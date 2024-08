Cinco mujeres hablan de las peores experiencias en las que fueron juzgadas por sus cuerpos

Este artículo se publicó originalmente en VICE Grecia.

Nuestra sociedad no teme establecer estándares de belleza poco realistas, especialmente para las mujeres, y tampoco es tímida para juzgar duramente a aquellas que se alejan demasiado de ellos. La presión sobre muchas mujeres para encajar es constante, independientemente de si podrían, incluso si quisieran, cambiar cualquier aspecto de su apariencia.

Hablé con cinco mujeres sobre las formas en que fueron juzgadas por su cuerpo: por haberse sometido a una mastectomía, por una afección de la piel o por no perder peso. Hablamos sobre cómo se sintieron, cómo lidiaron con el juicio en el momento y sobre el efecto que tuvo en sus vidas.

Theo, 27





VICE: Hola Theo, ¿cuál crees que es la parte de tu cuerpo que está bajo mayor escrutinio?

Theo: Recibo muchos comentarios sobre las cicatrices por lesiones autoinfligidas en mis manos y hombros. La gente piensa que son solo un grito inmaduro de atención, pero lo hice en un momento cuando era joven y luchaba emocionalmente. No sabía de una mejor manera para comunicar esas luchas. Antes estaba avergonzada de las marcas, pero después de obtener la ayuda de un terapeuta, me di cuenta de que son solo una parte de lo que soy. Ya no siento la necesidad de esconderlas de las personas ignorantes. Aliento a todos a que hagan lo mismo para buscar ayuda.

¿Qué tipo de comentarios recibes?

La gente me dice lo feas que son las cicatrices y que debería esconderlas para evitar alejar a las personas. Ese tipo de comentarios generalmente provienen de hombres, mientras que las mujeres quieren saber los detalles de lo que me sucedió, lo cual puede ser muy molesto. Ahora sé que simplemente ignoro lo que dice la gente, hasta el punto en que realmente logro sentir que estas personas están llenas de mucha amargura.





¿Cómo han afectado las cicatrices a tus relaciones personales y profesionales?

Tengo suerte de tener a las personas adecuadas a mi alrededor. Mi pareja actual y mis ex siempre han estado bien con mis cicatrices. Mis amigos me apoyan y, en general, mi familia es excelente, aunque hay algunas excepciones.

Lamentablemente, profesionalmente puede ser más difícil. Cuando estaba trabajando en un restaurante me dijeron que siempre debía usar camisas de manga larga para no molestar a los clientes, incluso cuando hacía mucho calor. Decidí hacerlo porque no quería confrontaciones en el trabajo. Y, para ser justos, los gerentes eran estrictos con todo, especialmente con los tatuajes, así que no sentí que me estuvieran molestando solo a mi.

Fotini, 29





VICE: Hola Fotini, ¿cuál crees que es la parte de tu cuerpo que está bajo mayor escrutinio?

Fotini: Mi piel, que ha estado cubierta de psoriasis desde que tenía 16. Esta es una enfermedad autoinmune que puede desencadenarse por el estrés y otros factores psicológicos.

¿Qué tipo de comentarios recibes?

Lo más molesto es que la gente piensa que es contagioso. Luego están las miradas de lástima y disgusto, que, después de todos estos años, he aprendido a diferenciar. Finalmente, los comentarios: me han dicho que parezco un reptil y que mi piel es asquerosa. Los comentarios por lo general provienen de mujeres, los hombres a menudo solo miran con desaprobación.





¿Cómo te sientes con tu cuerpo ahora? ¿Te sientes cómoda yendo a la playa, por ejemplo?

Estoy lo suficientemente cómoda con eso. No he superado por completo todas mis inseguridades, pero la mayoría de los días me siento bien al respecto. La terapia ha ayudado mucho y me ha llevado a aceptar que este es mi cuerpo. Y a pesar de que molesta a otras personas, e incluso a mí misma a veces, he aprendido a amarlo.

¿Esto cómo ha afectado tus relaciones sexuales y amistades?

Sé que hay chicos que me han rechazado en el pasado por eso, a pesar de que no lo han dicho explícitamente. Pero mis amigos y socios han sido una gran fuente de fortaleza porque sé que me ven a mí y no a mi condición. Gracias a ellos, ahora puedo manejar los comentarios mucho mejor de lo que solía hacerlo. En el pasado, la más mínima observación era suficiente para molestarme. Pero ahora no le daré a alguien más el derecho de decidir qué es normal y qué no, cuando se trata de mí.

