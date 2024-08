Cinco planes culturales que puede hacer esta semana en Bogotá

No importa si una de las metas que se puso para empezar este año fue volverse más culto. Siempre es una buena idea hacerlo, mucho más con estos planes tan ásperos que seleccionamos para usted esta semana.

Un recital de poesía con jam musical incluido, y otro enfocado en literatura joven, la primera proyección de BOGOSHORTS este año, una tarde de cine musical y una visita guiada por las entrañas de la Biblioteca Luis Ángel Arango, son nuestros recomendados para que aproveche su tiempo como debe.

Este lunes 15 de enero, a las siete de la noche, se realizará una edición especial de JAM en La Casa. Habrá un recital de poesía de la revista Plenilunio con Luis Contreras Martignon y Mejia Laganis Nicolas en la guitarra. También se presentarán los poemas del próximo libro Deshacer de Verónica Rincón León con el acompañamiento en la guitarra de Mejia Laganis Nicolas.

Luego habrá un JAM musical, por si quiere llevar instrumentos, voces, cuerpos y talentos para experimentar a lo que marque.

Lo mejor: si va a tocar o cantar, entra gratis, y si solo quiere parchar, solo paga dos lucas.

Una proyección de BOGOSHORTS

BOGOSHORTS sessions — La muerte y el cabro

Cine Tonalá — Carrera 6 # 35—37





Llega la primera parada del año de BOGOSHORTSsessions este martes 16 de enero con la proyección del cortometraje La Muerte y El Cabro, de Juan Pablo Caballero. La historia narra el entierro de la esposa de un hombre en la parte trasera de su casa y una teoría sobre atrapar un cabro solitario para darle un nuevo sentido al episodio.

Entrada libre y crispetas de cortesía.

Lectura de poesía juvenil

Franki Elliot y Camila Esguerra en la BNC

Biblioteca Nacional de Colombia – Calle 24 # 5-60

Cardumen libros inicia el año con una serie de lecturas celebrando el lanzamiento de su nueva colección de poesía juvenil. Frankie Elliot, poeta estadounidense autora de Piano Rats, Kiss As Many Women As You Can y Stories for People Who Hate Love» leerá sus poemas junto a Camila Esguerra, cuya obra prima Insomnio(s) se lanzará el primer semestre de este año.

Una tarde de cine musical

Cinemateca Musical: Almost Famous (Película, 2000)

Vinyl Box Music Center — Carrera 28 # 42—55

Este martes a las siete de la noche inicia la Cinemateca Musical, un ciclo de cine pensado para los amantes de la música. Se presentará Almost Famous, habrá vinilos con la mejor música, y todo se acompañará de comida y bebidas.

Entrada libre, hasta completar aforo. Consumo mínimo: diez mil pesitos.

Una visita guiada en la Luis Ángel Arango

Visitas guiadas: El “lado b” de la BLAA

Biblioteca Luis Ángel Arango — Calle 11 # 4—14

Si es amante de la lectura y quiere conocer lugares escondidos llenos de libros, en la Biblioteca Luis Ángel Arango, este domingo a las diez de la mañana habrá una visita guiada por las entrañas y espacios recónditos de la misma.

Caiga temprano. Es gratis, pero con cupos limitados.