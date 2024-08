5 lecciones financieras que aprendimos del rap

Presentado por Bancolombia

Suena absurdo, al pensarlo, pedirles consejos financieros a los raperos. Ellos que solo han hablado de mujeres y de derroche, de placeres y de coches, de islas paradisíacas donde pasan sus noches ¿no? Pues no. En el rap ha habido reflexiones sobre las finanzas por parte de artistas que, a lo largo de su carrera, han aprendido que no todo puede ser estar tirando billetes en los videos mientras las botellas de champaña siguen llegando. A continuación, las cinco lecciones financieras que se pueden aprender del rap.

Videos by VICE

1. La plata debe durarle a varias generaciones y por eso las inversiones son importantes: Jay Z

A lo largo de su carrera, Jay Z había predicado la importancia de gastar y gastar sin parar, con canciones como “Big Pimpin” como grandes ejemplos de este estilo de vida. Sin embargo, su último álbum, 4:44, mostró a un Jay Z más responsable, preocupado por el futuro financiero de su familia. A lo largo del disco hay lecciones de economía personal, pero hay dos que destacan.

En “Legacy” habla de la importancia de que su plata dure varias generaciones, y que las empresas que tiene también sirvan para asegurar el futuro de su familia. No solo para que ellos vivan bien, sino para que también puedan invertir en proyectos de personas como él que, como Jay Z en un primer momento, no encuentren estas oportunidades en otro lugar. “Vamos a empezar una sociedad dentro de una sociedad. Eso es grande, como la Liga Negra. Hubo un tiempo en que América no nos dejaba jugar. Esos tiempos están de vuelta, pero ahora se llaman AfroTech. La clave es la riqueza, que se extienda a lo largo de las generaciones”, rapea el de Brooklyn en “Legacy”.

Por otro lado, en “The Story of O.J.”, Jay Z revela un consejo más específico, como invertir en arte, todo con la esperanza de alcanzar libertad financiera, pues no tiene sentido vivir como rico si va a morir como pobre. Por eso, cuenta, invirtió un millón de dólares en arte. A los dos años, lo que había comprado ya valía 2 millones; unos años después, valía 8 millones de dólares. Y eso no es para él, dice: “No puedo esperar a darle esto a mis hijos. Pueden pensar que soy burgués, eso está bien. Estoy intentando darles el valor de un millón de dólares de conocimiento por solo diez dólares”, explicó en la canción, haciendo referencia al precio del disco. Así, la mejor inversión puede ser no solo en uno mismo, sino en algo que asegure el futuro familiar.

2. No fíes y otras lecciones aprendidas en las calles: The Notorious B.I.G.

Antes que nada, descansa en paz, Biggie. Probablemente el mejor rapero de la historia, Biggie Smalls reflexionaba sobre plata constantemente en sus canciones. Sobre todo, en su segundo álbum, Life After Death, se pueden encontrar varias canciones relacionadas directamente con la plata. Los mejores de su consejos financieros se encuentran en “Ten Crack Commandments”, canción en la que cuenta lo que aprendió de sus negocios en las calles de Brooklyn. Un manual para que triunfes en tus negocios, una guía para el emprendimiento. Acá van cuatro de esos mandamientopremios.

Nunca dejes que nadie sepa cuánta plata tienes, porque eso puede despertar celos Nunca dejes que nadie sepa tu próximo movimiento, muévete en silencio No fíes Mantén separado los negocios de las finanzas familiares

En el resto del disco se pueden encontrar las reflexiones contradictorias de Biggie sobre la plata. La ama fervientemente y haría lo que fuera por conseguirla, como anuncia en “I Love The Dough”. Sin embargo, también admite que mucha plata sin control y sin saber cómo manejarla es una carga difícil de llevar, como dice en “Mo’ Money Mo’ Problems”.

3. Busca que te paguen en acciones, no solo en plata: Beyoncé

A falta de un experto de las finanzas, la familia Carter (el apellido de Jay Z), tiene dos: su esposa Beyoncé también ha ido soltando gemas de sabiduría en sus canciones por un tiempo. La máxima ha sido el consejo que rapeó en “Apeshit”, el sencillo de su disco colaborativo con su esposo, EVERYTHING IS LOVE. Antes de anunciar sus gustos caros, como los famosos relojes Philippe Patek, explica cómo piensa financiarlos. “Dame mi cheque, pon respeto en mi cheque. O págame con acciones, y verás cómo salgo de la deuda”, rima la Queen B. Rápidamente abre una perspectiva interesante: los pagos no siempre tienen que ser en plata, sino que la participación con acciones también puede ser una opción atractiva. Uno, porque confiere más poder al que las recibe, su participación no acaba con el pago, sino que las acciones lo autorizan para tener control sobre el proyecto, empresa o lo que sea. Y, dos, porque puede ser un pago que no se acaba a corto plazo, sino que se sostiene a lo largo del tiempo.

4. Invierte el 75% de lo que ganes: Outkast

Una de las agrupaciones más importantes de la historia del rap, y que revolucionó el juego al poner el sur de Estados Unidos en el mapa con un estilo que igual mantenía la atención lírica que caracterizaba a Nueva York, Outkast ha hablado de todos los temas: amor, familia, violencia, introspección, etc. En “Hollywood Divorce”, un corte de su último disco, Idlewild, André 3000, en la mitad de su verso, esboza una lección importantísima sobre finanzas y planeación económica. “Prométanme que van a acumular la plata, que van a ganar mucha. Pero, sobre todo, prométanme que van a invertir tres cuartos de todo eso ¿Para qué? Para que sus hijos puedan tener mucha plata”.

Este consejo va por la misma línea del de Jay Z: es importante pensar en el futuro. Sin embargo, el de André 3000 tiene la ventaja de que es específico en cómo planear hacia el futuro, determinando la cantidad exacta que se debe invertir para que la descendencia pueda vivir tranquilamente. Probablemente invertir 75% es una meta imposible para el grueso de la población, pero en todo caso, sirve pensar en invertir lo más posible. Gracias, André, por tanta sabiduría.

5. Gastar y gastar no soluciona problemas más profundos: Kanye West

En sus primeros años, Kanye West era uno de los raperos que más criticaba el sistema consumista de Estados Unidos. En su debut College Dropout descansa una de sus canciones más importantes: “All Falls Down”. En esta, Kanye examina distintas situaciones en las que el gasto desaforado buscando llenar vacíos solo termina mal. Aunque no lo dice explícitamente, se puede entender una lección: gastar por gastar termina siendo, además de irresponsable, contraproducente; no compra la felicidad y, además, deja en evidencia problemas más grandes. En la canción, Kanye relata en primera persona cómo siempre debe tener relojes finos, y camisetas de marca, para poder presumirlos. Eso, parecería, es el Sueño Americano, pero termina siendo una muestra de baja autoestima.

Las lecciones financieras se ocultan donde menos lo esperamos, hasta en las canciones de rap. A través de sus vivencias, los raperos pueden contar lo que han aprendido sobre su relación con el dinero para que otros puedan aprender y manejar mejor el suyo, desde su realidad, claro. Esta educación financiera es la que busca generar este proyecto de Vice y Bancolombia, sea a través de la música, de las películas o del arte.