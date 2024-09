Cinco bandas que perdieron a un integrante y casi no logran reemplazarlo

Tocar en una banda es de las mejores experiencias que puede tener un músico. Lo pone a prueba a nivel rítmico, armónico y melódico, crea una consciencia de puesta en escena y lo ensambla con el resto de músicos (algo que no se puede aprender por medio del estudio solitario). Sin embargo, armar una banda —o simplemente tocar con otra persona— puede ser más difícil de lo que uno cree. No siempre los integrantes viven en la misma zona, lo que hace difícil el desplazamiento; en otras ocasiones no se tienen los instrumentos necesarios; y a veces los gustos musicales simplemente no son compatibles. Incluso cuando todos estos problemas se solucionan, cuadrar horarios es un infierno. Pero a veces los astros se alinean, todo funciona y nace una banda.

Esto pasa hasta que un integrante se va y toca reemplazarlo. En algún punto, a todos nos ha tocado lidiar con eso, incluso a grandes agrupaciones de nivel internacional. Estas bandas, con toda su fama y fortuna, han pasado por los mismos problemas que los músicos de a pie, solo que a ellos les ha tocado realizar audiciones con cientos de músicos, buscar en los lugares más recónditos del planeta y pagar contratos de millones de dólares. Definitivamente, nadie la tiene fácil.

En los casos que reseñamos a continuación existen muchas formas de solucionar el problema: viajes alrededor del mundo, audiciones, avisos de prensa, reuniones privadas… En fin. Pero quienes no podemos darnos ese lujo, debemos recurrir a las estrategias tradicionales: dejar avisos en ensayaderos, preguntar a los amigos y publicar en redes sociales como Facebook o Twitter.

Con aplicaciones como Bandwidth, el tedio de pegar avisos en ensayaderos podría desaparecer.

La industria de las aplicaciones, incluso, ha diseñado una herramienta para resolver la situación de bandas locales. Bandwidth, por ejemplo, permite localizar a músicos cercanos, con gustos musicales similares y permite conocer el material a través de videos de Youtube y canciones de Soundcloud. La aplicación además da la posibilidad de crear filtros para buscar únicamente, por ejemplo, a un baterista (que siempre escasean) o a un grupo de gente para hacer un jam sin que necesariamente se vuelva una situación de compromiso en una banda. Adicionalmente, Bandwidth ayuda a reducir las búsquedas y audiciones ya que muestra el nivel de cada músico y sus gustos musicales según Facebook. Y lo más importante de todo —teniendo en cuenta que hablamos de bandas locales—, la aplicación es gratuita.

¿Será que esto le llegó muy tarde a Axl Rose?

1. Metallica

La legendaria banda de Los Ángeles empezó cuando James Hetfield respondió a un clasificado publicado por Lars Ulrich en un periódico local. Después de un par de años de consolidación —y de pasar por miembros como Dave Mustaine en la guitarra y Ron McGovney en el bajo—, Metallica llegó a su formación legendaria, compuesta por Hetfield en la voz y la guitarra rítmica, Ulrich en la batería, Kirk Hammett en la guitarra líder y Cliff Burton en el bajo.

Después de la trágica muerte de Burton en 1986, sin embargo, fue difícil para la banda reponerse y encontrar un reemplazo digno del mítico bajista de «For Whom the Bell Tolls» y «Anesthesia (Pulling Teeth)». Dos grandes audiciones de nivel nacional se llevaron a cabo. La primera, en 1986 —y después de entrevistar a más de 50 músicos—, resultó en la contratación de Jason Newsted. Sin embargo, Newsted tampoco fue el indicado. En 2003 Metallica emprendió la búsqueda una vez más. Volvieron a hacer audiciones en las que participaron los bajistas de bandas como A Perfect Circle, Kyuss, Nine Inch Nails a incluso el de Alanis Morissette. Después de tres meses, el puesto fue para Robert Trujillo. Hoy en día siguen tocando juntos.

