos de impacto en comparación con otros países latinoamericanos, México no ha tenido el culto que las escenas en Brasil, Chile y Colombia han alcanzado, estos gracias a sus contribuciones al underground extremo de los 80s que llegó a oídos de eminencias como Mayhem y Napalm Death, pero sí mucha calidad. Hasta hoy tenemos grandes exponentes de todos los subgéneros, aunque podríamos decir que muchos están algo segregados y no se ven beneficiados por las actitudes elitistas que encontramos casi en todos lados donde haya música con un fandom. Falta mucho, sí; pero no escena.

El Hell & Heaven presenta a algunas de las figuras más legendarias del género, desde Ozzy Osbourne y Judas Priest hasta aledaños pero míticos como L7 y Refused. Pero también temprano podemos encontrar a algunas de las mejores bandas haciendo algo interesante hoy en día en México. Aunque escogimos cinco que para nada son los únicos que valen la pena, por eso te invitamos a llegar temprano y escuchar lo que el país tiene que ofrecer en esto de los riffs distorsionados.

Cardiel

El dúo venezolano ya lleva bastantes años en nuestro país, al grado de que se han convertido en unos obligados de la escena stoner de México. Así que vamos a adoptarlos como mexicanos para nuestros fines particulares. Con riffs tan gordos como el que alenta la fila en el Little Caesar, intensidad como la de 50 osos y solo un toquecito de ruido para darle a todo más desenfreno, Cardiel te pondrá a echar el slam con las canciones de sus lanzamientos Local Solo y Aloha From Fuzz, este último del año pasado. Aunque nada más son dos, no tienen madre cuando pisan un escenario.

Los Viejos

Estos enmascarados de latex traen una actitud que los ha hecho de las bandas más entrañables de la escena skate así como del punk en nuestro país, aunque son un poco más pesaditos que lo que acostumbran ambas. Con canciones rasposas donde le sacan todo el potencial a la batería y riffs simples pero rompehuesos, Los Viejos traen suficiente humor como para armar un show inolvidable pero más que nada sacan una brutalidad que es mejor apreciada en vivo, aunque checa su más reciente disco, Sociedad del Miedo, para que vayas midiendo el agua.

Strike Master

Uno de los grandes nombres en cuanto al thrash nacional se trata, Strike Master tiene todo lo que hace de este estilo uno de los más disfrutables en el slam. Riffs a todo, solos al doble, canciones que hacen que la adrenalina suba y pesadez como se debe. Llevan desde el 2005 dándole y traen una discografía bastante numerosa, por lo que riffs no les van a faltar nunca. No está de más mencionar que son de los más constantes y representantes de una facción thrashera del país que no le pide a otras en cualquier latitud.

https://www.youtube.com/watch?v=mHQKazIcL8M

Lack of Remorse

Desde Cuernavaca, Lack Of Remorse es una de las bandas que mejor representan el metalcore en nuestro país. Aunque hay cierto estigma alrededor de este género, LoR lo hacen como los grandes: las partes metaleras dignas a ese calificativo, los gritos recios y los coros melódicos suficientemente memorables como para que todos cantemos como si todos nos las supiéramos. Se han armado bastantes giras y llevan tres discos en su haber, el más reciente siendo The Bacon Chronicles II.

The Warning

La historia de The Warning comienza con un video, vemos a las tres hermanas Dany, Pau y Ale –cuyas edades abarcan de la primaria a la preparatoria– tocando un cover perfecto de “Enter Sandman.” Siguiente acto, se vuelve viral y las lleva a todos lados, inclusive al show de Ellen DeGeneres. Aunque parezca un caso más de sensaciones que el internet nos ha dado, en el poco tiempo que llevan tocando se han consagrado en un acto de rock pesado muy redondo, inclusive lanzando un álbum bajo el nombre de XXI Century Blood. The Warning son mucho más de lo que aparentan.

Marcos está en el mosh pit de Twitter