Despina, 33





VICE: ¿Qué tipo de cosas dicen las personas cuando descubren que te hicieron una mastectomía?

Despina: La gente bromea diciendo lo agradable que debe haber sido tener una «cirugía de boobs gratis». También he estado con colegas que literalmente me dijeron que me «quitara mi seno canceroso» mientras trataba de hacerme un tratamiento de post-radioterapia en el baño del trabajo.

¿Cómo lidiar con comentarios como ese?

Fue impactante al principio, pero con el tiempo te acostumbras. Y cómo lo veo ahora, nadie es inmune al cáncer, podría pasarle a cualquiera. Aprendí a aceptarlo y amar mi cuerpo.

¿Cómo ha afectado esto a tus relaciones personales y profesionales?

Un efecto secundario de la quimioterapia es que casi ha matado mi libido. Pero por el lado positivo, estaría completamente perdida sin el apoyo de mi pareja, familia y amigos. Estoy especialmente agradecida con ellos porque sé que mucha gente en mi posición no tiene un sistema de apoyo sólido.

Elina, 28

VICE EL

VICE: ¿Cuál crees que es la parte de tu cuerpo por la que has sido más juzgada?

Elina: He estado luchando con mi peso en los últimos años, y generalmente recibo comentarios específicos sobre el tamaño de mis muslos y culo.

¿Qué tipo de comentarios recibes?

No son solo los comentarios, sino las miradas. Básicamente, lo primero que hacen mis papás cuando me ven es pesarme con sus ojos. Eso normalmente lleva a una discusión en la que ellos dicen cuantos kilos creen que he ganado o perdido. También he tenido colegas que me dicen que debería perder peso si quiero ser promovida, mientras que algunos de mis amigos insisten en recordarme que no seré capaz de encontrar un novio hasta que adelgace. En general, los hombres tienden a concentrarse en burlarse de mis muslos y culo, mientras que las mujeres tratan de convencerme de que seré una persona más feliz si pierdo algo de peso.

Los comentarios y las apariencias obviamente me hacen sentir aún más insegura sobre mi cuerpo, y he desarrollado una especie de complejo sobre todo el asunto. Pero no tengo problemas para enfrentar a las personas si es necesario. Una vez estaba comiendo y un colega se acercó y me dijo que debería compartir algo de eso con él por mi propio bien. Le dejé claro que lo que había dicho era inapropiado y él retrocedió.

¿Cómo ha afectado esto a tus relaciones personales?

Empecé a rodearme conscientemente de las personas que me hacen sentir cómoda y que no me juzgan mi apariencia. Eso incluye parejas sexuales que no me han impulsado a perder peso y me han demostrado cuánto aman mi cuerpo. Pero, por supuesto, todavía me siento insegura a veces. Por ejemplo, si voy a la playa con un grupo de personas que realmente no conozco, me pongo ropa que me cubra completamente el cuerpo.

Eliza, 30

VICE EL

VICE: ¿Cuál crees que es la parte de tu cuerpo por la que has sido más juzgada?

Eliza: Diría que el vello de mis piernas. Solía pensar que era extraño que las mujeres tuvieran vello en las piernas, pero decidí probarlo después de que un amigo me dijera que era mucho más cómodo. Pero puede ser agotador, también. Como mujer, parece que siempre hay alguien tratando de hacerte sentir mal por lo que decides hacer con tu cuerpo.

¿Qué tipo de comentarios recibes?

Mientras estaba con un amigo en Atenas durante el verano, me pidió que mantuviera mis piernas lejos de él porque le asustaban. Inmediatamente señalé la ironía de que sus piernas eran más peludas que las mías. Pero siguió con eso, quejándose de que las mías eran una «abominación». Después de eso, uno de mis amigos se afeitó un mensaje que decía «VETE A LA MIERDA» en su propio vello de la pierna para hacerme sentir mejor.

También siempre tengo que lidiar con comentarios sarcásticos cuando voy a la playa, aún si decido cubrirme o no, dependiendo de mi estado psicológico en ese momento. Me parece bastante difícil aquí en Grecia en comparación a un lugar como Londres, donde viví durante muchos años. Aquí, se considera completamente normal mirar y hacer comentarios sobre la apariencia de una mujer si se aparta de la norma.

¿Cómo te sientes frente a tu cuerpo ahora?

Es mi cuerpo, y no me importa si lo que decido hacer con él no es aceptado para otras personas. Ellos se pueden guardar sus opiniones para sí mismos.