2. Red Hot Chili Peppers

Los Chili Peppers han pasado por numerosos cambios de formación. Sin embargo, la alineación dorada —la de «Californication», «Snow (Hey Oh)», «Under the Bridge» y «Give it Away»— consistió del vocalista Anthony Kiedis, el bajista ‘Flea’, el baterista Chad Smith y, por supuesto, el guitarrista John Frusciante. Y, aunque los Peppers también cambiaron de bateristas en sus primeros años, el gran problema siempre fue con la guitarra.

Desde su formación y hasta el día de hoy, la lista de guitarristas de la banda es la siguiente: Hillel Slovak, Jack Sherman, John Frusciante, Arik Marshall, Dave Navarro y Josh Klinghoffer. Vale la pena anotar que, tanto Slovak como Frusciante, fueron parte de la banda en dos periodos distintos y son, tal vez, los más influyentes hasta la fecha. Aunque en este momento los Peppers tocan con Klinghoffer, muchos dicen que no es lo mismo desde la partida de Frusciante en 2008.

3. Dream Theater

Pocas bandas de rock (¿o metal?) progresivo han logrado llegar al nivel de éxito comercial al que ha llegado Dream Theater. Y aunque la banda tuvo algunos cambios en sus primeros años (tanto en los teclados como en la voz), ninguno fue tan significativo como cuando su baterista de toda la vida, Mike Portnoy, dejó a la banda.

La renuncia de Portnoy fue tan devastadora para el grupo —en especial para Petrucci— que por un momento consideraron disolverse. Esto, por supuesto, no fue lo que ocurrió. De hecho, los miembros restantes procedieron a hacer un reality para encontrar al nuevo baterista. Los audicionados incluían a Marco Minnemann y Aquiles Priester pero, al final, el banco de la batería fue ocupado por Mike Mangini. Es indudable el talento de Mangini pero, ¿fue suficiente para reemplazar al legendario Portnoy?

4. Journey

Journey nos ha dado algunas de las baladas más memorables de los ochenta; desde «Open Arms», hasta «Faithfully». Pero también nos dio inolvidables temas de rock como «Any Way You Want It» o «Separate Ways (Worlds Apart)». En gran parte, esto fue posible gracias a la increíble voz de Steve Perry, cantante de la banda desde 1978 hasta 1998.

Tras su partida, empezó la búsqueda por un nuevo vocalista, tarea difícil, teniendo en cuenta el impresionante rango y color de voz de Perry. Por un tiempo la banda recurrió a Steve Augeri, quien cumplió con las tareas vocales hasta 2006, cuando sufrió de una fuerte infección en la garganta. Después de una larga búsqueda, la banda encontró a su vocalista al otro lado del mundo, en Filipinas. Arnel Pineda, vocalista de la banda filipina The Zoo, fue descubierto a través de YouTube. Los miembros de Journey le enviaron un correo, manifestando su interés, pero Pineda creyó que esto era una simple broma. Después de que un amigo le insistiera en responder el correo, Pineda habló por teléfono con los miembros de la banda y seis meses después había sido escogido como el nuevo vocalista de Journey.

5. Guns N’ Roses

Es claro: si hay una banda que no ha sabido lidiar con problemas de alineación, esa es Guns n’ Roses. Todo empezó con Steven Adler, baterista de Appetite for Destruction, a quien sacaron del grupo por su adicción a la heroína. Tras eso, se vieron los despidos del guitarrista rítmico Izzy Straddlin y su reemplazo, Gilby Clark. Finalmente, en 1997, Guns N’ Roses se convirtió en la banda de Axl Rose, pues en ese año salieron el bajista Duff McKagan, el baterista Matt Sorum y el guitarrista Slash.

Estos constantes cambios en la formación produjeron uno de los retrasos en álbumes de estudio más prolongados en la historia del rock. Chinese Democracy, en el que supuestamente se empezó a trabajar desde 1993, vio la luz el 22 de noviembre de 2008. Al final, fue necesario que los tres miembros clave (Axl, Duff y Slash) se reunieran para que la banda cogiera vuelo nuevamente. En 2015 salieron juntos de gira y desde entonces han gozado de una popularidad con la que no contaban desde sus grandes clásicos.

