Cinco razones por las que deberías borrar Telegram

Telegram es una aplicación de mensajería con sede en Dubái que tiene más de 400 millones de usuarios. Su fundador, Pavel Durov, que en su momento era considerado el Mark Zuckerberg ruso, se marchó de su país natal en 2014 después de que aliados del Kremlin tomaran a la fuerza VKontakte, otra red social que había creado.

Desde la plataforma, han dejado claro en varias ocasiones que están en contra de las grandes compañías tecnológicas y a favor de los derechos de privacidad. Por ejemplo, en la página de preguntas frecuentes, dicen: “Telegram es una mensajería sin fines de lucro, así que los intereses comerciales nunca interferirán en nuestra misión”. No obstante, a pesar de promocionarse como una versión mejor y más segura de WhatsApp, la política de privacidad de la empresa no es del todo clara.

Te presentamos cinco razones por las que Telegram no es la alternativa que todos estábamos esperando.

Los chats no están cifrados de extremo a extremo por defecto

El cifrado de extremo a extremo sirve para que solo el emisor y el receptor del mensaje puedan leerlo, mientras que cualquier persona que intercepte el mensaje vea solo una retahíla de caracteres sin sentido. WhatsApp ofrece este servicio por defecto en todos los mensajes desde 2016, mientras que Telegram no.

Telegram cifra las conversaciones solo si activas la opción de “chat secreto” individualmente con cada uno de tus contactos. Sin embargo, si alguien que no está en tu lista de contactos te escribe y, por ejemplo, te pregunta si vendes marihuana, la conversación no es segura, aunque hayas activado la opción con todos tus contactos. Los grupos y canales de Telegram tampoco están cifrados por defecto. Si encontraste un canal introduciendo una palabra clave en el buscador de la aplicación, lo más probable es que el chat no sea seguro.

Telegram almacena los mensajes en la nube y, según la política de privacidad de la empresa, pueden ser analizados por “algoritmos automatizados” para prevenir phishing o spam. Pero una investigación llevada a cabo en 2018 por Motherboard halló que la policía alemana había estado espiando conversaciones de grupos de Telegram durante años.

Mientras tanto, Pavel Durov sigue diciendo que la privacidad es un derecho fundamental y hablando de la rivalidad entre Telegram y WhatsApp como una batalla entre el bien y el mal. “El imperio Facebook / WhatsApp / Instagram sigue teniendo a la mayoría de los usuarios de internet cautivos”, escribió en una publicación de un blog de 2019 titulado “Por qué WhatsApp nunca será segura”. “Es el monopolio de Facebook o nosotros. Es la libertad y privacidad o la hipocresía y avaricia”, decía.

Telegram no ha respondido a nuestras preguntas de por qué el cifrado de extremo a extremo no viene por defecto.

Telegram tiene acceso a tus contactos y metadatos

Antes de enviar algún mensaje por Telegram, tienes que permitir el acceso a tu lista de contactos, igual que con WhatsApp. La aplicación copia y guarda todos tus contactos, para poder avisarte cuando alguien que conoces se registra en la plataforma y para “mostrar los nombres correctamente en las notificaciones”, tal y como dicen en la política de privacidad. Esto permite que la aplicación recopile información de gente que ni siquiera está en la plataforma. Otras aplicaciones, como Signal, han encontrado la forma de conseguir esta información de manera anonimizada. Telegram no ha respondido a nuestras preguntas de por qué no implementan un método similar.

Al igual que WhatsApp, Telegram también recopila metadatos, como tu IP y el tipo de dispositivo que usas, y los almacena hasta un año. Las direcciones IP se pueden usar para localizar a usuarios individuales e incluso rastrear sus movimientos.

Puede parecer una cuestión de ciencia ficción, pero Michael Hayden, antiguo director de la CIA y la NSA, dijo esa frase tan conocida de: “Matamos a gente basándonos en los metadatos”. Se refería a una herramienta de aprendizaje automático, llamada SKYNET, que analizaba los metadatos de 55 millones de usuarios telefónicos paquistaníes y determinaba puntos de ataque para los drones del Ejército estadounidense. Entre 2500 y 4000 personas fueron asesinadas por el programa de drones estadounidenses en Pakistán antes de que Edward Snowden sacase SKYNET a la luz.

Telegram tolera a los nazis y conspiracionistas

Tras ser expulsados de Facebook, Instagram y YouTube, muchos grupos de extrema derecha y conspiracionistas emigraron a Telegram. Por ejemplo, en Alemania, la plataforma actualmente acoge a los negacionistas de la covid-19, que a menudo se mezclan con los defensores de ideologías extremistas como el antisemitismo o los seguidores de QAnon. Una investigación de VICE Alemania descubrió que se compartían canciones neonazis libremente a través de la plataforma.

En un informe de una organización de protección infantil alemana, Jugendschutz, se analizaron 206 fragmentos de contenido considerado ilegal bajo la legislación del país, como el negacionismo del Holocausto o la incitación al odio. Descubrieron que Telegram no llegó a borrar un 89 por ciento del contenido denunciado.

Durov es un gran defensor de la libertad de expresión. “Telegram nunca ha cedido a presiones de dirigentes que querían que llevásemos a cabo una censura política”, escribió en una publicación. Pero Telegram ha cooperado con las autoridades en el pasado, específicamente con la Europol (Oficina Europea de Policía), eliminando al año hasta 200.000 cuentas relacionadas con el Estado Islámico. Hemos preguntado a Telegram por qué no hacen lo mismo con el extremismo de derecha, pero no hemos obtenido ninguna respuesta.

Los grupos y canales no son seguros

Los grupos y canales de Telegram son muy prácticos para movilizar a grandes multitudes. Pueden hospedar cientos de miles de cuentas, tienen espacio en la nube de sobra para compartir vídeos y audios y ofrecen semianonimato a los usuarios. Por esta razón, muchos activistas utilizan Telegram durante grandes movimientos de protesta, como en Hong Kong y Bielorrusia, y a Durov le gusta recordárnoslo.

Pero según el sitio de noticias del mundo tecnológico ZDNet, algunos ingenieros de software hongkoneses advirtieron a los manifestantes en 2019 que no usaran la plataforma porque su información no estaba a salvo. De hecho, existen tutoriales en internet para extraer información de usuarios en grupos y canales de Telegram, como el nombre y el apellido o mensajes de los chats, con tan solo un conocimiento básico de programación.

Esta información podría ser usada por regímenes antidemocráticos para rastrear a dónde se envía un mensaje o qué usuarios pertenecen a varios grupos. En comparación, Facebook dificulta mucho más este tipo de análisis. Telegram no ha respondido a nuestras preguntas sobre la extracción de información.

Telegram no colabora con los periodistas

A pesar de su supuesto compromiso con los valores democráticos y la libertad de expresión, Telegram no ha respondido a ninguna de nuestras peticiones de declaraciones. Nos pusimos en contacto con el equipo de la plataforma en febrero y en agosto de 2020, pero no recibimos respuesta.

Conclusión: deshazte de Telegram

Telegram ha confiado en su éxito como una plataforma híbrida entre una aplicación de mensajería y una red social, pero no es la mejor opción si buscas una comunicación segura. Signal, Threema y Wire son mejores, aunque ninguna es perfecta.

Aquí tienes una comparación detallada (en inglés) de la seguridad de las diferentes aplicaciones de mensajería para que puedas tomar una decisión con conocimiento.