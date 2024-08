Cinco planes culturales para hacer esta semana en Bogotá

Se acabó el puente y, con él, también «Salsa al parque» y la farra.

Pero no se preocupe, le tenemos planes chimbita para que no se quede sin hacer nada. Hay varias exposiciones de arte y fotografía, una presentación de radioteatro y un proyecto nacido del stopmotion.

Aproveche el tiempo y escápese un rato a nuestros recomendados de la semana.

Una exposición de los momentos más relevantes de la historia

TIMELINE / Entre memoria y conciencia

Casa Riegner- Calle 70a # 7 – 41

Casa Riegner abre sus puertas para la exposición de su cuarta edición de TIMELINE. La exposición, que está conformada por obras inéditas de Beatriz González, Alex Rodríguez , el Colectivo de Arte y Paz de la Universidad del Cauca y una selección de obras históricas de Adolfo Bernal, se centra en rememorar acontecimientos recientes de gran relevancia social y política, sobre todo de nuestro país.

La exposición que comenzó el 9 de noviembre y va hasta el 23 es entrada libre. Aproveche y vaya un rato.

Una exposición escultórica de la ciudad y el espíritu humano

Ensomatosis / Manuel Patiño

Cra. 8B # 57 – 32 (Artestudio)

Mañana, 15 de noviembre, a las 7:00 de la noche, se inaugura la exposición de esculturas de Manuel Patiño, Ensomatosis. Dicha obra reflexiona acerca del deterioro social de la ciudad y la pérdida del espíritu humano, a través de vestigios de cuerpos hechos de telas, resinas y escombros.

«El hombre se encarna en la corteza que lo aísla de la naturaleza, la urbe, la civilización y el consumo».

La exposición se acaba el 2 de diciembre y va desde las 4:00 de la tarde a las 7:00 de la noche, los jueves, viernes y sábados.

Y lo mejor, entrada libre.

Una mezcla de teatro, radio, música y voces

Radioteatro en la Media Torta

Calle 18 # 1 – 05 Este

Los jueves de noviembre son de teatro. Este 16 de noviembre a las 6:00 de la tarde, es la penúltima vez que se dará inicio a una nueva historia de radioteatro en la Media Torta. Con una adaptación especial de la obra En la diestra de dios padre, del autor colombiano Tomás Carrasquilla , este jueves se presentará el capítulo de Peralta y la muerte.

La muestra que mezcla el teatro, radio, música, videoarte y voces, será representada por un grupo multidisciplinar de artistas.

Las boletas las puede conseguir gratis el día del evento en La Media Torta hasta que se complete el aforo.

Una exposición fotográfica sobre los perros callejeros bogotanos

Lupus / Carlos Gomez Salamanca

Alianza Francesa- Sede Chicó- Cra. 11 # 93 – 40

Lupus es un proyecto artístico que muestra el ataque de una jauría de perros callejeros a un vigilante en el sur de Bogotá. La exposición de fotos nace de un cortometraje animado de nueve minutos dirigido por Carlos Gómez Salamanca, realizado a partir de pinturas hechas cuadro a cuadro, dispuestas en forma de stopmotion. Además, hay un documental web que muestra todo el proceso de investigación y realización del proyecto. Ambos trabajos fueron seleccionados para competir en Festival de Cine de Annecy.

¡Es entrada libre!



Una exposición fotográfica de la esclavitud

Cham- a work in progress: memorias de un pasado aún presente / Nicola Lo Calzo

Cra. 5 # 26C – 47/ Torre C- Local 6 (La Balsa)

Esta exposición del fotógrafo Nicola Lo Calzo que comenzó en octubre y termina en enero del próximo año, explora por medio de la imagen, la esclavitud de la colonia y su influencia en la actualidad. Las fotografías pretenden mostrar que todavía existen políticas y acciones coloniales que rodean a las minorías. El proyecto es el resultado de varios viajes de Lo Calzo en ambos lados del Océano Atlántico.

El trabajo del artista ha sido varias veces expuesto en museos, centros de arte y festivales destacados como el Musée des Confluences de Lyon, el Museo Nacional de Fotografía Alinari en Florencia y el Tropenmuseum de Amsterdam. Además, es colaborador de prensa internacional, entre ellos Le Monde (en el periódico y la revista), The New Yorker y The New York Times.

Aproveche que esta exposición también es gratis

* Y la ñapa: una exposición de ilustración

Niña Blanca, Dr. BEFA. Lugar: El infierno, Cl. 74a #22-57.

«Santísima Muerte, niña blanca, dame la fuerza, el corazón y el dominio total de la pintura. Así sea en los lugares más oscuros, ponla siempre frente a mí y que su camino se cruce junto al mío.» – Oración de un niño pintor a la Santa Muerte –



Niña blanca es una exposición individual de pintura. Visiten al Dr. Befa, artista mexicano y miembro del colectivo APC*; que retrata la relación entre la pintura y la calle, eternas compañeras para los que deciden caer en esa telaraña que emana de una lata de pintura.

Entrada libre.