Cine, arte y un libro feminista: eventos imperdibles de esta semana en Bogotá

Esta semana empezamos agosto para que, además de estudiar, echar cometa o esperar la entrada a clases, tenga planes varios para descrestar a cualquiera. Entre los seleccionados, le traemos varias exposiciones de arte, la proyección de un cortometraje y un libro que representa el poder femenino.

Háganos el favor y no se pierda ninguno de estos eventos para despejar esos primeros días después de vacaciones.

Estos son nuestros recomendados de esta semana.

Tres exposiciones de arte contemporáneo

Timeline // Esculcando los bolsillos

Casas Reigner

La semana pasada, Casas Riegner inauguró Esculcando los Bolsillos, la muestra inaugural de su nuevo proyecto expositivo titulado Timeline. Con ésta, pone en escena una selección de trabajos objetuales de Liliana Porter, Luis Roldán y Mateo López, para explorar las diversas formas en que el objeto encontrado es modificado, incorporado o replicado, para resaltar su gran potencial poético.





La exposición estará abierta hasta el viernes 11 de Agosto.

Acción experimental

Ante-Ojo

Espacio Odeón (Carrera 5 # 12C – 73)

Acción Experimental – Proyección sonora de «Caliptra» de Beatriz Eugenia Díaz entra en diálogo con la exposición «Ante-Ojo» de María Roldán este martes 1 de agosto desde las 10:00 A. M. hasta las 7:00 P. M.

Además, se llevará a cabo una charla con las artistas moderada por Iñaki Chavarri a las 6:00 P. M. donde se pondrán en contacto estas dos piezas en el espacio, una de ellas enfocada en el sonido y el oír y la otra en el ojo y el mirar.

Entrada libre.

Jaulas de zoológico

Más Allá (Carrera 17 # 71-10)

A primera vista, Jaulas de Zoológico parece dirigir sus preguntas hacia los soportes de la imagen, concentrándose en sus formas más líquidas como el Internet y las redes sociales.

En la obra de María Luisa Sanín Peña, las referencias a la familia Kardashian no solo abordan la translación desde lo real hacia su representación, sino que señalan el caso particular de un fenómeno capaz de auto-regular sus manifestaciones y adaptarse a las transiciones entre uno y otro medio contenedor de la imagen (desde la modificación del comportamiento de una figura pública que da entrevistas, hasta la aparición del reality como formato de televisión, hasta el uso del Instagram). En este sentido, Sanín Peña no solo apela a los medios, sino a las imágenes mismas como contenedores de sentidos flexibles y como entes problemáticos en tanto que desdibujan las fronteras entre lo real y la ficción.

La exposición se llevará a cabo este jueves 3 de agosto a las 7:00 p. m. en Más Allá.

Un libro sobre heroínas

Club de lectura: Mujeres fuertes de la historia

Wilborada 1047

¿Están cansadas de las princesas y las niñas obedientes? En Wilborada 1047 se llevará a cabo este miércoles 2 de agosto a las 6:30 P. M. un club de lectura del libro «Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes», sobre la historia de mujeres que cambiaron el mundo.

Entrada libre.

Un cortometraje

Diez minutos antes — Bogoshorts Sessions

Cine Tonalá Bogotá

#BOGOSHORTSsessions inaugura agosto con esta tensionante historia traída por Atmósferas Distribuidora Audiovisual llamado Diez minutos antes, dirigido por Juan Carlos Vásquez (2017).

SINOPSIS:

Un hombre moribundo llega a un hospital en el cual el caos del sistema de salud es notable. Mientras espera en la fila de atención un noticiero anuncia hechos de violencia y policías buscan en el hospital al posible culpable. Los minutos de espera transcurren y el tiempo revelará quién es el verdadero protagonista de los desórdenes sociales presentados.

La proyección se llevará a cabo este martes 1 de agosto a las 8:00 P. M. en Cine Tonalá Bogotá.