Cinco series animadas para superar el final de “Adventure Time”

Artículo publicado por VICE Colombia.

El pasado lunes 3 de septiembre se emitió el último capítulo de Adventure Time, la legendaria serie animada de Cartoon Network creada por Pendleton Ward. Después de diez temporadas, las hazañas de Finn, Jake, Marceline, la Dulce Princesa, el Rey Helado y el resto de los habitantes de la tierra de Ooo llegaron a su fin. Día triste. No hay duda de que el show animado abrió las puertas para un sin fin de creadores y trabajos innovadores en el mundo de la animación. Desde Rebecca Sugar y su ópera espacial con Steven Universe, hasta Patrick McHale y su miniserie dantesca —sí, dantesca, como en Dante Alighieri— con Over The Garden Wall.

Es posible, incluso, que gracias a Adventure Time tengamos series del talante de Rick & Morty. Después de todo, Justin Roiland —creador de la serie y la voz detrás de Rick y Morty— prestó su talento actoral para hacer la voz del personaje Lemongrab, a quien recordamos por su icónico “UNACCEPTABLE”.

En fin, el legado de la serie podría llegar a ser inconmensurable. Es por eso que preparamos una lista para que, en vez de llorar por el final de la serie (igual lo vamos a hacer), veamos algunas otras que fueron inspiradas por la creación de Ward, o que siguen su legado como animaciones innovadoras, atrevidas e inesperadas. Eso sí, no vamos a incluir a Rick & Morty en la lista, precisamente porque ya es igual o más popular que Adventure Time y porque sabemos que, de todas formas, ya la están viendo.

FINAL SPACE

Final Space es una serie animada de TBS creada por Olan Rogers y David Sacks. La serie cuenta la historia de un torpe astronauta llamado Gary, que por equivocaciones y coincidencias termina enfrentándose a la destrucción inminente del universo. El show cuenta con una animación fluida, escenas de acción sorprendentemente buenas, un humor mórbido y las voces de algunos de los comediantes más importantes del momento, como Fred Armisen, Tom Kenny, Conan O’ Brien y Andy Richter. Ah, y el antagonista no es nada más y nada menos que David Tennant.

Para tener en cuenta: Este video de todos los sonidos de Mooncake. Cada “choo-ki-ti” es más adorable que el anterior.

SUMMER CAMP ISLAND

Summer Camp Island es uno de esos shows que descendieron directamente de Adventure Time. La serie fue creada por Julia Pott, quien anteriormente trabajó en el programa de Pendleton Ward como animadora y guionista. La influencia es obvia pues tenemos animales antropomórficos, situaciones alucinantes, conversaciones con la luna, caballos que se convierten en unicornios y niñas brujas.

Para tener en cuenta: Con una estética pastelosa y tierna, Summer Camp Island se acerca a capítulos de Adventure Time como “The Diary” o “Storytelling”.

THE AMAZING WORLD OF GUMBALL

Llegando a su recta final (o al menos a la última temporada bajo el mando de su creador Ben Bocquelet), The Amazing World of Gumball se ha vuelto uno de los shows animados más icónicos de esta generación. Aunque la serie no se aventura en arcos extendidos y desarrollos de personajes que duren más de un episodio (aunque esto empieza a cambiar en la quinta temporada), sí se atreve a explorar como ninguna otra las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías para la animación. Gumball se dedica a un humor meta, que rompe la cuarta barrera, pero que siempre se mantiene al alcance de audiencias más chicas.

Para tener en cuenta: Este video de Gumball y Darwin entregando una pizza. La secuencia es cínica y oscura, pero logra ser divertida y juvenil.

INFINITY TRAIN

https://www.youtube.com/watch?v=oY6kfVWv01k&t=239s

Aunque solo tenemos un piloto y un trailer, este show promete ser extraño, divertido y aventurero. Hay trenes, dimensiones desconocidas, robots y perros parlantes con coronas. ¿Qué hay para no disfrutar? Solo queda esperar que, cuando se estrene, la serie mantenga su tono extraño y sofisticado, y que veamos a más de los increíbles corgis que aparecen en el piloto.

Para tener en cuenta: Este episodio de Adventure Time en el que Finn y Jake quedan atrapados en un tren y que, en cada estación, deben enfrentarse a nuevos desafíos.

STEVEN UNIVERSE

Era imposible hablar del legado de Adventure Time sin mencionar a Steven Universe. La serie fue creada por Rebecca Sugar, quien trabajó anteriormente como storyboarder en Adventure Time y creó arcos tan importantes como el de Marceline y el Rey Helado. Sugar también compuso algunas de las canciones más icónicas del programa de Pendleton Ward, como “I’m Just Your Problem”, “My Best Friends In The World”, “Remember You” o “Everything Stays”.

Ahora, con Steven Universe, Sugar ha creado una de las mitologías más importantes de la animación de los últimos tiempos. Se ha convertido en un estandarte para la comunidad LGBTI, ha replanteado las dinámicas familiares convencionales, ha abordado temas de salud mental, y ha contado con apariciones estelares como las de Nicki Minaj, Patti LuPone, o Uzo Aduba en varios de sus episodios.

Para tener en cuenta: Esta canción de Garnett, interpretada por la cantante Estelle. El tema ha sido elogiado por su representación de relaciones queer y se ha convertido en un himno de fortaleza entre jóvenes LGBT.